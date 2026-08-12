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Leggings avec poches

(31)
Nike Universa
Nike Universa Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
125 CHF
Nike Universa
Nike Universa Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
Meilleure vente
Nike Universa
Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
80 CHF
Nike Swift
Nike Swift Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
105 CHF
Nike Swift
Nike Swift Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
Meilleure vente
Nike Swift
Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
75 CHF
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
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Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
115 CHF
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging corsaire taille haute pour femme
Meilleure vente
Nike Zenvy
Legging corsaire taille haute pour femme
105 CHF
Nike Universa
Nike Universa Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
120 CHF
Nike Universa
Nike Universa Cycliste taille haute sans coutures avant 20 cm pour femme
Matériaux recyclés
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Cycliste taille haute sans coutures avant 20 cm pour femme
29 % de réduction
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Legging 66 cm pour femme
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Legging 66 cm pour femme
135 CHF
Jordan Sport
Jordan Sport Short taille haute Dri-FIT 15 cm pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short taille haute Dri-FIT 15 cm pour femme
57 CHF
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging évasé taille haute sans couture avant pour femme
Nike Zenvy
Legging évasé taille haute sans couture avant pour femme
125 CHF
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Legging long taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike One Seamless Front
Legging long taille haute pour femme
57 CHF
Nike Tempo Flash
Nike Tempo Flash Legging de running 7/8 taille haute pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Tempo Flash
Legging de running 7/8 taille haute pour Femme
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Nike Zenvy Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
+1
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Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
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ACG Lava Loops
ACG Lava Loops Legging de trail homme mi-longueur Dri-FIT ADV
Matériaux recyclés
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Legging de trail homme mi-longueur Dri-FIT ADV
99.95 CHF
Nike Tempo
Nike Tempo Short de running ajusté taille haute 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Tempo
Short de running ajusté taille haute 10 cm pour femme
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Cycliste taille haute 13 cm pour femme
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Nike Zenvy
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
70 CHF
Nike One
Nike One Legging taille haute Dri-FIT pour ado (fille)
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Legging taille haute Dri-FIT pour ado (fille)
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Nike Mavn
Nike Mavn Legging taille haute pour fille
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Nike ACG « Lunar Ray »
Nike ACG « Lunar Ray » Legging de trail homme Dri-FIT ADV
Matériaux recyclés
Nike ACG « Lunar Ray »
Legging de trail homme Dri-FIT ADV
125 CHF
Jordan Sport
Jordan Sport Legging taille haute Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Legging taille haute Dri-FIT pour femme
70 CHF
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Legging de running demi-longueur Dri-FIT ADV pour homme
Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Legging de running demi-longueur Dri-FIT ADV pour homme
99.95 CHF
NikeCourt
NikeCourt Short de tennis Dri-FIT avec poches pour femme
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Short de tennis Dri-FIT avec poches pour femme
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Nike Miler
Nike Miler Legging de running Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
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Legging de running Dri-FIT pour homme
80 CHF
Nike One
Nike One Legging évasé Dri-FIT pour fille
Matériaux recyclés
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Legging évasé Dri-FIT pour fille
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Nike One
Nike One Legging 7/8 taille haute avec poches pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Legging 7/8 taille haute avec poches pour femme
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Nike ACG
Nike ACG Short de trail taille haute 10 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike ACG
Short de trail taille haute 10 cm Dri-FIT pour femme
80 CHF
Nike One
Nike One Cycliste Dri-FIT 5 cm pour ado (fille)
Matériaux recyclés
Nike One
Cycliste Dri-FIT 5 cm pour ado (fille)
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Nike One
Nike One Legging évasé Dri-FIT pour pré-ado (fille)
Matériaux recyclés
Nike One
Legging évasé Dri-FIT pour pré-ado (fille)
52 CHF
Nike Pro Warm
Nike Pro Warm Legging pour Homme
Matériaux recyclés
Nike Pro Warm
Legging pour Homme
20 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Legging de fitness Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Legging de fitness Dri-FIT pour homme
29 % de réduction
Nike One
Nike One Legging évasé Dri-FIT pour fille
Matériaux recyclés
Nike One
Legging évasé Dri-FIT pour fille
40 CHF
Nike One
Nike One Legging 7/8 taille haute avec poches pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Legging 7/8 taille haute avec poches pour femme
64.95 CHF
Nike ACG
Nike ACG Short de trail taille haute 10 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike ACG
Short de trail taille haute 10 cm Dri-FIT pour femme
80 CHF
Nike One
Nike One Cycliste Dri-FIT 5 cm pour ado (fille)
Matériaux recyclés
Nike One
Cycliste Dri-FIT 5 cm pour ado (fille)
32 CHF
Nike One
Nike One Legging évasé Dri-FIT pour pré-ado (fille)
Matériaux recyclés
Nike One
Legging évasé Dri-FIT pour pré-ado (fille)
52 CHF
Nike Pro Warm
Nike Pro Warm Legging pour Homme
Matériaux recyclés
Nike Pro Warm
Legging pour Homme
20 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Legging de fitness Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Legging de fitness Dri-FIT pour homme
29 % de réduction

