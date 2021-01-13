Bowl di frutti di bosco e chia
Coaching
Di Nike Training
Una colazione vegan pronta all'istante per una sferzata di energia
Rendi la tua colazione settimanale semplice e ricca di gusto con un super alimento che ama le varianti. Ricca di energia e nutrienti, questa ricetta è facile da preparare e pronta per darti la carica.
I semi di chia sono piccoli ma molto nutrienti, un super alimento che nella sua modestia è in grado di fornirti l'energia per una corsa o per recuperare dopo un allenamento di forza. Prepara più porzioni di bowl di frutti di bosco e chia, vegan e con zuccheri naturali, da mangiare dal lunedì al venerdì, e guadagnerai 15 minuti extra ogni mattina.
Ingredienti da 10 e lode (e ottime ragioni per amarli)
- Semi di chia ricchi di fibre.
Grazie al loro elevato contenuto di fibre, i semi di chia possono assorbire liquidi in quantità pari a 10 volte il loro peso, assumendo la consistenza gelatinosa tipica delle perle di tapioca. Oltre a essere una fonte di energia che permette di sentirsi sazi più a lungo, i semi di chia sono ricchi di acidi grassi omega-3, che contribuiscono al buon funzionamento del cuore, e contengono tutti e nove gli amminoacidi essenziali, rivelandosi una buona fonte di proteine vegetali.
- Noci di macadamia ricche di grassi sani.
Le noci di macadamia contengono grassi monoinsaturi, che giovano a cuore e colesterolo, in quantità leggermente superiore rispetto agli altri tipi di frutta secca. In questa ricetta, contribuiranno a saziarti e ti offriranno un tocco di croccantezza senza l'aggiunta di granola, che può apportare una quantità elevata di zuccheri.
Consigli utili per la preparazione
- Acquista dei frutti di bosco surgelati.
Tieni sempre a portata di mano delle scorte di lamponi, mirtilli o more surgelati per rimpiazzare quelli freschi se sono fuori stagione. La sera prima, prepara una porzione disponendo i frutti di bosco surgelati sopra al preparato di chia e lasciala nel frigo (la frutta scongelata va consumata entro due giorni).
- Surgela delle porzioni di scorta.
Non vuoi mangiare la stessa cosa per tutta la settimana? Metti il preparato di chia in freezer in piccoli barattoli o in altri contenitori di vetro. Per scongelarli, mettine uno (o più) in frigo la sera prima.
Vuoi personalizzare la ricetta? Ecco alcune idee:
- Prepara degli overnight oatmeal.
Se dopo l'allenamento ti viene fame o se stai per iniziare una lunga sessione di resistenza per cui hai bisogno di qualcosa di sostanzioso, aggiungi alla ricetta dell'avena classica o dei fiocchi d'avena. I carboidrati aggiunti andranno a rimpinguare le tue riserve di glicogeno (i semi di chia da soli non offrono un apporto di carboidrati sufficiente a tale scopo). Per preparare overnight oatmeal della consistenza giusta, la proporzione liquido-avena deve essere 2 a 1. Puoi usare 75 g di avena, 30 g di semi di chia e 240 ml di latte a cui aggiungere il dolcificante e il sale (Nota: questi non vanno aggiunti agli ingredienti sotto).
- Gioca con i sapori.
I semi di chia sono praticamente insapore, quindi puoi variare con diversi tipi di ingredienti liquidi e solidi per esaltarne il gusto: latte di cocco e mango danno un tocco tropicale; il burro di frutta secca esalta il mix di frutti di bosco; spezie come cannella, noce moscata e chiodi di garofano donano gusto aggiungendo zero calorie; frutti di stagione e frutta secca sono ricchi di vitamine e nutrienti. Sperimenta liberamente con qualunque ingrediente tu abbia in frigo o in dispensa.
- Cambia dolcificante.
Se non ami particolarmente lo sciroppo d'acero, puoi provare altri dolcificanti naturali come i datteri Medjool (la frutta essiccata contiene fibre che saziano e puoi frullarla per ottenere preparati in crema o sciroppo), zucchero di cocco o miele, ricchi di antiossidanti e prebiotici che nutrono i batteri buoni del nostro intestino.
Preparazione: bowl con frutti di bosco e chia
Porzioni: 5
Tempo di preparazione: 2 ore, 5 minuti
Tempo totale: 2 ore e 5 minuti
Ingredienti
75 g di semi di chia
480 ml di latte di frutta a guscio alla vaniglia non zuccherato
30 ml di sciroppo d'acero
Un pizzico di sale marino
75 g di noci di macadamia crude, tritate
300 g di frutti di bosco misti
Preparazione
- In una ciotola di grandezza media, mischiare i semi di chia, il latte di frutta a guscio, lo sciroppo d'acero e il sale marino fino ad amalgamare il tutto. Lasciare riposare in frigo fino a che il preparato non assume una consistenza gelatinosa, per circa 2 ore.
- Dividere il pudding di chia, i frutti di bosco e le noci di macadamia in 5 barattoli di vetro o altri contenitori, aggiungendo gli ingredienti a strati. Coprire e conservare in frigo per un massimo di 5 giorni, poi aprire e consumare a piacere.