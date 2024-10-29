La nuova collezione Nike x Jacquemus propone modelli lifestyle e sportswear unici
Notizie sul prodotto
Tutti gli articoli da donna e da uomo di questa linea sono disponibili dal 25 luglio 2024.
- Nike e Simon Porte Jacquemus, il celebre fashion designer francese creatore del brand Jacquemus, hanno iniziato a collaborare nel 2022.
- La collezione Nike x Jacquemus per l'estate 2024 rinnova questa collaborazione per la terza volta, con il lancio di 10 esclusivi articoli lifestyle da uomo e da donna.
- Realizzati nelle colorway rosso, bianco, blu e argento, i capi sportswear e gli accessori includono articoli dal look rinnovato, tra cui tute, t-shirt, bra di tendenza, gonne lunghe e le sneakers Nike x Jacquemus Air Max 1. In più, c'è la borsa Le Swoosh a forma di Swoosh Nike, disponibile in tre nuovi colori.
- La collezione Nike x Jacquemus per l'estate 2024 è stata lanciata il 10 luglio su jacquemus.com e nei punti vendita Jacquemus. Il 23 luglio sono apparse su SNKRS la borsa Le Swoosh e la scarpa Air Max 1, mentre la collezione di abbigliamento è stata lanciata su Nike.com. Dal 25 luglio, l'intera collezione è disponibile su Nike.com e presso rivenditori selezionati.
Quando la capitale della moda si trasforma anche nella sede dell'evento sportivo più importante al mondo, lo stile e lo sport diventano protagonisti. Per l'estate 2024, Nike e Simon Porte Jacquemus, celebre fashion designer francese del brand Jacquemus, hanno collaborato per la terza volta realizzando una nuova collezione, con articoli che sfoggiano un mix perfetto di stile e prestazioni.
Nike e Jacquemus hanno iniziato a lavorare insieme nel 2022, proponendo per la prima volta una linea di abbigliamento sportivo ispirata alle campagne vintage Nike. In seguito hanno lanciato nuovi articoli, come la borsa Le Swoosh a forma di logo Nike. Con silhouette raffinate e linee di design all'avanguardia, gli articoli nati da questa sinergia troverebbero facilmente collocazione in un museo d'arte, oltre a essere perfetti da sfoggiare in città.
La nuova collezione Nike x Jacquemus per l'estate 2024 propone 10 esclusivi articoli lifestyle da donna e da uomo nelle colorway rosso, bianco, blu e argento, un chiaro rimando alla Francia. Dal raffinato ed elegante look rivisitato, i modelli includono tute, t-shirt, bra di tendenza e gonne lunghe. Per la prima volta, la borsa Le Swoosh sarà disponibile in tre colori, e sceglierne solo uno non sarà per niente facile! Le sneakers inedite Nike x Jacquemus Air Max 1 sfoggiano un'unità Nike Air arrotondata.
"Questa collezione nasce dall'ispirazione che trovo ogni giorno nella città di Parigi e negli atleti Nike, oltre che nei riferimenti sportivi che ho sempre amato", spiega Jacquemus. "Per me, la collezione è un mix di sport, moda e cultura, che prende vita nella città più bella del mondo, dove quest'estate gli atleti Nike saranno al centro dell'attenzione", aggiunge.
Il lancio della collezione è durato diversi giorni. Alcuni articoli, come la scarpa Nike x Jacquemus Air Max 1 nell'esclusiva colorway argento, sono ora disponibili su jacquemus.com e presso i punti vendita Jacquemus. Il 23 luglio sono apparse su SNKRS la borsa Le Swoosh e la scarpa Air Max 1, mentre la collezione di abbigliamento è stata lanciata su Nike.com. Dal 25 luglio, l'intera collezione è disponibile su Nike.com e presso rivenditori selezionati.
"Quando sei a Parigi, il mondo ti sembra diverso: è più romantico, artistico e bello", afferma Jacquemus. Così, anche senza acquistare un biglietto per la Francia, i fan possono comunque prepararsi all'evento con gli articoli della collezione Nike x Jacquemus per l'estate 2024.