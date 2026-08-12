  1. Vêtements
    2. /
  2. Bas
    3. /
  3. Shorts
    4. /
  4. Dri-FIT

Shorts Dri-Fit pour femme

ACG "Trailwind"
ACG "Trailwind" Short Dri-FIT ADV pour femme
Matériaux recyclés
ACG "Trailwind"
Short Dri-FIT ADV pour femme
99.95 CHF
Nike Swift
Nike Swift Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
Meilleure vente
Nike Swift
Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
75 CHF
Nike Academy
Nike Academy Short de foot Dri-FIT 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Academy
Short de foot Dri-FIT 10 cm pour femme
30 CHF
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
Meilleure vente
Nike AeroSwift
Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
94.95 CHF
Nike One
Nike One Short 2-en-1 à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike One
Short 2-en-1 à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
52 CHF
NikeSKIMS Stretch Nylon
NikeSKIMS Stretch Nylon Short de running pour femme
NikeSKIMS Stretch Nylon
Short de running pour femme
85 CHF
Nike One
Nike One Short 2-en-1 taille haute 8 cm Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike One
Short 2-en-1 taille haute 8 cm Dri-FIT pour femme
52 CHF
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT 6 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift Breathe
Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT 6 cm pour femme
70 CHF
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Shorty taille mi-haute 5 cm avec cordon de serrage pour femme
NikeSKIMS Satin Shine
Shorty taille mi-haute 5 cm avec cordon de serrage pour femme
85 CHF
Nike ACG
Nike ACG Short de trail avec sous-short intégré 10 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike ACG
Short de trail avec sous-short intégré 10 cm Dri-FIT pour femme
80 CHF
FC Barcelona 2026/27 Stadium Domicile
FC Barcelona 2026/27 Stadium Domicile Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
FC Barcelona 2026/27 Stadium Domicile
Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
64.95 CHF
Nike Strike
Nike Strike Short de foot en maille Dri-FIT pour femme
Dernières sorties
Nike Strike
Short de foot en maille Dri-FIT pour femme
45 CHF
Nike One
Nike One Cycliste taille haute 13 cm pour femme
+1
Matériaux recyclés
Nike One
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
35 CHF
Nike Flow
Nike Flow Short de running 2-en-1 Dri-FIT taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Flow
Short de running 2-en-1 Dri-FIT taille haute pour femme
52 CHF
Nike One
Nike One Legging corsaire taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Legging corsaire taille haute pour femme
52 CHF
Nike Tempo
Nike Tempo Short de running ajusté taille haute 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Tempo
Short de running ajusté taille haute 10 cm pour femme
42 CHF
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
Nike Pro Seamless
Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
50 CHF
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
99.95 CHF
NikeSKIMS Airy
NikeSKIMS Airy Short décontracté pour femme
NikeSKIMS Airy
Short décontracté pour femme
75 CHF
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
94.95 CHF
A'ja Wilson
A'ja Wilson Short de basket Dri-FIT
Matériaux recyclés
A'ja Wilson
Short de basket Dri-FIT
75 CHF
Nike Pro
Nike Pro Short 2-en-1 pour Femme
Meilleure vente
Nike Pro
Short 2-en-1 pour Femme
50 CHF
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cycliste taille haute 20 cm pour femme
Meilleure vente
Nike Zenvy
Cycliste taille haute 20 cm pour femme
75 CHF
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Short taille mi-haute 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro 365
Short taille mi-haute 13 cm pour femme
37 CHF
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Short taille haute 8 cm pour femme
NikeSKIMS Matte
Short taille haute 8 cm pour femme
85 CHF
FFF 2026 Stadium Domicile
FFF 2026 Stadium Domicile Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
FFF 2026 Stadium Domicile
Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
64.95 CHF
Nike Pro
Nike Pro Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
+4
Matériaux recyclés
Nike Pro
Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
35 CHF
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Cycliste taille haute 8 cm pour femme
50 CHF
Nike Universa
Nike Universa Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
Meilleure vente
Nike Universa
Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
80 CHF
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
94.95 CHF
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Short 13 cm pour femme
NikeSKIMS Studio Stretch
Short 13 cm pour femme
80 CHF
NikeCourt Ace Advantage
NikeCourt Ace Advantage Short de tennis Dri-FIT pour femme
Dernières sorties
NikeCourt Ace Advantage
Short de tennis Dri-FIT pour femme
80 CHF
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Cycliste taille haute 13 cm pour femme
Nike Pro Seamless
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
50 CHF
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Short taille haute Dri-FIT pour femme
Dernières sorties
Nike 24.7 PerfectStretch
Short taille haute Dri-FIT pour femme
75 CHF
Nike Pro
Nike Pro Short tissé taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Short tissé taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT 8 cm pour femme
42 CHF
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cycliste taille haute 13 cm pour femme
Meilleure vente
Nike Zenvy
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
70 CHF
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Short imprimé 13 cm pour femme
NikeSKIMS Matte
Short imprimé 13 cm pour femme
85 CHF
Jordan Sport
Jordan Sport Short Diamond 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short Diamond 10 cm pour femme
57 CHF
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson" Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
55 CHF
Nike SB
Nike SB Short de skateboard
Nike SB
Short de skateboard
75 CHF
Nike One
Nike One Cycliste taille haute 20 cm pour femme
Meilleure vente
Nike One
Cycliste taille haute 20 cm pour femme
45 CHF
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cycliste taille haute 13 cm pour femme
NikeSKIMS Matte
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
85 CHF
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Short 2-en-1 taille haute Dri-FIT 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Short 2-en-1 taille haute Dri-FIT 8 cm pour femme
64.95 CHF
Jordan Sport Flightweight
Jordan Sport Flightweight Cycliste taille haute 15 cm pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport Flightweight
Cycliste taille haute 15 cm pour femme
80 CHF
Nike Flow
Nike Flow Short de running 2-en-1 en mesh Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike Flow
Short de running 2-en-1 en mesh Dri-FIT pour femme
55 CHF
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Cycliste thermocollé taille mi-haute 18 cm pour femme
NikeSKIMS Satin Shine
Cycliste thermocollé taille mi-haute 18 cm pour femme
85 CHF
Nike Swift
Nike Swift Short de running taille haute 18 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Short de running taille haute 18 cm Dri-FIT pour femme
75 CHF
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Cycliste taille haute 13 cm pour femme
NikeSKIMS Satin Shine
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
85 CHF

