Baskets et chaussures bleues

(189)
Nike P-6000 « Denim »
Nike P-6000 « Denim » Chaussure pour homme
Nike P-6000 « Denim »
Chaussure pour homme
135 CHF
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Chaussure pour pré-ado
Air Jordan 1 Low
Chaussure pour pré-ado
110 CHF
Air Force 1 '07 LV8 « Denim »
Air Force 1 '07 LV8 « Denim » Chaussure pour homme
Air Force 1 '07 LV8 « Denim »
Chaussure pour homme
135 CHF
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Chaussure pour homme
Air Jordan 1 Low
Chaussure pour homme
150 CHF
Jordan 1 Low Alt
Jordan 1 Low Alt Chaussure pour enfant
Jordan 1 Low Alt
Chaussure pour enfant
85 CHF
LeBron XXIII
LeBron XXIII Chaussure de basket
Dernières sorties
LeBron XXIII
Chaussure de basket
230 CHF
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Chaussure pour homme
Air Jordan 1 Low
Chaussure pour homme
150 CHF
Nike Ava X
Nike Ava X Chaussure pour homme
Nike Ava X
Chaussure pour homme
135 CHF
Luka 5
Luka 5 Chaussures de basket pour enfant
Luka 5
Chaussures de basket pour enfant
94.95 CHF
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Chaussure de running sur route pour homme
Matériaux recyclés
Nike Revolution 8
Chaussure de running sur route pour homme
75 CHF
Book 2 "Tigers"
Book 2 "Tigers" Chaussure de basket
Dernières sorties
Book 2 "Tigers"
Chaussure de basket
185 CHF
Nike Air Max 90 Drift
Nike Air Max 90 Drift Chaussure pour homme
Nike Air Max 90 Drift
Chaussure pour homme
170 CHF
NikeSKIMS Rift Satin
NikeSKIMS Rift Satin Chaussure pour femme
NikeSKIMS Rift Satin
Chaussure pour femme
195 CHF
Nike Vomero Plus « Keely Hodgkinson »
Nike Vomero Plus « Keely Hodgkinson » Chaussure de running sur route pour femme
Meilleure vente
Nike Vomero Plus « Keely Hodgkinson »
Chaussure de running sur route pour femme
220 CHF
Luka 5
Luka 5 Chaussure de basket
Luka 5
Chaussure de basket
150 CHF
Nike SB React Leo
Nike SB React Leo Chaussure de skate
Nike SB React Leo
Chaussure de skate
110 CHF
Nike Vaporfly 4
Nike Vaporfly 4 Chaussure de course sur route pour homme
Nike Vaporfly 4
Chaussure de course sur route pour homme
300 CHF
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Chaussure de running sur route pour homme
Matériaux recyclés
Nike Vomero 18
Chaussure de running sur route pour homme
185 CHF
Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus Chaussure de running sur route pour homme
Nike Vomero Plus
Chaussure de running sur route pour homme
210 CHF
Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Chaussure pour homme
Air Jordan 1 Mid
Chaussure pour homme
160 CHF
Nike Air Max 95 SP
Nike Air Max 95 SP Chaussure pour homme
Disponible sur SNKRS
Nike Air Max 95 SP
Chaussure pour homme
240 CHF
Nike SB PS8
Nike SB PS8 Chaussure pour homme
Nike SB PS8
Chaussure pour homme
135 CHF
Nike Vapor 12
Nike Vapor 12 Chaussure de tennis pour terre battue pour Homme
Nike Vapor 12
Chaussure de tennis pour terre battue pour Homme
185 CHF
Jordan Heir Series 2 "Queen Phee"
Jordan Heir Series 2 "Queen Phee" Chaussure de basket
Jordan Heir Series 2 "Queen Phee"
Chaussure de basket
125 CHF
Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble Chaussure pour homme
Dernières sorties
Nike Air Max 95 Big Bubble
Chaussure pour homme
220 CHF
Nike Swoosh 1
Nike Swoosh 1 Chaussure pour bébé et tout-petit
Dernières sorties
Nike Swoosh 1
Chaussure pour bébé et tout-petit
70 CHF
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Chaussure pour enfant
Dernières sorties
Nike V5 RNR
Chaussure pour enfant
75 CHF
Ja 4 "Nightmare"
Ja 4 "Nightmare" Chaussure de basket
Bientôt disponible
Ja 4 "Nightmare"
Chaussure de basket
150 CHF
Collection Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro x LEGO®
Collection Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro x LEGO® Chaussure de foot basse à crampons pour ado
Collection Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro x LEGO®
Chaussure de foot basse à crampons pour ado
170 CHF
Luka 5
Luka 5 Chaussure de basket pour ado
Luka 5
Chaussure de basket pour ado
115 CHF
Nike GP Challenge 1.5 PRM
Nike GP Challenge 1.5 PRM Chaussure de tennis pour surface dure pour homme
Nike GP Challenge 1.5 PRM
Chaussure de tennis pour surface dure pour homme
185 CHF
Kobe III Protro
Kobe III Protro Chaussure de basket
Disponible sur SNKRS
Kobe III Protro
Chaussure de basket
230 CHF
Sabrina 4 By You
Sabrina 4 By You Chaussure de basket personnalisable
Personnaliser
Dernières sorties
Sabrina 4 By You
Chaussure de basket personnalisable
185 CHF
Kobe IX Elite Low EM Protro
Kobe IX Elite Low EM Protro Chaussure de basket
Kobe IX Elite Low EM Protro
Chaussure de basket
210 CHF
Jordan All Game
