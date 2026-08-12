Chaussures et baskets blanches pour femme

(235)
Nike Air Force 1 Shadow
Nike Air Force 1 Shadow Chaussure pour Femme
Meilleure vente
Nike Air Force 1 Shadow
Chaussure pour Femme
150 CHF
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Chaussure pour femme avec motifs réfléchissants
Meilleure vente
Nike V5 RNR
Chaussure pour femme avec motifs réfléchissants
105 CHF
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Nike Air Force 1 '07 EasyOn Chaussure pour femme
Meilleure vente
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Chaussure pour femme
135 CHF
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Chaussure pour femme
Meilleure vente
Nike Air Force 1 '07
Chaussure pour femme
135 CHF
Nike Tennis Classic
Nike Tennis Classic Chaussure pour femme
Nike Tennis Classic
Chaussure pour femme
105 CHF
Nike Initiator
Nike Initiator Chaussure pour femme
Meilleure vente
Nike Initiator
Chaussure pour femme
99.95 CHF
Nike Initiator
Nike Initiator Chaussure pour femme
Meilleure vente
Nike Initiator
Chaussure pour femme
99.95 CHF
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Chaussure pour femme
Nike Air Max 90
Chaussure pour femme
185 CHF
Nike P-6000
Nike P-6000 Chaussure pour femme
Meilleure vente
Nike P-6000
Chaussure pour femme
135 CHF
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Chaussure pour femme avec motifs réfléchissants
Meilleure vente
Nike Air Max Moto 2K
Chaussure pour femme avec motifs réfléchissants
150 CHF
Nike Quest 7
Nike Quest 7 Chaussure de running sur route pour femme
Nike Quest 7
Chaussure de running sur route pour femme
94.95 CHF
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Chaussure pour femme
Meilleure vente
Air Jordan 1 Low SE
Chaussure pour femme
150 CHF
Nike V5 RNR Suede
Nike V5 RNR Suede Chaussure pour femme
Meilleure vente
Nike V5 RNR Suede
Chaussure pour femme
105 CHF
Nike Structure Plus
Nike Structure Plus Chaussure de running sur route pour femme
Nike Structure Plus
Chaussure de running sur route pour femme
210 CHF
Nike Dunk Low
Nike Dunk Low Chaussure pour femme
Nike Dunk Low
Chaussure pour femme
135 CHF
Nike Cortez Leather
Nike Cortez Leather Chaussure pour femme
Nike Cortez Leather
Chaussure pour femme
105 CHF
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Chaussure de running sur route pour femme
Dernières sorties
Nike Vomero 18
Chaussure de running sur route pour femme
185 CHF
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Chaussure pour femme
Air Jordan 1 Low SE
Chaussure pour femme
160 CHF
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Chaussure de training pour femme
Nike Free Metcon 7
Chaussure de training pour femme
150 CHF
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Chaussure de running sur route pour femme
Nike Pegasus 42
Chaussure de running sur route pour femme
160 CHF
Nike SB Heritage Vulc
Nike SB Heritage Vulc Chaussure de skateboard
Nike SB Heritage Vulc
Chaussure de skateboard
80 CHF
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Chaussure pour femme
Dernières sorties
Nike V5 RNR
Chaussure pour femme
105 CHF
Nike Pegasus Premium
Nike Pegasus Premium Chaussure de running sur route pour femme
Meilleure vente
Nike Pegasus Premium
Chaussure de running sur route pour femme
240 CHF
Nike P-6000
Nike P-6000 Chaussure
Meilleure vente
Nike P-6000
Chaussure
135 CHF
Nike Ava Edge
Nike Ava Edge Chaussure pour homme
Meilleure vente
Nike Ava Edge
Chaussure pour homme
170 CHF
Nike Victory Tour 4
Nike Victory Tour 4 Chaussure de golf
Nike Victory Tour 4
Chaussure de golf
220 CHF
Nike P-6000
Nike P-6000 Chaussure pour femme
Meilleure vente
Nike P-6000
Chaussure pour femme
135 CHF
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Chaussure pour femme
Meilleure vente
Nike Air Max Plus
Chaussure pour femme
220 CHF
Nike Infinity G NN
Nike Infinity G NN Chaussure de golf
Matériaux recyclés
Nike Infinity G NN
Chaussure de golf
105 CHF
Nike P-6000
Nike P-6000 Chaussure pour femme
Nike P-6000
Chaussure pour femme
135 CHF
Nike SB Dunk Low Pro
Nike SB Dunk Low Pro Chaussure de skate
Nike SB Dunk Low Pro
Chaussure de skate
135 CHF
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Chaussures de training pour Homme
Nike Free Metcon 7
Chaussures de training pour Homme
150 CHF
ACG Zegama Trail
ACG Zegama Trail Chaussure de trail pour femme
ACG Zegama Trail
Chaussure de trail pour femme
195 CHF
Nike Vapor 12
Nike Vapor 12 Chaussure de tennis pour surface dure pour femme
Nike Vapor 12
Chaussure de tennis pour surface dure pour femme
185 CHF
Air Jordan Skyline Low
Air Jordan Skyline Low Chaussure pour femme
Air Jordan Skyline Low
Chaussure pour femme
115 CHF
Air Jordan Mule
Air Jordan Mule Chaussure de golf
Air Jordan Mule
Chaussure de golf
125 CHF
Jordan All Game
Jordan All Game Chaussure de basket pour homme
Jordan All Game
Chaussure de basket pour homme
94.95 CHF
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Chaussure pour femme
