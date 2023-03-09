Collezione Air Jordan
Air Jordan 10
Primo lancio (1994)
Designer (TINKER HATFIELD)
Manufatto originale (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Colore (BIANCO/NERO – LIGHT STEEL GREY)
Prezzo originale (125 $)
Codice modello (130209-101)
Air Jordan 10
Primo lancio (1994)
Designer (TINKER HATFIELD)
Manufatto originale (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Colore (BIANCO/NERO – LIGHT STEEL GREY)
Prezzo originale (125 $)
Codice modello (130209-101)
Più forte che mai
All'insaputa persino dei suoi più grandi fan, verso la metà degli anni Novanta, Michael Jordan non vedeva l'ora di affrontare alcune questioni irrisolte. Sebbene Air Jordan 10 sia stata progettata durante il suo periodo lontano dal parquet, con il suo grandioso ritorno in occasione della stagione 1994-95, MJ ha avuto modo di sfoggiare in campo questo modello, impreziosito sul lato dal numero 45, il suo numero di maglia di allora.
Dall'album dei ricordi
La svolta di una leggenda
Originariamente progettata come omaggio a MJ, AJ 10 è dotata di ammortizzazione Air a tutta lunghezza nell'intersuola e intagli di flessione sulla suola per la massima trazione. Ed esattamente come per i modelli precedenti, l'innovazione di AJ 10 si è tradotta in straordinarie prestazioni sul campo. Michael Jordan lo ha dimostrato con i suoi incredibili 55 punti segnati in occasione della sua prima partita di ritorno a New York, il 28 marzo 1995, oggi conosciuta come la famosa "double nickel".