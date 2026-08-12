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Leggings Nike Dri-FIT pour Femme

(87)
Nike Universa
Nike Universa Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
125 CHF
Nike Universa
Nike Universa Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
Meilleure vente
Nike Universa
Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
80 CHF
Nike Swift
Nike Swift Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
105 CHF
Nike Swift
Nike Swift Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
Meilleure vente
Nike Swift
Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
75 CHF
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Legging 7/8 taille haute pour femme
Nike Pro Seamless
Legging 7/8 taille haute pour femme
64.95 CHF
Nike Tempo
Nike Tempo Legging de running 7/8 taille haute pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Tempo
Legging de running 7/8 taille haute pour Femme
70 CHF
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
Nike Pro Seamless
Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
50 CHF
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Cycliste taille haute 13 cm pour femme
Nike Pro Seamless
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
50 CHF
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
Nike Zenvy
Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
115 CHF
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging corsaire taille haute pour femme
Meilleure vente
Nike Zenvy
Legging corsaire taille haute pour femme
105 CHF
Nike Universa
Nike Universa Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
Meilleure vente
Nike Universa
Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
125 CHF
Nike Universa
Nike Universa Legging 7/8 taille haute en mesh pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Legging 7/8 taille haute en mesh pour femme
135 CHF
Nike Universa
Nike Universa Legging 7/8 taille haute, imprimé, sans couture avant, pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Legging 7/8 taille haute, imprimé, sans couture avant, pour femme
130 CHF
Nike Universa
Nike Universa Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
120 CHF
Nike Universa
Nike Universa Cycliste taille haute sans coutures avant 20 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Cycliste taille haute sans coutures avant 20 cm pour femme
29 % de réduction
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Legging long taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike One Seamless Front
Legging long taille haute pour femme
57 CHF
Jordan Sport Flightweight
Jordan Sport Flightweight Legging taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport Flightweight
Legging taille haute pour femme
115 CHF
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
+1
Nike Zenvy
Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
115 CHF
Nike One
Nike One Legging évasé taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Legging évasé taille haute pour femme
70 CHF
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Short imprimé 13 cm pour femme
NikeSKIMS Matte
Short imprimé 13 cm pour femme
85 CHF
Nike Tempo Flash
Nike Tempo Flash Legging de running 7/8 taille haute pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Tempo Flash
Legging de running 7/8 taille haute pour Femme
75 CHF
Nike One
Nike One Legging corsaire taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Legging corsaire taille haute pour femme
52 CHF
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Legging taille haute 73,66 cm pour femme
NikeSKIMS Matte
Legging taille haute 73,66 cm pour femme
150 CHF
Nike One
Nike One Legging 7/8 taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Legging 7/8 taille haute pour femme
57 CHF
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Legging 7/8 taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Legging 7/8 taille haute pour femme
75 CHF
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Short taille mi-haute 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro 365
Short taille mi-haute 13 cm pour femme
37 CHF
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Short taille haute 8 cm pour femme
NikeSKIMS Matte
Short taille haute 8 cm pour femme
85 CHF
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Shorty taille mi-haute 5 cm avec cordon de serrage pour femme
NikeSKIMS Satin Shine
Shorty taille mi-haute 5 cm avec cordon de serrage pour femme
85 CHF
Nike Pro
Nike Pro Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
+4
Matériaux recyclés
Nike Pro
Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
35 CHF
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Cycliste taille haute 8 cm pour femme
50 CHF
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Short 13 cm pour femme
NikeSKIMS Studio Stretch
Short 13 cm pour femme
80 CHF
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging évasé taille haute sans couture avant pour femme
Nike Zenvy
Legging évasé taille haute sans couture avant pour femme
125 CHF
Nike Tempo
Nike Tempo Short de running ajusté taille haute 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Tempo
Short de running ajusté taille haute 10 cm pour femme
42 CHF
Nike One
Nike One Cycliste taille haute 20 cm pour femme
Meilleure vente
Nike One
Cycliste taille haute 20 cm pour femme
45 CHF
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cycliste taille haute 13 cm pour femme
Meilleure vente
Nike Zenvy
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
70 CHF
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson" Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
55 CHF
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cycliste taille haute 20 cm pour femme
Meilleure vente
Nike Zenvy
Cycliste taille haute 20 cm pour femme
75 CHF
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cycliste taille haute 13 cm pour femme
NikeSKIMS Matte
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
85 CHF
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Legging taille haute 66 cm pour femme
NikeSKIMS Matte
Legging taille haute 66 cm pour femme
150 CHF
Jordan Sport Flightweight
Jordan Sport Flightweight Cycliste taille haute 15 cm pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport Flightweight
Cycliste taille haute 15 cm pour femme
80 CHF
Nike One
Nike One Cycliste taille haute 13 cm pour femme
+1
Matériaux recyclés
Nike One
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
35 CHF
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Legging taille haute 43 cm avec cordon de serrage pour femme
NikeSKIMS Satin Shine
Legging taille haute 43 cm avec cordon de serrage pour femme
125 CHF
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Legging taille haute 66 cm pour femme
NikeSKIMS Satin Shine
Legging taille haute 66 cm pour femme
150 CHF
Nike Swift
Nike Swift Short de running taille haute 18 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Short de running taille haute 18 cm Dri-FIT pour femme
75 CHF
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Legging 66 cm pour femme
NikeSKIMS Studio Stretch
Legging 66 cm pour femme
135 CHF
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Legging 7/8 taille haute pour femme
Nike Pro Seamless
Legging 7/8 taille haute pour femme
57 CHF
Jordan Sport
Jordan Sport Short taille haute Dri-FIT 15 cm pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short taille haute Dri-FIT 15 cm pour femme
57 CHF
Nike Form
Nike Form Shorty pour femme
Matériaux recyclés
Nike Form
Shorty pour femme
45 CHF
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Legging 7/8 taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Legging 7/8 taille haute pour femme
75 CHF
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Short taille mi-haute 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro 365
Short taille mi-haute 13 cm pour femme
37 CHF
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Short taille haute 8 cm pour femme
NikeSKIMS Matte
Short taille haute 8 cm pour femme
85 CHF
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Shorty taille mi-haute 5 cm avec cordon de serrage pour femme
NikeSKIMS Satin Shine
Shorty taille mi-haute 5 cm avec cordon de serrage pour femme
85 CHF
Nike Pro
Nike Pro Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
+4
Matériaux recyclés
Nike Pro
Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
35 CHF
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Cycliste taille haute 8 cm pour femme
50 CHF
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Short 13 cm pour femme
NikeSKIMS Studio Stretch
Short 13 cm pour femme
80 CHF
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging évasé taille haute sans couture avant pour femme
Nike Zenvy
Legging évasé taille haute sans couture avant pour femme
125 CHF
Nike Tempo
Nike Tempo Short de running ajusté taille haute 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Tempo
Short de running ajusté taille haute 10 cm pour femme
42 CHF
Nike One
Nike One Cycliste taille haute 20 cm pour femme
Meilleure vente
Nike One
Cycliste taille haute 20 cm pour femme
45 CHF
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cycliste taille haute 13 cm pour femme
Meilleure vente
Nike Zenvy
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
70 CHF
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson" Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
55 CHF
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cycliste taille haute 20 cm pour femme
Meilleure vente
Nike Zenvy
Cycliste taille haute 20 cm pour femme
75 CHF
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cycliste taille haute 13 cm pour femme
NikeSKIMS Matte
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
85 CHF
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Legging taille haute 66 cm pour femme
NikeSKIMS Matte
Legging taille haute 66 cm pour femme
150 CHF
Jordan Sport Flightweight
Jordan Sport Flightweight Cycliste taille haute 15 cm pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport Flightweight
Cycliste taille haute 15 cm pour femme
80 CHF
Nike One
Nike One Cycliste taille haute 13 cm pour femme
+1
Matériaux recyclés
Nike One
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
35 CHF
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Legging taille haute 43 cm avec cordon de serrage pour femme
NikeSKIMS Satin Shine
Legging taille haute 43 cm avec cordon de serrage pour femme
125 CHF
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Legging taille haute 66 cm pour femme
NikeSKIMS Satin Shine
Legging taille haute 66 cm pour femme
150 CHF
Nike Swift
Nike Swift Short de running taille haute 18 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Short de running taille haute 18 cm Dri-FIT pour femme
75 CHF
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Legging 66 cm pour femme
NikeSKIMS Studio Stretch
Legging 66 cm pour femme
135 CHF
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Legging 7/8 taille haute pour femme
Nike Pro Seamless
Legging 7/8 taille haute pour femme
57 CHF
Jordan Sport
Jordan Sport Short taille haute Dri-FIT 15 cm pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short taille haute Dri-FIT 15 cm pour femme
57 CHF
Nike Form
Nike Form Shorty pour femme
Matériaux recyclés
Nike Form
Shorty pour femme
45 CHF

