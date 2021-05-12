Nuove icone: Dina Asher-Smith

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Dina Asher-Smith
Seno. Dolori. Mestruazioni. Argomenti tabù? Non per Dina Asher-Smith. Scopri come vuole trasmettere le sue esperienze a una nuova generazione di atlete.
All'inizio della sua carriera, la velocista Dina Asher-Smith ha imparato a smettere di inseguire l'impossibile. Ora, da campionessa del mondo, ha deciso di infrangere non solo i record, ma anche i tabù: il suo obiettivo è smantellare una percezione obsoleta della donna nello sport, parlando apertamente di tutti gli argomenti di cui le donne sono abituate a parlare a bassa voce. Abbiamo incontrato Dina per parlare del suo desiderio di diventare un nuovo modello di riferimento, quello che lei stessa avrebbe voluto da bambina.
In che modo lo sport ti ha indotto a cambiare il modo in cui vedi il tuo corpo?
DINA ASHER-SMITH: Lo sport ha sempre definito il modo in cui vedo il mio corpo. Sono fiera di me stessa quando supero le mie aspettative o infrango un record. Tuttavia, quando parlo con ragazzine al di fuori dell'ambiente sportivo, mi rendo conto che il loro orgoglio deriva da altre cose. Confrontano il loro corpo con quello delle altre, e questo può scatenare una certa ansia.
"Lo sport ha sempre definito il modo in cui vedo il mio corpo."
– Dina Asher-Smith
È percezione comune che per essere una vera atleta si debba raggiungere la perfezione. Cosa suggeriresti alle donne che sono convinte di questo?
DINA: Il mio invito è sempre quello di smettere di inseguire la perfezione. Meglio inseguire l'eccellenza, meglio cercare di essere brillanti. Non abbatterti se non corrispondi a un modello di perfezione. Possiamo essere straordinarie senza essere perfette.
"Non abbatterti se non corrispondi a un modello di perfezione. Possiamo essere straordinarie senza essere perfette."
– Dina Asher-Smith
Perché è importante parlare di cose come seno, dolori mestruali e ciclo, soprattutto per le più giovani?
DINA: Quando sono entrata nel mondo dello sport di alto livello, questi erano argomenti un po' tabù. Quando parlo delle mie esperienze con le ragazze più giovani, le principali domande che mi vengono rivolte riguardano i bra, il periodo della pubertà e la partecipazione alle attività sportive. È importante parlare con sincerità di queste cose.
"È importante parlare con sincerità di queste cose."
– Dina Asher-Smith
Se potessi spiegare alle ragazze più giovani cosa significhi essere una atleta, cosa diresti loro?
DINA: Direi che è molto divertente. Mi ha dato molta sicurezza. Mi sono spinta oltre confini che non credevo nemmeno raggiungibili. Puoi eccellere in qualsiasi cosa, se lo vuoi davvero, e nello sport, secondo me, puoi vivere questa esperienza in tempo reale. Puoi ridefinirti giorno dopo giorno.
"Puoi eccellere in qualsiasi cosa, se lo vuoi davvero."
– Dina Asher-Smith
Regia: Ruth Ossai @ruthossaistudio
Fotografia: Sophie Jones @sophographylondon