Au moins 20 % de matières recyclées

(1995)
France 2026 Stadium Domicile
France 2026 Stadium Domicile Maillot de foot Nike Dri-FIT pour homme
Meilleure vente
France 2026 Stadium Domicile
Maillot de foot Nike Dri-FIT pour homme
125 CHF
France 2026 Stadium Extérieur
France 2026 Stadium Extérieur Maillot de foot Nike Dri-FIT pour homme
Meilleure vente
France 2026 Stadium Extérieur
Maillot de foot Nike Dri-FIT pour homme
125 CHF
Brésil 2026 Stadium Domicile
Brésil 2026 Stadium Domicile Maillot de foot Nike Dri-FIT pour ado
Meilleure vente
Brésil 2026 Stadium Domicile
Maillot de foot Nike Dri-FIT pour ado
99.95 CHF
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur
Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT pour ado
99.95 CHF
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile Nike Dri-FIT Soccer Repica Jersey pour homme
Meilleure vente
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile
Nike Dri-FIT Soccer Repica Jersey pour homme
125 CHF
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
Meilleure vente
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
99.95 CHF
Nike Swift
Nike Swift Brassière de sport à maintien supérieur avec doublure légère pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Brassière de sport à maintien supérieur avec doublure légère pour femme
80 CHF
France 2026 Match Domicile
France 2026 Match Domicile Maillot de foot Nike Aero-FIT pour homme
Meilleure vente
France 2026 Match Domicile
Maillot de foot Nike Aero-FIT pour homme
185 CHF
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur
Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT pour homme
125 CHF
FC Barcelona 2026/27 Stadium Domicile
FC Barcelona 2026/27 Stadium Domicile Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
Meilleure vente
FC Barcelona 2026/27 Stadium Domicile
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
125 CHF
Paris Saint-Germain 2026 Match Night Edition
Paris Saint-Germain 2026 Match Night Edition Maillot de foot authentique Jordan Dri-FIT ADV pour homme
Matériaux recyclés
Paris Saint-Germain 2026 Match Night Edition
Maillot de foot authentique Jordan Dri-FIT ADV pour homme
170 CHF
France 2026 Match Extérieur
France 2026 Match Extérieur Maillot de foot Nike Aero-FIT pour homme
Stock épuisé
France 2026 Match Extérieur
Maillot de foot Nike Aero-FIT pour homme
185 CHF
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
57 CHF
Nike Sportswear
Nike Sportswear Veste plissée pour femme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Veste plissée pour femme
29 % de réduction
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Chaussure de foot montante à crampons multi-surfaces
Matériaux recyclés
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Chaussure de foot montante à crampons multi-surfaces
110 CHF
Nike Pro
Nike Pro Legging court taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Legging court taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
29 % de réduction
Norvège 2026 Stadium Domicile
Norvège 2026 Stadium Domicile Maillot de foot Nike Dri-FIT pour homme
Stock épuisé
Norvège 2026 Stadium Domicile
Maillot de foot Nike Dri-FIT pour homme
125 CHF
Nike Pro
Nike Pro Haut de fitness ajusté à manches courtes Dri-FIT pour homme
+1
Matériaux recyclés
Nike Pro
Haut de fitness ajusté à manches courtes Dri-FIT pour homme
42 CHF
Nike Pro
Nike Pro Short 2-en-1 pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Short 2-en-1 pour Femme
28 % de réduction
Équipe nationale du Brésil 2026 Stadium Extérieur
Équipe nationale du Brésil 2026 Stadium Extérieur Maillot de foot Nike Dri-FIT pour homme
Meilleure vente
Équipe nationale du Brésil 2026 Stadium Extérieur
Maillot de foot Nike Dri-FIT pour homme
125 CHF
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Chaussure de trail imperméable pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Chaussure de trail imperméable pour femme
29 % de réduction
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Chaussure pour homme
+5
Matériaux recyclés
Nike V5 RNR
Chaussure pour homme
105 CHF
Nike Pro Training
Nike Pro Training Short Dri-FIT 15 cm pour homme
+1
Matériaux recyclés
Nike Pro Training
Short Dri-FIT 15 cm pour homme
64.95 CHF
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Pantalon Draft pour homme
Matériaux recyclés
Jordan Brooklyn
Pantalon Draft pour homme
29 % de réduction
Nike Stride
Nike Stride Short de running avec sous-short intégré 18 cm Dri-FIT pour homme
+2
Matériaux recyclés
Nike Stride
Short de running avec sous-short intégré 18 cm Dri-FIT pour homme
64.95 CHF
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
Meilleure vente
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
125 CHF
Nike Victory
Nike Victory Débardeur de tennis Dri-FIT pour ado (fille)
Matériaux recyclés
Nike Victory
Débardeur de tennis Dri-FIT pour ado (fille)
35 CHF
Maintien léger Nike Indy
Maintien léger Nike Indy Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
+6
Matériaux recyclés
Maintien léger Nike Indy
Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
26 % de réduction
Brésil 2026 Match Domicile
Brésil 2026 Match Domicile Maillot de foot Nike Aero-FIT pour homme
Meilleure vente
Brésil 2026 Match Domicile
Maillot de foot Nike Aero-FIT pour homme
185 CHF
Nike Fast
Nike Fast Short de running avec sous-short intégré 8 cm Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Fast
Short de running avec sous-short intégré 8 cm Dri-FIT pour homme
50 CHF
Nike One
Nike One Short 2-en-1 taille haute 8 cm Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike One
Short 2-en-1 taille haute 8 cm Dri-FIT pour femme
52 CHF
Nike Multi
Nike Multi Short tissé Dri-FIT pour ado (garçon)
Meilleure vente
Nike Multi
Short tissé Dri-FIT pour ado (garçon)
27 CHF
Paris Saint-Germain 2026 Stadium Domicile
Paris Saint-Germain 2026 Stadium Domicile Ensemble 3 pièces Replica Nike Football pour bébé et tout-petit
Matériaux recyclés
Paris Saint-Germain 2026 Stadium Domicile
Ensemble 3 pièces Replica Nike Football pour bébé et tout-petit
80 CHF
Pays-Bas 2026 Stadium Extérieur
Pays-Bas 2026 Stadium Extérieur Maillot de foot Nike Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Pays-Bas 2026 Stadium Extérieur
Maillot de foot Nike Dri-FIT pour femme
125 CHF
Atlético Madrid 2026 Stadium Extérieur
Atlético Madrid 2026 Stadium Extérieur Ensemble 3 pièces Replica Nike Football pour enfant
Matériaux recyclés
Atlético Madrid 2026 Stadium Extérieur
Ensemble 3 pièces Replica Nike Football pour enfant
85 CHF
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite Sac à dos (32 L)
Matériaux recyclés
Nike Varsity Elite
Sac à dos (32 L)
94.95 CHF
Nike Aura
Nike Aura Sac à bandoulière (2 L)
Matériaux recyclés
Nike Aura
Sac à bandoulière (2 L)
29 % de réduction
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium 4e tenue
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium 4e tenue Maillot de foot Replica Jordan Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium 4e tenue
Maillot de foot Replica Jordan Dri-FIT pour homme
115 CHF
Brésil Strike
Brésil Strike Pantalon de foot en maille Jordan Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Brésil Strike
Pantalon de foot en maille Jordan Dri-FIT pour homme
85 CHF
Nike Miler
Nike Miler Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT 13 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Miler
Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT 13 cm pour homme
45 CHF
Norway 2026 Stadium Third
Norway 2026 Stadium Third Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
Stock épuisé
Norway 2026 Stadium Third
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
125 CHF
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Pantalon de running Dri-FIT ADV pour homme
Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Pantalon de running Dri-FIT ADV pour homme
135 CHF
FC Barcelona 2026/27 Match Domicile
FC Barcelona 2026/27 Match Domicile Maillot de foot authentique Nike Aero-FIT pour homme
Meilleure vente
FC Barcelona 2026/27 Match Domicile
Maillot de foot authentique Nike Aero-FIT pour homme
185 CHF
France 2026 Match Domicile
France 2026 Match Domicile Maillot de foot Nike Aero-FIT pour femme
Matériaux recyclés
France 2026 Match Domicile
Maillot de foot Nike Aero-FIT pour femme
185 CHF
Nike Pro
Nike Pro Débardeur Dri-FIT pour femme
+1
Matériaux recyclés
Nike Pro
Débardeur Dri-FIT pour femme
22 % de réduction
Brésil Academy Pro
Brésil Academy Pro Short de foot en maille Jordan Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Brésil Academy Pro
Short de foot en maille Jordan Dri-FIT pour homme
40 CHF
NikeCourt Victory
NikeCourt Victory Short de tennis Dri-FIT 23 cm pour homme
Matériaux recyclés
NikeCourt Victory
Short de tennis Dri-FIT 23 cm pour homme
52 CHF
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT à manches longues pour homme
Matériaux recyclés
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur
Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT à manches longues pour homme
135 CHF
Nike Stride
Nike Stride Short de running avec sous-short intégré 18 cm Dri-FIT pour homme
+2
Matériaux recyclés
Nike Stride
Short de running avec sous-short intégré 18 cm Dri-FIT pour homme
64.95 CHF
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
Meilleure vente
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
125 CHF
Nike Victory
Nike Victory Débardeur de tennis Dri-FIT pour ado (fille)
Matériaux recyclés
Nike Victory
Débardeur de tennis Dri-FIT pour ado (fille)
35 CHF
Maintien léger Nike Indy
Maintien léger Nike Indy Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
+6
Matériaux recyclés
Maintien léger Nike Indy
Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
26 % de réduction
Brésil 2026 Match Domicile
Brésil 2026 Match Domicile Maillot de foot Nike Aero-FIT pour homme
Meilleure vente
Brésil 2026 Match Domicile
Maillot de foot Nike Aero-FIT pour homme
185 CHF
Nike Fast
Nike Fast Short de running avec sous-short intégré 8 cm Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Fast
