Il segreto per una motivazione infinita

Trova il tuo "perché" per allenarti con passione e costanza senza limiti.

Qual è la vera motivazione alla base dei tuoi obiettivi di salute e benessere? In questo articolo, scoprirai come riconoscere il tuo "perché" e sfruttarlo per avere sempre la motivazione giusta.



I tuoi allenamenti ti annoiano? Sei a corto di ispirazione? È il momento di trovare la tua motivazione, il "perché" del tuo allenamento. Si tratta del vero motivo (o dei motivi) per cui ti alleni e dai il massimo. Ripensare al tuo "perché" quando non hai voglia di allenarti o quando vorresti mollare ti aiuta a tornare a dare il massimo, come afferma il Nike Master Trainer Branden Collinsworth.



Allora, perché ti alleni? Non basta rispondere "Per stare bene in costume" o "Per eliminare lo stress". Queste potrebbero essere le prime risposte che ti vengono in mente, ma sono risposte superficiali. Senza capire il motivo alla base di queste risposte, il loro potere svanirà in fretta, così come la tua voglia di allenarti.