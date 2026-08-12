Leggings de sport avec poches de téléphone : libérez-vous
Nos leggings sport avec poches sont conçus pour vous accompagner dans vos runs exigeants, vos séances de circuit training difficiles et vos entraînements matinaux. Grâce à des rangements astucieux, il est facile de garder votre smartphone, cartes, clés et autres indispensables avec vous. Des versions cyclistes et courtes offrant une couvrance plus légère aux leggings longs ou 7/8 avec poches pensés pour votre confort, vous avez l'assurance de trouver le modèle qui vous convient.
Pour pallier la transpiration, nous fabriquons nos leggings de sport avec poches dans notre matière Nike Dri-FIT. Les fibres évacuent la transpiration de votre peau pour qu'elle sèche rapidement : vous restez ainsi au sec et à l'aise. Les tissages squat-proof et les matières stretch dans les 4 sens vous permettent de vous déplacer en toute confiance dans toutes les directions. Les leggings de sport à maintien ferme offrent un ajustement près du corps compressif : ils contribuent à protéger vos muscles pour que vous puissiez vous entraîner plus intensément et plus longtemps.
Nos leggings de sport avec poche pour téléphone sont également dotés de caractéristiques bien pensées pour assurer votre confort. Les ceintures larges avec coutures profilées aident à maintenir le vêtement en place et l'empêchent de rouler, tandis que les coutures plates réduisent le risque de frottement dû aux mouvements répétés. Pour une douceur optimale, choisissez les leggings Nike fabriqués dans notre matière InfinaSmooth.
Nos leggings, aussi élégants qu'efficaces, sont disponibles dans un vaste choix de coloris et estampés de notre emblématique Nike Swoosh. Et parce que la protection de la planète est notre objectif le plus important, nous utilisons des matériaux recyclés pour les confectionner, comme du fil durable obtenu à partir de vieilles bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche. C'est notre initiative Move to Zero de Nike qui vise le zéro déchet et une empreinte carbone nulle. Pour nous rejoindre, choisissez des leggings portant la mention « Matières Durables ».