Leggings de sport avec poches : une liberté totale

Pour donner le meilleur de toi-même, tu as besoin d'une liberté totale. C'est exactement ce que t'offrent les leggings avec poches Nike. Alliant l'innovation sportswear à un design pratique, ils se portent comme une seconde peau. Mais ils te permettent également de garder tes affaires essentielles avec toi pendant que tu bouges. Et avec nos modèles ultra-extensibles, tu peux t'entraîner confortablement sans craindre que ton vêtement ne glisse.


Une concentration à toute épreuve


Que tu t'entraînes pour un marathon ou à la salle de sport, nos leggings avec poche t'apportent le maintien dont tu as besoin. Bénéficie de technologies innovantes comme notre tissu InfinaLock : il te permet d'améliorer la circulation sanguine et de réduire la fatigue pour que tu puisses t'entraîner plus intensément, plus efficacement et plus longtemps. Avec tous tes essentiels bien rangés, tu peux aussi te concentrer sur ce qui compte.


Des modèles performants


Tu peux avoir très chaud quand tu repousses tes limites. Pour t'aider à rester au frais, choisis un legging avec poches conçu avec la technologie Dri-FIT. Ce tissu intelligent évacue l'humidité de la peau vers la surface du vêtement pour qu'elle s'évapore rapidement. Tu restes donc au sec et à l'aise plus longtemps. Les matières respirantes permettent à l'air de circuler pendant que tu poursuis tes objectifs. Pour une aération maximale, opte pour des modèles dotés d'empiècements en mesh dans les zones fortement sollicitées.


Pensés pour le confort


Tu cherches un legging à poche qui passera le test du squat avec brio ? Tu peux compter sur nos tissus résistants. Choisis un modèle à maintien ferme qui te permettra de bouger en toute confiance, même pendant les séances d'entraînement les plus intenses. Et pour une silhouette lisse et une couverture maximale, pourquoi ne pas en choisir un avec une ceinture extra-large ? Ils tiennent bien en place pour que tu puisses te concentrer sur tes objectifs.


Garde tes essentiels à portée de main


Nos leggings sont dotés de plusieurs poches faciles d'accès, notamment sur le devant de la jambe ou à l'arrière de la ceinture. Les poches arrière sont idéales pour ranger les petits objets comme les clés et les cartes. Les leggings avec poche pour téléphone permettent de ranger facilement ton smartphone quand tu cours ou que tu pars en randonnée. Pour une sécurité maximale, cherche des leggings avec poches zippées pour garder tes essentiels en sécurité. Et parce que nous savons à quel point le confort est important, nous avons conçu nos poches latérales sans couture pour réduire les irritations.


Reste à l'aise dans un short respirant


Pour les séances d'entraînement par temps chaud, les shorts légers sont indispensables. Découvre nos shorts longueur cycliste épurés qui s'adaptent à tes mouvements, mais aussi nos leggings 7/8 et nos pantacourts si tu cherches un peu plus de couverture. Quel que soit le modèle que tu choisis, les matières ultra-extensibles sont toujours agréables à porter.


Protégeons ensemble le futur du sport


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des leggings de sport avec poche portant la mention « Matières durables ». Cela signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.