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Au moins 50 % de matières durables - Vêtement

Ces produits sont composés d'au moins 50 % de coton biologique, de polyester recyclé, ou d'un mélange de coton biologique et de polyester recyclé. Le coton biologique est cultivé sans produits chimiques de synthèse et nécessite moins d'eau que les fibres conventionnelles. Le polyester recyclé, quant à lui, réduit les déchets et notre empreinte carbone.

Ce que contiennent nos produits est l'une de nos plus grandes préoccupations, car nous voulons que vous vous sentiez bien en les portant. En adoptant une approche sans compromis, nous examinons de près comment chaque matière est cultivée, récoltée et traitée pour créer nos produits. Nous nous concentrons sur les matériaux les plus utilisés, notamment le polyester et le coton. Le polyester recyclé réduit les déchets et les émissions de carbone d'environ 30 % par rapport au polyester vierge. Et le coton biologique nécessite moins d'eau et de produits chimiques que le coton cultivé de manière traditionnelle. Tout ça pour vous proposer une qualité et des performances identiques, tout en réduisant notre impact sur l'environnement.

Obtenez plus d'informations sur le développement durable chez Nike, notamment nos méthodes de fabrication écoresponsables et respectueuses de l'environnement dans lequel nous vivons et jouons.