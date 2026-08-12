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Shorts de Running avec Poches

(23)
Nike Swift
Nike Swift Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
Meilleure vente
Nike Swift
Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
75 CHF
Nike Miler
Nike Miler Short de running 18 cm 2-en-1 Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Miler
Short de running 18 cm 2-en-1 Dri-FIT pour homme
55 CHF
Nike Miler
Nike Miler Short de running 13 cm 2-en-1 Dri-FIT pour homme
+1
Matériaux recyclés
Nike Miler
Short de running 13 cm 2-en-1 Dri-FIT pour homme
55 CHF
Nike Miler
Nike Miler Short de running non doublé 23 cm Dri-FIT pour homme
Meilleure vente
Nike Miler
Short de running non doublé 23 cm Dri-FIT pour homme
42 CHF
Nike Flow
Nike Flow Short de running 2-en-1 en mesh Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike Flow
Short de running 2-en-1 en mesh Dri-FIT pour femme
55 CHF
Nike ACG
Nike ACG Short de trail avec sous-short intégré 10 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike ACG
Short de trail avec sous-short intégré 10 cm Dri-FIT pour femme
80 CHF
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Short de running avec sous-short intégré 5 cm Dri-FIT ADV pour homme
Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Short de running avec sous-short intégré 5 cm Dri-FIT ADV pour homme
94.95 CHF
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Short de running avec sous-short intégré 10 cm Dri-FIT ADV pour homme
Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Short de running avec sous-short intégré 10 cm Dri-FIT ADV pour homme
94.95 CHF
Nike Miler
Nike Miler Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT 13 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Miler
Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT 13 cm pour homme
45 CHF
Nike Fast
Nike Fast Short de running avec sous-short intégré 8 cm Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Fast
Short de running avec sous-short intégré 8 cm Dri-FIT pour homme
50 CHF
Nike Tempo
Nike Tempo Short de running ajusté taille haute 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Tempo
Short de running ajusté taille haute 10 cm pour femme
42 CHF
ACG Lava Loops
ACG Lava Loops Legging de trail homme mi-longueur Dri-FIT ADV
Matériaux recyclés
ACG Lava Loops
Legging de trail homme mi-longueur Dri-FIT ADV
99.95 CHF
ACG Trailwind
ACG Trailwind Short avec sous-short intégré 8 cm Dri-FIT ADV pour homme
Matériaux recyclés
ACG Trailwind
Short avec sous-short intégré 8 cm Dri-FIT ADV pour homme
94.95 CHF
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Short de running avec sous-short intégré 5 cm Dri-FIT ADV pour homme
Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Short de running avec sous-short intégré 5 cm Dri-FIT ADV pour homme
99.95 CHF
Nike Stride Plus
Nike Stride Plus Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT 13 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Stride Plus
Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT 13 cm pour homme
80 CHF
Nike Swift
Nike Swift Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
75 CHF
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Legging de running demi-longueur Dri-FIT ADV pour homme
Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Legging de running demi-longueur Dri-FIT ADV pour homme
99.95 CHF
Nike Miler
Nike Miler Short de running avec sous-short intégré 18 cm Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Miler
Short de running avec sous-short intégré 18 cm Dri-FIT pour homme
45 CHF
Nike Challenger
Nike Challenger Short de running avec sous-short intégré 18 cm Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Challenger
Short de running avec sous-short intégré 18 cm Dri-FIT pour homme
45 CHF
ACG Second Sunrise
ACG Second Sunrise Short avec sous-short intégré 13 cm Dri-FIT ADV pour homme
Matériaux recyclés
ACG Second Sunrise
Short avec sous-short intégré 13 cm Dri-FIT ADV pour homme
85 CHF
Nike ACG
Nike ACG Short de trail taille haute 10 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike ACG
Short de trail taille haute 10 cm Dri-FIT pour femme
80 CHF
Nike Tempo
Nike Tempo Short de running Dri-FIT pour ado (fille)
Matériaux recyclés
Nike Tempo
Short de running Dri-FIT pour ado (fille)
37 CHF
Nike
Nike Short de running avec sous-short intégré 8 cm Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike
Short de running avec sous-short intégré 8 cm Dri-FIT pour homme
29 % de réduction

Shorts de running avec poches : la liberté d'explorer

Des runs après le travail aux aventures sur les sentiers le week-end, nos shorts de running avec poches t'accompagnent dans toutes les situations. Parfaits pour ranger ton téléphone, tes cartes ou d'autres indispensables, ils possèdent des détails pratiques et des caractéristiques haute performance.


Quand tu veux battre ton record personnel, les petits détails font toute la différence. C'est pourquoi nous fabriquons nos shorts de running avec des poches pour téléphone : tu peux courir plus loin sans avoir à te soucier de tes objets de valeur. En plus, chaque modèle est pensé pour t'offrir un maximum de confort : grâce aux matières extensibles et aux fentes latérales au niveau des jambes, tu peux bouger librement. Les tailles élastiques et les cordons de serrage intérieurs assurent une coupe sécurisée et ajustable. Pour une visibilité optimale dans la pénombre, choisis des shorts de running avec poches dotés de détails réfléchissants.


Entraînements au marathon, sprints survoltés ou joggings au parc en famille, quelle que soit l'activité que tu préfères, tu vas forcément avoir chaud. Quand tu choisis un short de running Nike avec poches, opte pour des modèles faits avec notre tissu innovant Nike Dri-FIT : ses fibres évacuent la transpiration de la peau pour sécher rapidement et te permettre de rester au frais et au sec plus longtemps. Opte pour des shorts de running à poches zippées fabriqués avec des matières légères et respirantes, idéales pour rester à l'aise pendant que tu enchaînes les kilomètres.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des shorts de running avec poches portant la mention « Matières Durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées et les chaussures avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.