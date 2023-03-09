Originariamente progettata come omaggio a MJ, AJ 10 è dotata di ammortizzazione Air a tutta lunghezza nell'intersuola e intagli di flessione sulla suola per la massima trazione. Ed esattamente come per i modelli precedenti, l'innovazione di AJ 10 si è tradotta in straordinarie prestazioni sul campo. Michael Jordan lo ha dimostrato con i suoi incredibili 55 punti segnati in occasione della sua prima partita di ritorno a New York, il 28 marzo 1995, oggi conosciuta come la famosa "double nickel".