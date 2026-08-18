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Sweats et Sweats à Capuche Oversize pour Femme

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Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Sweat à capuche oversize pour femme
Nike Pregame Fleece
Sweat à capuche oversize pour femme
125 CHF
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Haut oversize à col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Haut oversize à col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
110 CHF
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Haut oversize pour Femme
Dernières sorties
Nike Studio Fleece Medium Weight
Haut oversize pour Femme
80 CHF
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche et zip oversize pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche et zip oversize pour Femme
80 CHF
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Haut court oversize pour femme
Dernières sorties
Nike Pregame Fleece
Haut court oversize pour femme
80 CHF
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Haut oversize à imprimé pour femme
Dernières sorties
Nike Studio Fleece Medium Weight
Haut oversize à imprimé pour femme
105 CHF
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Haut court oversize à 1/4 de zip pour femme
Dernières sorties
Nike Studio Fleece Medium Weight
Haut court oversize à 1/4 de zip pour femme
85 CHF
Nike Sportswear
Nike Sportswear Veste à zip pour Femme
Nike Sportswear
Veste à zip pour Femme
160 CHF
Nike
Nike Sweat à capuche de basket haute performance Therma-FIT pour femme
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Sweat à capuche de basket haute performance Therma-FIT pour femme
85 CHF
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche oversize pour femme
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche oversize pour femme
80 CHF
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Haut oversize pour Femme
Dernières sorties
Nike Studio Fleece Medium Weight
Haut oversize pour Femme
75 CHF
Nike Phoenix Fleece
Nike Phoenix Fleece Sweat à capuche de basket oversize pour femme
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Sweat à capuche de basket oversize pour femme
115 CHF
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Veste de survêtement oversize pour femme
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Veste de survêtement oversize pour femme
135 CHF
A’ja Wilson
A’ja Wilson Sweat à capuche de basket pour femme
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Sweat à capuche de basket pour femme
99.95 CHF
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat oversize à col ras-du-cou pour femme
+2
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat oversize à col ras-du-cou pour femme
70 CHF
Nike ACG « Tuff Fleece »
Nike ACG « Tuff Fleece » Sweat à capuche
Nike ACG « Tuff Fleece »
Sweat à capuche
130 CHF
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Haut court oversize à 1/4 de zip pour femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Haut court oversize à 1/4 de zip pour femme
75 CHF
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Haut oversize à demi-zip Dri-FIT pour femme
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Haut oversize à demi-zip Dri-FIT pour femme
115 CHF
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Sweat à capuche oversize pour femme
Nike Pregame Fleece
Sweat à capuche oversize pour femme
125 CHF
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche oversize pour femme
+2
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche oversize pour femme
75 CHF
Nike Pro
Nike Pro Sweat à capuche Therma-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Sweat à capuche Therma-FIT pour femme
110 CHF
Nike Pro
Nike Pro Sweat à capuche en Fleece Therma-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Sweat à capuche en Fleece Therma-FIT pour femme
105 CHF
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Haut à 1/4 de zip Hike Mike pour femme
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Haut à 1/4 de zip Hike Mike pour femme
80 CHF
Team 13 Courtside
Team 13 Courtside Sweat à capuche court Nike WNBA pour femme
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Sweat à capuche court Nike WNBA pour femme
80 CHF
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Sweat à capuche pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Sweat à capuche pour femme
105 CHF
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche oversize pour femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche oversize pour femme
75 CHF
Inter Milan Phoenix Fleece
Inter Milan Phoenix Fleece Sweat à capuche Nike Football pour femme
Inter Milan Phoenix Fleece
Sweat à capuche Nike Football pour femme
85 CHF
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Haut oversize à demi-zip Dri-FIT pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Haut oversize à demi-zip Dri-FIT pour femme
29 % de réduction
Nike Sportswear Phoenix Fleece
Nike Sportswear Phoenix Fleece Haut oversize pour Femme
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Haut oversize pour Femme
29 % de réduction
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Sweat à capuche pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Sweat à capuche pour femme
105 CHF
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche oversize pour femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche oversize pour femme
75 CHF
Inter Milan Phoenix Fleece
Inter Milan Phoenix Fleece Sweat à capuche Nike Football pour femme
Inter Milan Phoenix Fleece
Sweat à capuche Nike Football pour femme
85 CHF
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Haut oversize à demi-zip Dri-FIT pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Haut oversize à demi-zip Dri-FIT pour femme
29 % de réduction
Nike Sportswear Phoenix Fleece
Nike Sportswear Phoenix Fleece Haut oversize pour Femme
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Haut oversize pour Femme
29 % de réduction

Sweats à capuche oversize pour femme : un confort optimal

Emmitouflez-vous confortablement dans nos hoodies et nos sweats oversize pour femme, confectionnés dans des matières ultra-douces. Pour vous détendre à la maison ou faire du sport, nos modèles décontractés aux textures légères vous permettront de rester à l'aise.


Pour composer une tenue d'intérieur confortable, misez sur la superposition : nos sweats à capuche oversize pour femme sont faits pour ça. Les sweats à col ras du cou, aux épaules tombantes et aux manches amples sont parfaits à porter par-dessus d'autres hauts, tandis que les bords côtelés plus longs aux poignets leur apportent une certaine structure. Vous n'aurez que l'embarras du choix en matière de style : optez pour des imprimés audacieux ou l'emblématique Nike Swoosh sur la poitrine.


Qui dit sweat à capuche, dit textures ultra-douces. Pour un peu plus de confort à l'intérieur, choisissez des hoodies pour femme oversize en polaire brossée ou des sweats à capuche zippés en tissu éponge. Besoin de plus de chaleur ? Les sweats à cordon de serrage et poche kangourou garderont votre cou et vos mains bien au chaud.