Short de running avec sous-short intégré 8 cm Dri-FIT pour homme
50 CHF
Nike One
Nike One Short 2-en-1 taille haute 8 cm Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike One
Short 2-en-1 taille haute 8 cm Dri-FIT pour femme
52 CHF
Nike Multi
Nike Multi Short tissé Dri-FIT pour ado (garçon)
Meilleure vente
Nike Multi
Short tissé Dri-FIT pour ado (garçon)
27 CHF
Paris Saint-Germain 2026 Stadium Domicile
Paris Saint-Germain 2026 Stadium Domicile Ensemble 3 pièces Replica Nike Football pour bébé et tout-petit
Matériaux recyclés
Paris Saint-Germain 2026 Stadium Domicile
Ensemble 3 pièces Replica Nike Football pour bébé et tout-petit
80 CHF
Pays-Bas 2026 Stadium Extérieur
Pays-Bas 2026 Stadium Extérieur Maillot de foot Nike Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Pays-Bas 2026 Stadium Extérieur
Maillot de foot Nike Dri-FIT pour femme
125 CHF
Atlético Madrid 2026 Stadium Extérieur
Atlético Madrid 2026 Stadium Extérieur Ensemble 3 pièces Replica Nike Football pour enfant
Matériaux recyclés
Atlético Madrid 2026 Stadium Extérieur
Ensemble 3 pièces Replica Nike Football pour enfant
85 CHF
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite Sac à dos (32 L)
Matériaux recyclés
Nike Varsity Elite
Sac à dos (32 L)
94.95 CHF
Nike Aura
Nike Aura Sac à bandoulière (2 L)
Matériaux recyclés
Nike Aura
Sac à bandoulière (2 L)
29 % de réduction
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium 4e tenue
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium 4e tenue Maillot de foot Replica Jordan Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium 4e tenue
Maillot de foot Replica Jordan Dri-FIT pour homme
115 CHF
Brésil Strike
Brésil Strike Pantalon de foot en maille Jordan Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Brésil Strike
Pantalon de foot en maille Jordan Dri-FIT pour homme
85 CHF
Nike Miler
Nike Miler Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT 13 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Miler
Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT 13 cm pour homme
45 CHF
Norway 2026 Stadium Third
Norway 2026 Stadium Third Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
Stock épuisé
Norway 2026 Stadium Third
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
125 CHF
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Pantalon de running Dri-FIT ADV pour homme
Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Pantalon de running Dri-FIT ADV pour homme
135 CHF
FC Barcelona 2026/27 Match Domicile
FC Barcelona 2026/27 Match Domicile Maillot de foot authentique Nike Aero-FIT pour homme
Meilleure vente
FC Barcelona 2026/27 Match Domicile
Maillot de foot authentique Nike Aero-FIT pour homme
185 CHF
France 2026 Match Domicile
France 2026 Match Domicile Maillot de foot Nike Aero-FIT pour femme
Matériaux recyclés
France 2026 Match Domicile
Maillot de foot Nike Aero-FIT pour femme
185 CHF
Nike Pro
Nike Pro Débardeur Dri-FIT pour femme
+1
Matériaux recyclés
Nike Pro
Débardeur Dri-FIT pour femme
22 % de réduction
Brésil Academy Pro
Brésil Academy Pro Short de foot en maille Jordan Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Brésil Academy Pro
Short de foot en maille Jordan Dri-FIT pour homme
40 CHF
NikeCourt Victory
NikeCourt Victory Short de tennis Dri-FIT 23 cm pour homme
Matériaux recyclés
NikeCourt Victory
Short de tennis Dri-FIT 23 cm pour homme
52 CHF
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT à manches longues pour homme
Matériaux recyclés
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur
Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT à manches longues pour homme
135 CHF
Articles associés

Au moins 50 % de matières durables - Vêtement

Ces produits sont composés d'au moins 50 % de coton biologique, de polyester recyclé, ou d'un mélange de coton biologique et de polyester recyclé. Le coton biologique est cultivé sans produits chimiques de synthèse et nécessite moins d'eau que les fibres conventionnelles. Le polyester recyclé, quant à lui, réduit les déchets et notre empreinte carbone.

Ce que contiennent nos produits est l'une de nos plus grandes préoccupations, car nous voulons que vous vous sentiez bien en les portant. En adoptant une approche sans compromis, nous examinons de près comment chaque matière est cultivée, récoltée et traitée pour créer nos produits. Nous nous concentrons sur les matériaux les plus utilisés, notamment le polyester et le coton. Le polyester recyclé réduit les déchets et les émissions de carbone d'environ 30 % par rapport au polyester vierge. Et le coton biologique nécessite moins d'eau et de produits chimiques que le coton cultivé de manière traditionnelle. Tout ça pour vous proposer une qualité et des performances identiques, tout en réduisant notre impact sur l'environnement.

Obtenez plus d'informations sur le développement durable chez Nike, notamment nos méthodes de fabrication écoresponsables et respectueuses de l'environnement dans lequel nous vivons et jouons.