Jordan All Game Chaussure de basket pour homme
Jordan All Game
Chaussure de basket pour homme
94.95 CHF
Nike Zegama 2
Nike Zegama 2 Chaussure de trail pour femme
Nike Zegama 2
Chaussure de trail pour femme
210 CHF
Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Chaussure pour pré-ado
Air Jordan 1 Mid
Chaussure pour pré-ado
125 CHF
Nike Revolution 7
Nike Revolution 7 Chaussure de running sur route pour homme
Matériaux recyclés
Nike Revolution 7
Chaussure de running sur route pour homme
75 CHF
Nike P-6000
Nike P-6000 Chaussure pour homme
Nike P-6000
Chaussure pour homme
145 CHF
Nike ReactX Rejuven8
Nike ReactX Rejuven8 Claquette pour homme
Nike ReactX Rejuven8
Claquette pour homme
70 CHF
Nike Calm 2.0
Nike Calm 2.0 Claquette pour homme
Nike Calm 2.0
Claquette pour homme
57 CHF
Nike Air Max Ishod
Nike Air Max Ishod Chaussure de skate
Nike Air Max Ishod
Chaussure de skate
125 CHF
Air Jordan Ultra SE
Air Jordan Ultra SE Chaussure pour homme
Air Jordan Ultra SE
Chaussure pour homme
170 CHF
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Chaussure pour ado
Nike V5 RNR
Chaussure pour ado
85 CHF
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Chaussure de trail pour homme
Matériaux recyclés
Nike ACG Pegasus Trail
Chaussure de trail pour homme
170 CHF
Jordan Future
Jordan Future Mule pour homme
Jordan Future
Mule pour homme
94.95 CHF
Jordan Triangle
Jordan Triangle Chaussure de basket
Jordan Triangle
Chaussure de basket
160 CHF
Nike Ava X Mesh
Nike Ava X Mesh Chaussure pour homme
Nike Ava X Mesh
Chaussure pour homme
135 CHF
Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble Chaussure pour homme
Dernières sorties
Nike Air Max 95 Big Bubble
Chaussure pour homme
220 CHF
Nike Swoosh 1
Nike Swoosh 1 Chaussure pour bébé et tout-petit
Dernières sorties
Nike Swoosh 1
Chaussure pour bébé et tout-petit
70 CHF
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Chaussure pour enfant
Dernières sorties
Nike V5 RNR
Chaussure pour enfant
75 CHF
Ja 4 "Nightmare"
Ja 4 "Nightmare" Chaussure de basket
Bientôt disponible
Ja 4 "Nightmare"
Chaussure de basket
150 CHF
Collection Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro x LEGO®
Collection Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro x LEGO® Chaussure de foot basse à crampons pour ado
Collection Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro x LEGO®
Chaussure de foot basse à crampons pour ado
170 CHF
Luka 5
Luka 5 Chaussure de basket pour ado
Luka 5
Chaussure de basket pour ado
115 CHF
Nike GP Challenge 1.5 PRM
Nike GP Challenge 1.5 PRM Chaussure de tennis pour surface dure pour homme
Nike GP Challenge 1.5 PRM
Chaussure de tennis pour surface dure pour homme
185 CHF
Kobe III Protro
Kobe III Protro Chaussure de basket
Disponible sur SNKRS
Kobe III Protro
Chaussure de basket
230 CHF
Sabrina 4 By You
Sabrina 4 By You Chaussure de basket personnalisable
Personnaliser
Dernières sorties
Sabrina 4 By You
Chaussure de basket personnalisable
185 CHF
Kobe IX Elite Low EM Protro
Kobe IX Elite Low EM Protro Chaussure de basket
Kobe IX Elite Low EM Protro
Chaussure de basket
210 CHF
Jordan All Game
Jordan All Game Chaussure de basket pour homme
Jordan All Game
Chaussure de basket pour homme
94.95 CHF
Nike Zegama 2
Nike Zegama 2 Chaussure de trail pour femme
Nike Zegama 2
Chaussure de trail pour femme
210 CHF
Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Chaussure pour pré-ado
Air Jordan 1 Mid
Chaussure pour pré-ado
125 CHF
Nike Revolution 7
Nike Revolution 7 Chaussure de running sur route pour homme
Matériaux recyclés
Nike Revolution 7
Chaussure de running sur route pour homme
75 CHF
Nike P-6000
Nike P-6000 Chaussure pour homme
Nike P-6000
Chaussure pour homme
145 CHF
Nike ReactX Rejuven8
Nike ReactX Rejuven8 Claquette pour homme
Nike ReactX Rejuven8
Claquette pour homme
70 CHF
Nike Calm 2.0
Nike Calm 2.0 Claquette pour homme
Nike Calm 2.0
Claquette pour homme
57 CHF
Nike Air Max Ishod
Nike Air Max Ishod Chaussure de skate
Nike Air Max Ishod
Chaussure de skate
125 CHF
Air Jordan Ultra SE
Air Jordan Ultra SE Chaussure pour homme
Air Jordan Ultra SE
Chaussure pour homme
170 CHF
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Chaussure pour ado
Nike V5 RNR
Chaussure pour ado
85 CHF
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Chaussure de trail pour homme
Matériaux recyclés
Nike ACG Pegasus Trail
Chaussure de trail pour homme
170 CHF
Jordan Future
Jordan Future Mule pour homme
Jordan Future
Mule pour homme
94.95 CHF
Jordan Triangle
Jordan Triangle Chaussure de basket
Jordan Triangle
Chaussure de basket
160 CHF
Nike Ava X Mesh
Nike Ava X Mesh Chaussure pour homme
Nike Ava X Mesh
Chaussure pour homme
135 CHF