Matériaux recyclés
Nike V5 RNR
Chaussure pour femme
105 CHF
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Chaussure pour ado
Nike Air Max Moto 2K
Chaussure pour ado
125 CHF
Nike Zoom Vapor 12 PRM
Nike Zoom Vapor 12 PRM Chaussure de tennis pour surface dure pour femme
Nike Zoom Vapor 12 PRM
Chaussure de tennis pour surface dure pour femme
195 CHF
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Chaussure d'entraînement pour femme
Nike Metcon 10
Chaussure d'entraînement pour femme
160 CHF
Nike Tiempo Ligera Pro
Nike Tiempo Ligera Pro Chaussure de foot basse à crampons pour terrain gras
Nike Tiempo Ligera Pro
Chaussure de foot basse à crampons pour terrain gras
185 CHF
Nike Victory Tour 4
Nike Victory Tour 4 Chaussure de golf
Nike Victory Tour 4
Chaussure de golf
240 CHF
Nike ACG Ultrafly Trail
Nike ACG Ultrafly Trail Chaussure de course de trail
Nike ACG Ultrafly Trail
Chaussure de course de trail
290 CHF
Book 2 « WNBA 30th »
Book 2 « WNBA 30th » Chaussure de basket
Book 2 « WNBA 30th »
Chaussure de basket
185 CHF
LeBron XXIII Elite « For the Record »
LeBron XXIII Elite « For the Record » Chaussure de basket
LeBron XXIII Elite « For the Record »
Chaussure de basket
260 CHF
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Nike Mercurial Superfly 11 Elite Chaussure de foot basse à crampons pour terrain sec
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Chaussure de foot basse à crampons pour terrain sec
330 CHF
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Chaussure de foot montante à crampons multi-surfaces
Matériaux recyclés
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Chaussure de foot montante à crampons multi-surfaces
110 CHF
Nike Ava Edge
Nike Ava Edge Chaussure pour homme
Meilleure vente
Nike Ava Edge
Chaussure pour homme
170 CHF
Nike Victory Tour 4
Nike Victory Tour 4 Chaussure de golf
Nike Victory Tour 4
Chaussure de golf
220 CHF
Nike P-6000
Nike P-6000 Chaussure pour femme
Meilleure vente
Nike P-6000
Chaussure pour femme
135 CHF
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Chaussure pour femme
Meilleure vente
Nike Air Max Plus
Chaussure pour femme
220 CHF
Nike Infinity G NN
Nike Infinity G NN Chaussure de golf
Matériaux recyclés
Nike Infinity G NN
Chaussure de golf
105 CHF
Nike P-6000
Nike P-6000 Chaussure pour femme
Nike P-6000
Chaussure pour femme
135 CHF
Nike SB Dunk Low Pro
Nike SB Dunk Low Pro Chaussure de skate
Nike SB Dunk Low Pro
Chaussure de skate
135 CHF
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Chaussures de training pour Homme
Nike Free Metcon 7
Chaussures de training pour Homme
150 CHF
ACG Zegama Trail
ACG Zegama Trail Chaussure de trail pour femme
ACG Zegama Trail
Chaussure de trail pour femme
195 CHF
Nike Vapor 12
Nike Vapor 12 Chaussure de tennis pour surface dure pour femme
Nike Vapor 12
Chaussure de tennis pour surface dure pour femme
185 CHF
Air Jordan Skyline Low
Air Jordan Skyline Low Chaussure pour femme
Air Jordan Skyline Low
Chaussure pour femme
115 CHF
Air Jordan Mule
Air Jordan Mule Chaussure de golf
Air Jordan Mule
Chaussure de golf
125 CHF
Jordan All Game
Jordan All Game Chaussure de basket pour homme
Jordan All Game
Chaussure de basket pour homme
94.95 CHF
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Chaussure pour femme
Matériaux recyclés
Nike V5 RNR
Chaussure pour femme
105 CHF
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Chaussure pour ado
Nike Air Max Moto 2K
Chaussure pour ado
125 CHF
Nike Zoom Vapor 12 PRM
Nike Zoom Vapor 12 PRM Chaussure de tennis pour surface dure pour femme
Nike Zoom Vapor 12 PRM
Chaussure de tennis pour surface dure pour femme
195 CHF
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Chaussure d'entraînement pour femme
Nike Metcon 10
Chaussure d'entraînement pour femme
160 CHF
Nike Tiempo Ligera Pro
Nike Tiempo Ligera Pro Chaussure de foot basse à crampons pour terrain gras
Nike Tiempo Ligera Pro
Chaussure de foot basse à crampons pour terrain gras
185 CHF
Nike Victory Tour 4
Nike Victory Tour 4 Chaussure de golf
Nike Victory Tour 4
Chaussure de golf
240 CHF
Nike ACG Ultrafly Trail
Nike ACG Ultrafly Trail Chaussure de course de trail
Nike ACG Ultrafly Trail
Chaussure de course de trail
290 CHF
Book 2 « WNBA 30th »
Book 2 « WNBA 30th » Chaussure de basket
Book 2 « WNBA 30th »
Chaussure de basket
185 CHF
LeBron XXIII Elite « For the Record »
LeBron XXIII Elite « For the Record » Chaussure de basket
LeBron XXIII Elite « For the Record »
Chaussure de basket
260 CHF
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Nike Mercurial Superfly 11 Elite Chaussure de foot basse à crampons pour terrain sec
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Chaussure de foot basse à crampons pour terrain sec
330 CHF
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Chaussure de foot montante à crampons multi-surfaces
Matériaux recyclés
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Chaussure de foot montante à crampons multi-surfaces
110 CHF

