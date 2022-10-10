Data del lancio e informazioni ufficiali sul lancio di LeBron 20

LeBron 20: pensata per le nuove generazioni
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Ecco LeBron 20, una scarpa elegante e a basso profilo progettata per rendere omaggio alla storica carriera di James e soddisfare le esigenze in termini di prestazioni di una nuova generazione di atleti.
Ecco cosa è importante sapere
- LeBron 20 è la versione più leggera di questa esclusiva sneaker, caratterizzata da una silhouette a taglio basso elegante e lussuosa.
- È stata progettata in occasione del 20° anno di LeBron con Nike e del suo 20° anno in NBA.
- Pur celebrando la leggendaria carriera di LeBron, la struttura tecnica di LeBron 20 è stata pensata per le nuove generazioni di atleti.
Dal Re alla nuova generazione
LeBron 20 è la prima scarpa ad alte prestazioni dell'esclusiva gamma LeBron a essere caratterizzata da un taglio basso. A prima vista, il motivo intrecciato sulla parte laterale della scarpa richiama i momenti speciali della carriera di LeBron. Anche se la scarpa rende omaggio al passato, LeBron spiega che il modello LeBron 20 è dedicato alle nuove generazioni.
Le caratteristiche principali della scarpa includono un profilo più basso, l'unità Zoom Air nell'avampiede e nel tallone e un rinforzo in fibra di carbonio nell'area mediale. Per una migliore ammortizzazione sotto il piede, l'avampiede è dotato di un'unità Air Zoom Turbo, mentre il tallone presenta un'unità Zoom Air più grande, con uno spessore di 13 mm, per una maggiore protezione dagli urti. La parte laterale rivestita in materiale sintetico aiuta a garantire una calzata stabile sulla suola interna. La suola con motivo multidirezionale offre un'ideale aderenza al pavimento. I leggendari dettagli presenti su tutta la scarpa sono un richiamo al passato, ma le prestazioni offerte da LeBron 20 sono pensate per i prossimi vent'anni.
Festeggia i 20 anni
"Abbiamo visto la 20 come un'occasione per festeggiare i prossimi 20 anni di LeBron", afferma Jason Petrie, Senior Footwear Designer per il basket maschile e lead designer della linea LeBron a partire dalle Zoom LeBron VII "L'etichetta cucita all'interno della linguetta dice: 'Progettata e pensata appositamente per soddisfare le esigenze della nuova generazione'. Nel progettare la scarpa, abbiamo preso questa affermazione molto sul serio. Ci siamo ispirati a giocatori come Bronny e Bryce, i figli di LeBron. Volevamo entrare nella loro testa per comprendere le esigenze dei giovani atleti".
Petrie racconta che, mentre realizzava la scarpa, gli tornava in mente la progettazione delle Soldier 10: profilo più basso, elevata sensibilità in campo ma con una struttura creata per resistere alla potenza di questo sport. Anche se gran parte della linea esclusiva è stata realizzata a partire dalla passione di LeBron per Air, Patrie si è fidato del team di Nike Basketball per progettare un modello leggero e a taglio basso con Zoom Air - la più leggera delle sue sneakers esclusive - e creare comunque qualcosa che potesse resistere allo stile di gioco di LeBron.
Naturalmente, la scarpa rende omaggio in ogni sua parte ai tanti momenti speciali della carriera di LeBron. Ma i tributi alla sua carriera non sono solo visivi. Alcune delle caratteristiche più amate della linea esclusiva LeBron sono integrate nella tecnologia della scarpa.
Ad esempio, la fodera del collare vanta una tecnologia Nike chiamata Nike Sphere, realizzata originariamente per Air Zoom Generation. La fodera del collare è morbida e traspirante, per assecondare il desiderio di LeBron di creare, con Zoom Generation, la scarpa da basket più comoda in circolazione. Il rinforzo in fibra di carbonio nell'area mediale, che offre ritorno di energia e rigidità torsionale per i movimenti esplosivi, ritorna nella linea distintiva per la prima volta dopo la Zoom LeBron 5. Il logo Dunkman è di nuovo presente nella suola dopo essere stato inserito l'ultima volta nella LeBron 16.
La colorazione Time Machine di LeBron 20 è stata presentata il 29 settembre nei modelli per adulti e bambini. Altre colorazioni saranno presentate nel corso del 2022.
Domande frequenti su LeBron 20
Quando è uscito il modello LeBron 20?
LeBron 20 è stato presentato per la prima volta in colorazioni limitate il 29 settembre 2022. Nel corso del 2022 saranno presentate altre colorazioni.
Quanto costano le LeBron 20?
Le LeBron 20 sono disponibili nelle misure per adulti a 200 $. I prezzi possono variare man mano che diventano disponibili nuovi colori e stili. Scopri la linea di prodotti Nike LeBron James per aggiornamenti.