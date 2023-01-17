Prima scarpa con più colorway a essere mai stata indossata nell'NBA, il modello originale nero e rosso fu inizialmente vietato per violazione della policy delle divise della league, con la minaccia di applicare una multa da 5.000 $ a ogni partita in cui veniva sfoggiato. L'eredità della scarpa originale sopravvive nel modello Air Jordan 1 Retro, che rende omaggio a una leggenda che ha sviluppato il potenziale creativo del basket e ridefinito il rapporto di questo sport con lo stile e la cultura.