Chaussures Jordan 5 : libérez votre potentiel
Depuis que la première paire de Jordans est apparue en boutique en 1985, la gamme Nike Jordan s'est fait connaître dans le monde pour son look ultra-frais et ses performances exceptionnelles. Inspirée de nos archives, la Jordan 5 vous transporte du terrain à la rue avec style et sans effort. Pour vous détendre ou tester vos talents sur le terrain de basket, nos sneakers Jordan 5 offrent un confort et un soutien incomparables.
Pour créer une grande chaussure de sport, il faut une bonne base. Nous fabriquons nos Jordan 5 avec des semelles extérieures en caoutchouc qui assurent une traction exceptionnelle pour une stabilité optimale. Les textures spécialement conçues vous garantissent une grande liberté pour pivoter, bouger et vous déplacer. Côté style, les matériaux translucides apportent une touche supplémentaire à vos nouvelles chaussures.
Parce que les sports sur court peuvent être éprouvants pour vos articulations et vos muscles, nous avons intégré notre unité Air dans la semelle de nos Jordan 5. Cette technologie d'amorti emblématique confère à vos nouvelles baskets une sensation de rebond et de réactivité qui vous permet de décoller en toute liberté. Également dotées d'un rembourrage absorbant les chocs, ces baskets vous offrent la protection dont vous avez besoin pour sauter haut, atterrir fermement et jouer à votre meilleur niveau, du début à la fin du match.
Chez Nike, les chaussures doivent offrir des performances exceptionnelles sans sacrifier le style. Notre gamme de baskets Jordan 5 propose des modèles conçus en collaboration avec des icônes du sport et de la pop culture. Vous trouverez aussi plusieurs silhouettes, comme des paires basses contemporaines et des modèles montants qui épousent la forme de la cheville. Choisissez une tenue simple et discrète avec des nuances neutres décontractées, ou optez pour l'originalité avec des coloris rouge feu et cramoisi. Et grâce aux semelles extérieures résistantes et aux tiges de qualité supérieure en cuir premium, vos nouvelles chaussures Jordan 5 sont faites pour durer.