Shorts à séchage rapide pour femme : reste à l'aise au moment décisif

Sport rime avec confort grâce à nos shorts pour femme quick dry. Pour une respirabilité maximale, mise sur des shorts dotés d'empiècements en mesh dans les zones les plus sollicitées. Ils favorisent la circulation de l'air autour du corps, pour que tu restes à l'aise. De plus, les tissus légers ne t'alourdissent pas quand tu t'entraînes. La technologie innovante de nos shorts Dri-FIT pour femme éloigne la transpiration de la peau et la dépose à la surface du tissu. Elle s'évapore ainsi plus rapidement, pour te garder au frais et au sec lorsque l'intensité augmente.

Quelle que soit ta façon de bouger, nos shorts en molleton pour femme vont suivre le rythme. Fentes, sauts, squats, tu peux tout faire aisément dans un modèle en tissu stretch qui épouse les formes. Chaque pièce est extensible dans toutes les directions afin de permettre une amplitude de mouvement naturelle. Si tu souhaites plus de maintien, les versions en tissu de compression améliorent la circulation et gardent les muscles au chaud entre deux répétitions.

Les tailles élastiques assurent une tenue idéale et ne vont pas rouler ou te pincer pendant tes mouvements. Et pour une meilleure couverture, opte pour un short taille haute ou un modèle double couches. Tu sors en ville ? Les articles à poches fendues et poches zippées à l'arrière sont parfaits pour garder tes affaires à portée de main. Notre Nike Swoosh emblématique orne toute la collection, apportant une preuve de qualité à ta garde-robe de sport.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone et protéger le futur du sport. Pour participer, choisis des shorts à séchage rapide pour femme portant l'étiquette « Matières durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester résistant est issu de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche recyclés.