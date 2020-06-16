Padroneggia le basi con la tua famiglia

Coaching
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Di Nike Training

Allenamenti ad alta energia per la famiglia
Allenamenti ad alta energia per la famiglia

Workout per tutta la famiglia: libera l'energia di tutti con mezz'ora di potenza pura.

Falli alzare. Falli muovere. E aiutali a trovare la forza di continuare! Questo workout per tutta la famiglia ad alta intensità richiede un incoraggiamento reciproco per non mollare mai. Provalo.

La resilienza è un fattore chiave per restare attivi, quindi abbiamo creato questa attività per fare di tutti dei veri campioni. Fai muovere la tua famiglia con tutta la carica di questo workout "Padroneggia le basi" per una vera e propria sferzata di energia.

Allenamenti ad alta energia per la famiglia

Aggiungi un po' di ritmo

Prova questo esercizio di 15 minuti non una volta, ma due, uno dopo l'altro. Con i tuoi familiari, mettetecela tutta.

Per il primo round, chiedi ai bambini di creare una playlist di quattro canzoni che vi sproni durante tutto l'allenamento. Per il secondo round, saranno gli adulti a scegliere quattro brani in grado di darvi la carica fino alla fine.

La resilienza consiste nel trovare la forza per continuare e niente come la musica è capace di darci la spinta quando abbiamo bisogno di attingere a tutte le nostre energie. Quindi, scegli le canzoni giuste, mettile in sequenza e dai un po' di ritmo a ogni movimento.

Premi il pulsante e fai partire la tua mezz'ora di allenamento.

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Data di pubblicazione originale: 12 giugno 2020