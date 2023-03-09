Collezione Air Jordan
Air Jordan 11
Primo lancio (1995)
Designer (TINKER HATFIELD)
Manufatto originale (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Colore (BIANCO/NERO – DARK CONCORD)
Prezzo originale (125 $)
Codice modello (130245-101)
Air Jordan 11
Primo lancio (1995)
Designer (TINKER HATFIELD)
Manufatto originale (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Colore (BIANCO/NERO – DARK CONCORD)
Prezzo originale (125 $)
Codice modello (130245-101)
MJ non molla
Michael Jordan rientrò in campo per la sua prima stagione completa dopo due anni alla sua folle velocità e con un obiettivo preciso in mente. Durante una delle sue stagioni più sbalorditive, Jordan si aggiudicò il titolo di MVP, All-Star MVP e l'anello per il quarto campionato vinto, ricordando all'NBA il significato di "dominare in campo".
Dall'album dei ricordi
Un'icona tra altre icone
Con la sua eleganza aerodinamica e la lucentezza della pelle verniciata di prima qualità, Air Jordan 11 divenne una delle sneakers più ambite nel mondo del basket anche prima del suo debutto sul grande schermo nel classico film d'animazione Space Jam. Diventata subito la preferita dei cestisti, AJ 11 rimane ancora oggi una fusione insuperabile di eleganza e funzionalità.