Chaussures et baskets blanches pour femme : fraîcheur et souplesse

Ta performance passe à la vitesse supérieure grâce aux chaussures blanches pour femme Nike qui associent confort et maintien. L'amorti dynamique et la semelle intermédiaire en mousse offrent une sensation moelleuse. De plus, l'adhérence te permet de garder le contrôle. Ça n'a jamais été aussi simple de rester concentrée quand la pression monte. Les tissus respirants assurent ton confort quand tu bouges. Tu trouveras à coup sûr les chaussures idéales au sein de notre large gamme de modèles, des plus audacieux et volumineux aux plus élégants et épurés. Leur point commun, c'est un maintien haute performance conçu pour que tu puisses continuer à avancer, même dans les moments difficiles.


De l'énergie à chaque mouvement


Reste légère même quand tu enchaînes les kilomètres. Découvre des baskets blanches pour femme dotées de l'amorti Nike Air qui crée une sensation de vitesse au moment de la poussée. Il est conçu dans le but de te donner du rebond pendant l'entraînement. Ultra-réactif, il offre aussi un retour d'énergie puissant qui te permet de continuer à avancer. Envie d'un confort à toute épreuve ? Nous avons ce qu'il te faut. En effet, nos semelles intérieures rembourrées créent une sensation ultra-légère. D'autre part, les semelles intermédiaires en mousse procurent un maintien souple qui te permet de te dépasser.


Garde ton sang-froid


Tu te donnes à fond à la salle ou tu cours sur les sentiers ? Nous t'aidons à rester fraîche et concentrée. Nos chaussures blanches pour femme intègrent du mesh placé de façon stratégique là où tu en as le plus besoin. Conçus pour favoriser la circulation de l'air, ces empiècements optimisent la respirabilité, de façon à ce que tu ne penses qu'à donner ta meilleure performance. Encore mieux, des perforations sur la pointe créent une sensation de souplesse tout en améliorant la circulation de l'air.


Garde le contrôle


Quand tu te donnes à fond, il te faut des chaussures sur lesquelles tu peux compter. Les baskets blanches pour femme dotées de renforts moulés au milieu du pied te procurent un bon maintien et un bon ajustement. De plus, les modèles équipés de plaques en TPU au talon t'offrent la stabilité latérale nécessaire pour des foulées pleines d'assurance. Tu obtiendras aussi l'adhérence que tu mérites grâce aux semelles extérieures en caoutchouc qui accrochent de façon durable. Ton pied restera bien en place jusqu'à la dernière répétition dans les baskets équipées d'une cage en plastique sur le côté de façon à créer une sensation de maintien.


Des modèles qui te ressemblent


Trouve les chaussures blanches pour femme qui te correspondent. Choisis des modèles qui allient cuir véritable et cuir synthétique, de façon à présenter des superpositions et une excellente résistance. Les renforts cousus créent une allure élégante et aérodynamique. Tu cherches des modèles rehaussés d'une note luxueuse ? Les détails en daim somptueux subliment tes baskets blanches. Choisis un modèle bas décontracté, ou opte pour des baskets montantes qui dégagent un style cool. Pour le golf ou le tennis, nous proposons aussi des chaussures pensées pour t'aider à te dépasser.


Relever notre défi


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des chaussures blanches pour femme portant l'étiquette « Matières Durables ». Cela signifie que les chaussures sont fabriquées avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge. Ce n'est qu'une des diverses manières dont nous relevons le défi.