Rendi la tua colazione settimanale semplice e ricca di gusto con un super alimento che ama le varianti. Ricca di energia e nutrienti, questa ricetta è facile da preparare e pronta per darti la carica.



I semi di chia sono piccoli ma molto nutrienti, un super alimento che nella sua modestia è in grado di fornirti l'energia per una corsa o per recuperare dopo un allenamento di forza. Prepara più porzioni di bowl di frutti di bosco e chia, vegan e con zuccheri naturali, da mangiare dal lunedì al venerdì, e guadagnerai 15 minuti extra ogni mattina.