Vêtements durables avec 50 % de matières recyclées minimum

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France 2026 Stadium Domicile
France 2026 Stadium Domicile Maillot de foot Nike Dri-FIT pour homme
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France 2026 Stadium Extérieur
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Brésil 2026 Stadium Domicile
Brésil 2026 Stadium Domicile Maillot de foot Nike Dri-FIT pour ado
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT pour ado
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Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile Nike Dri-FIT Soccer Repica Jersey pour homme
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Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
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Nike Swift Brassière de sport à maintien supérieur avec doublure légère pour femme
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France 2026 Match Domicile
France 2026 Match Domicile Maillot de foot Nike Aero-FIT pour homme
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Domicile
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Paris Saint-Germain 2026 Match Night Edition
Paris Saint-Germain 2026 Match Night Edition Maillot de foot authentique Jordan Dri-FIT ADV pour homme
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France 2026 Match Extérieur
France 2026 Match Extérieur Maillot de foot Nike Aero-FIT pour homme
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
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57 CHF
Norvège 2026 Stadium Domicile
Norvège 2026 Stadium Domicile Maillot de foot Nike Dri-FIT pour homme
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Norvège 2026 Stadium Domicile
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Nike Pro
Nike Pro Haut de fitness ajusté à manches courtes Dri-FIT pour homme
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42 CHF
Équipe nationale du Brésil 2026 Stadium Extérieur
Équipe nationale du Brésil 2026 Stadium Extérieur Maillot de foot Nike Dri-FIT pour homme
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Nike Pro Training
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Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
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Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
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Nike Victory
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35 CHF
Brésil 2026 Match Domicile
Brésil 2026 Match Domicile Maillot de foot Nike Aero-FIT pour homme
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Nike Fast
Nike Fast Short de running avec sous-short intégré 8 cm Dri-FIT pour homme
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Nike Fast
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Nike One
Nike One Short 2-en-1 taille haute 8 cm Dri-FIT pour femme
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52 CHF
Nike Multi
Nike Multi Short tissé Dri-FIT pour ado (garçon)
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27 CHF
Paris Saint-Germain 2026 Stadium Domicile
Paris Saint-Germain 2026 Stadium Domicile Ensemble 3 pièces Replica Nike Football pour bébé et tout-petit
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Paris Saint-Germain 2026 Stadium Domicile
Ensemble 3 pièces Replica Nike Football pour bébé et tout-petit
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Pays-Bas 2026 Stadium Extérieur
Pays-Bas 2026 Stadium Extérieur Maillot de foot Nike Dri-FIT pour femme
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Pays-Bas 2026 Stadium Extérieur
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Atlético Madrid 2026 Stadium Extérieur
Atlético Madrid 2026 Stadium Extérieur Ensemble 3 pièces Replica Nike Football pour enfant
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Atlético Madrid 2026 Stadium Extérieur
Ensemble 3 pièces Replica Nike Football pour enfant
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Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium 4e tenue
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium 4e tenue Maillot de foot Replica Jordan Dri-FIT pour homme
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Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium 4e tenue
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Brésil Strike
Brésil Strike Pantalon de foot en maille Jordan Dri-FIT pour homme
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Brésil Strike
Pantalon de foot en maille Jordan Dri-FIT pour homme
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Nike Miler
Nike Miler Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT 13 cm pour homme
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Nike Miler
Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT 13 cm pour homme
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Norway 2026 Stadium Third
Norway 2026 Stadium Third Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
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Norway 2026 Stadium Third
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
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Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Pantalon de running Dri-FIT ADV pour homme
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Nike AeroSwift
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FC Barcelona 2026/27 Match Domicile
FC Barcelona 2026/27 Match Domicile Maillot de foot authentique Nike Aero-FIT pour homme
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FC Barcelona 2026/27 Match Domicile
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France 2026 Match Domicile
France 2026 Match Domicile Maillot de foot Nike Aero-FIT pour femme
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France 2026 Match Domicile
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Brésil Academy Pro
Brésil Academy Pro Short de foot en maille Jordan Dri-FIT pour homme
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NikeCourt Victory
NikeCourt Victory Short de tennis Dri-FIT 23 cm pour homme
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NikeCourt Victory
Short de tennis Dri-FIT 23 cm pour homme
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT à manches longues pour homme
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Angleterre 2026 Match Domicile
Angleterre 2026 Match Domicile Maillot de foot Nike Aero-FIT pour homme
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Nike Victory
Nike Victory Polo sans manches Dri-FIT pour femme
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Nike Universa
Nike Universa Legging 7/8 taille haute en mesh pour femme
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Équipe nationale de Norvège 2026 Match Extérieur
Équipe nationale de Norvège 2026 Match Extérieur Maillot de foot Nike Aero-FIT pour homme
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Équipe nationale de Norvège 2026 Match Extérieur
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Nike Tempo
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Pays-Bas 2026 Stadium Domicile
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NikeCourt Victory
NikeCourt Victory Short de tennis Dri-FIT 18 cm pour homme
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Nike One
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalon ample à ourlet ouvert pour enfant
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Angleterre 2026 Stadium Domicile
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Paris Saint-Germain 2026/27 Match Extérieur
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Nike Par Polo de golf Dri-FIT à imprimé camouflage écossais pour homme
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Polo de golf Dri-FIT à imprimé camouflage écossais pour homme
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Pays-Bas 2026 Stadium Extérieur
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Atlético Madrid 2026 Stadium Extérieur
Atlético Madrid 2026 Stadium Extérieur Ensemble 3 pièces Replica Nike Football pour enfant
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Atlético Madrid 2026 Stadium Extérieur
Ensemble 3 pièces Replica Nike Football pour enfant
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Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium 4e tenue
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium 4e tenue Maillot de foot Replica Jordan Dri-FIT pour homme
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Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium 4e tenue
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Nike Miler
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Norway 2026 Stadium Third
Norway 2026 Stadium Third Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
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Norway 2026 Stadium Third
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Nike AeroSwift
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FC Barcelona 2026/27 Match Domicile
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France 2026 Match Domicile
France 2026 Match Domicile Maillot de foot Nike Aero-FIT pour femme
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Brésil Academy Pro
Brésil Academy Pro Short de foot en maille Jordan Dri-FIT pour homme
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur
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Angleterre 2026 Match Domicile
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Nike Victory
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Nike Universa
Nike Universa Legging 7/8 taille haute en mesh pour femme
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Équipe nationale de Norvège 2026 Match Extérieur
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Nike Tempo
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Pays-Bas 2026 Stadium Domicile
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NikeCourt Victory
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Nike One
Nike One Legging 7/8 taille haute pour femme
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalon ample à ourlet ouvert pour enfant
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Angleterre 2026 Stadium Domicile
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Paris Saint-Germain 2026/27 Match Extérieur
Paris Saint-Germain 2026/27 Match Extérieur Maillot de foot authentique Nike Aero-FIT pour homme
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Nike Par
Nike Par Polo de golf Dri-FIT à imprimé camouflage écossais pour homme
Matériaux recyclés
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Polo de golf Dri-FIT à imprimé camouflage écossais pour homme
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Vêtements contenant au moins 50 % de matières durables : pour tous les entraînements

