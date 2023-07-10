Grace Geyoro: precisione impeccabile

La maestra del centrocampo
In campo è una guerriera, che scandisce il ritmo del gioco come una vera maestra del centrocampo. Quando Grace Geyoro ha la palla, può succedere di tutto. Continua a leggere per scoprire di più sulla campionessa francese.
Agile come Grace
Progettata per tagli rapidi e agili, Phantom Luna consente a Grace Geyoro di concentrarsi sul momento e di dominare il centrocampo grazie al suo esclusivo mix di creatività e potenza. Per te sarà lo stesso?
"Come centrocampista, amo costruire azioni per le mie compagne di squadra. Mi piace anche mettermi in condizione di segnare, smistare i palloni e rendere il gioco il più fluido possibile."
Grace Geyoro
Nazionale di calcio femminile francese
Allez Les Bleues!
È ora che Les Bleues vadano in scena! Fai il tifo per Grace e per la sua squadra con la divisa della nazionale francese 2023.
Un allenamento completo
In questo circuito di forza guidato da Grace Geyoro e dalla trainer Edwige Ahonto, avrai un allenamento completo, con particolare attenzione sulle braccia. Ora disponibile nell'app Nike Training Club.