Leggings Nike Dri-FIT pour femme – Confort et fraîcheur à chaque pas

Pour donner le meilleur de vous-même, il est important de rester fraîche et sereine sous la pression. Les collants Nike Dri-FIT évacuent la transpiration qui s'évapore rapidement. La technologie Nike Dri-FIT vous permet de vous sentir fraîche pendant les entraînements les plus difficiles et vous donne confiance en vous tout au long de la journée, tandis que les leggings avec empiècements en mesh assurent une aération supplémentaire pour une meilleure circulation de l'air lorsque vous vous échauffez.

Le tissu ultra-extensible vous offre le confort d'un legging du quotidien lors des longues séances de running ou des entraînements difficiles à la salle. De plus, les leggings Dri-FIT Nike vous accompagnent dans vos foulées et vos étirements sans jamais entraver vos mouvements. Le tissu opaque garantit une couvrance totale pour vous aider à rester concentrée sur votre entraînement, où que vous soyez.

Les leggings Dri-FIT Nike pour femme épousent les formes de votre corps et vous apportent un soutien ciblé. Vous bénéficiez ainsi d'une liberté de mouvement totale et d'un confort optimal. Les larges ceintures restent bien en place pour que vous puissiez vous dépasser, tandis que les modèles conçus avec un minimum de coutures vous permettent de bouger les jambes plus naturellement et d'atteindre vos objectifs au studio de yoga ou sur la piste de course sans aucune distraction.