Nos vêtements pensés pour le développement durable intègrent au moins 50 % de coton biologique, de polyester recyclé, ou un mélange des deux. Nous ne faisons aucun compromis sur la culture, la récolte et la transformation de chaque matière utilisée dans nos vêtements. Le polyester recyclé réduit les déchets et les émissions de carbone d'environ 30 % par rapport au polyester vierge. Le coton biologique consomme moins d'eau et de produits chimiques que le coton traditionnel. Tu bénéficies donc d'un maximum de qualité et de performance tout en réduisant ton impact sur l'environnement.


Des tissus qui te permettent de bouger librement


Soutiens le développement durable avec des vêtements faits dans des tissus qui correspondent à tes valeurs, dont des leggings légers ultra-extensibles dans lesquels tu peux te pencher, sauter et t'étirer en toute liberté. Nos matières douces sèchent rapidement, ce qui te garantit plus de fraîcheur jusqu'à la dernière répétition. Tu cherches des vêtements d'entraînement chauds ? Le Fleece, il n'y a rien de plus douillet. Dotés d'une texture douce des deux côtés, nos pantalons de jogging et sweats à capuche en Fleece t'offrent une douceur optimale sans t'encombrer. Notre collection comprend aussi des vestes en tissu à finition déperlante qui te garderont au sec quand il pleut.


Plus de fraîcheur quand la pression monte


Quand tu te donnes à fond, il te faut des vêtements qui tiennent le rythme. C'est pourquoi nos pièces qui intègrent au moins 50 % de matières durables sont dotées de technologies innovantes qui améliorent le contrôle. La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration afin qu'elle s'évapore plus rapidement, ce qui te garde au sec. D'autre part, privilégie les empiècements en mesh qui permettent d'évacuer l'humidité. Pour rester au chaud, la technologie Nike Therma-FIT est à la hauteur du défi. Astucieuse, elle régule la chaleur naturelle de ton corps afin de favoriser ton confort, même quand il fait froid.


Pour tous les athlètes


Nous proposons des vêtements en matières durables dont les silhouettes sont ajustées ou décontractées. Découvre nos pantalons dotés d'une coupe standard et de jambes légèrement fuselées. Polyvalents, ils t'accompagneront de la salle à tes activités du week-end. Quant à nos modèles slim, plus près du corps au niveau des jambes et des hanches, ils dessinent des lignes élégantes. Questions sweats à capuche et hauts, découvre des coupes décontractées, amples au niveau du corps.


Des pièces pratiques


Nous soignons les détails de nos vêtements en matières durables afin que tu puisses repousser tes limites sans distraction. Ainsi, notre gamme de vestes est dotée de poches avant pratiques qui te permettent de garder tes affaires essentielles à portée de main. Sélectionne les modèles à poches zippées sur les manches, idéales pour ranger tes cartes ou tes clés. Les pièces à capuche te protègent des petites pluies, et tu ne craindras donc pas que la météo change. De plus, nous proposons des pantalons et des vestes à chevilles et poignets élastiques qui préservent la chaleur quand il fait frais.


Un avenir meilleur


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des vêtements portant l'étiquette « Matières durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.