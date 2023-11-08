Gli outfit di Fleur

I passi? Ci sono. L'energia? Non manca. L'outfit? NEANCHE A CHIEDERLO.
Con questi outfit, la giovane ballerina Fleur Zwartkruis sale sul palco con tutta la sicurezza necessaria. Vieni a scoprirli.
Mi chiamo Fleur, ho 15 anni e ballo.
Quando ballo mi piace sfoggiare nuovi look che esprimano il mio stile. Mi dà la giusta sicurezza e mi aiuta a entrare in sintonia con la mia cultura. Fa parte della mia passione per la danza.
Per me, la cosa più importante è creare un guardaroba unico che rifletta la mia personalità.
Ecco alcuni degli outfit che mi ispirano a muovermi!
Quando scendo in pista, mi piace abbinare pantaloni baggy (i più comodi che riesco a trovare) a t-shirt che aggiungono il mio tocco di femminilità e stile.
E amo anche indossare una maglia sopra a qualsiasi capo, per un look ancora più cool. Ovviamente, le Air Force 1 non possono mai mancare.
E quando voglio creare un look che mi rispecchi davvero, indosso colori accessi e, soprattutto, accessori.
Più cresco, più il mio stile si trasforma e mi sento a mio agio con certi capi piuttosto che con altri. E questo lo accetto. Amo cercare il mio stile personale ed essere diversa. Aspiro a diventare la versione più autentica di me stessa.
Se sei alla ricerca di nuovi look, ti consiglierei di partire dalle sneakers. Dopotutto, le indosserai spesso, comunque decidi di muoverti. Le mie preferite sono Dunk e Air Force 1, ma abbiamo tutti gusti diversi, anche tu. 🫰
Fleur x