Baskets et chaussures bleues : révèle ton potentiel

Pour les runs exigeants, les circuits d'entraînement impitoyables et les séances en salle qui repoussent tes limites, notre sélection de baskets bleues comprend des modèles adaptés à chaque sport et discipline. Nous proposons des chaussures montantes et des baskets basses qui s'adapteront à ton type de mouvement. Sélectionne des modèles ajustés qui créent une sensation de maintien sécurisé. Ou opte pour la souplesse des lacets. Sous le pied, un amorti absorbe les chocs de façon à te procurer la protection nécessaire pour te donner à fond. L'aventure de notre entreprise a commencé avec une paire de baskets de running. Il n'est donc pas étonnant que les chaussures de qualité supérieure soient au cœur de nos activités.


Favorise la performance


Développer ta puissance sollicite ton corps de manière particulière. C'est pourquoi nos chaussures bleues intègrent un amorti qui te maintient. Notre mousse ReactX souple crée une foulée confortable et une sensation de légèreté. De plus, son retour d'énergie t'aide à aller de l'avant, même quand les choses se corsent. Pour un port dynamique et réactif, choisis des baskets bleues dotées de nos unités Air emblématiques. Elles absorbent la puissance de tes mouvements, puis reprennent leur forme initiale de façon à te propulser vers ton objectif.


Garde les pieds bien ancrés


Trouve la paire de chaussures idéales pour ton environnement au sein de notre gamme de baskets bleues. Pour t'entraîner sur des surfaces dures en ville, privilégie les semelles extérieures en caoutchouc durable dotées de motifs légèrement texturés. Elles t'offrent le contrôle et la confiance qu'il te faut, sans t'encombrer. De plus, elles sont conçues pour résister à l'usure. Quand tu sors te dépenser dans la nature, choisis des chaussures de trail spécialisées qui te permettront de profiter pleinement de l'aventure. Leurs motifs d'adhérence directionnels accrochent parfaitement sur les terrains mouillés ou accidentés. D'autre part, les matériaux qui résistent à l'eau et les cols ajustés empêchent la pluie, la saleté et les débris de pénétrer.


Facilite-toi l'entraînement


Les bonnes chaussures de sport te permettent de bouger librement. C'est pourquoi nos sneakers bleues dotées d'empeignes haute performance favorisent une amplitude de mouvement naturelle. Sélectionne des tissus souples qui épousent tes mouvements. Nous proposons aussi des baskets bleues respirantes qui permettent à l'air de circuler autour des pieds. Ainsi, tu évacues rapidement l'excès de chaleur et bénéficies d'un maximum de fraîcheur plus longtemps. Tu travailles sur ta force et ton endurance en salle ? Les modèles dotés de plaques Hyperlift dans la semelle optimisent ta stabilité et ton assurance.


Affirme ton style


Tu veux te donner à fond, mais sans transiger sur ton allure ? Nos baskets bleues se déclinent dans différents coloris qui s'accordent à tes envies. Les baskets bleu ciel et les chaussures bleu clair ou pastel créent un look doux. Les baskets bleu marine te donnent de l'énergie et confiance en toi. Envie de chaussures polyvalentes qui vont avec tout ? Privilégie une paire de baskets bleu foncé ou bleu roi.


Le futur du sport

Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des chaussures bleues portant l'étiquette « Matières durables ». Les chaussures sont fabriquées avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge. Depuis 2008, toutes nos unités Air provenant de nos sites de l'Oregon et du Missouri sont fabriquées avec au moins 25 % de déchets industriels.