Chaussures et baskets bleues pour femme

Nike Tennis Centre SE "Florette"
Nike Tennis Centre SE "Florette" Chaussure pour femme
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Nike Air Max 90 Drift
Nike Air Max 90 Drift Chaussure pour homme
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Sabrina 4 By You
Sabrina 4 By You Chaussure de basket personnalisable
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Nike Air Max 95 SP
Nike Air Max 95 SP Chaussure pour homme
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Nike Vaporfly 4 Chaussure de course sur route pour homme
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Book 2 "Tigers"
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NikeSKIMS Rift Satin
NikeSKIMS Rift Satin Chaussure pour femme
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Nike Zegama 2 Chaussure de trail pour femme
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Jordan Heir Series 2 "Queen Phee" Chaussure de basket
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Nike Zoom Fly 6 Chaussure de course sur route pour homme
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Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You
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Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You Chaussure de foot montante à crampons personnalisable pour terrain synthétique
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Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You
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Nike Mercurial Superfly 11 Elite By You
Nike Mercurial Superfly 11 Elite By You Crampons de foot à coupe basse pour terrain sec personnalisables
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Nike Vomero Plus « Keely Hodgkinson » Chaussure de running sur route pour femme
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Nike Air Force 1 Low By You
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Nike Mercurial Superfly 10 Academy By You Chaussure de foot montante à crampons pour terrain sec personnalisable
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Nike Vomero 18 By You
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A'Two By You Chaussure de basket personnalisable A'ja Wilson
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Nike Free RN By You Chaussure de running sur route personnalisable pour femme
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Ja 3 By You
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Nike LD-1000 By You
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Nike Phantom 6 Low Elite By You
Nike Phantom 6 Low Elite By You Chaussure de foot à crampons pour terrain sec personnalisable
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Nike Diamond Showcase By You
Nike Diamond Showcase By You Crampons de baseball métalliques personnalisables
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Crampons de baseball métalliques personnalisables
160 CHF

Chaussures et baskets bleues pour femme : de l'amorti et du confort

Chez Nike, nous pensons que chaque athlète mérite d'être au top de sa forme et de son style. C'est là que nos chaussures bleues pour femme entrent en jeu. Dotées des caractéristiques haute performance qui ont fait la renommée de Nike, elles sont conçues pour t'aider à rester confiante et à garder le contrôle. Sur la piste ou à la salle de sport, tu tireras le meilleur parti de chaque foulée grâce à nos baskets bleues pour femme. Découvre notre sélection de couleurs actuelles, des tons pastel aux teintes vives, et ne manque pas le célèbre logo Swoosh de Nike, symbole de notre qualité irréprochable.


Un maximum de confort sous le pied


Nous fabriquons nos baskets bleu marine pour femme avec des technologies innovantes pour que chaque pas soit aussi agréable que le premier. La mousse moelleuse et les poches d'air sous le pied réduisent la pression sur tes articulations tout en offrant une bonne réactivité pour aller jusqu'au bout de tes longues séances. Ces technologies absorbent aussi les impacts et t'aident à éviter les blessures pendant l'entraînement. De plus, elles sont faites de matériaux légers pour ne pas te ralentir quand tu accélères le rythme.


Plus de stabilité pour garder le contrôle


Quand tu es prête à te lancer, tu gardes le contrôle avec nos baskets bleues pour femme. La structure ciblée au niveau des chevilles, de la voûte plantaire et du talon améliore la stabilité et le maintien, réduisant ainsi le risque de blessure pendant tes activités intenses. Pour les séances de musculation, choisis une paire avec des semelles plus larges pour un meilleur équilibre. La surface élargie t'aide à rester stable pendant les répétitions difficiles. Conçue pour les mouvements dynamiques, la tige en mesh technique est extensible et te donne la flexibilité nécessaire pour réussir tes squats et tes sauts. Les rainures flexibles à l'avant-pied te permettent de te dépasser dans tous tes mouvements.


Des modèles pour relever tous les défis


Peu importe ce que ta journée te réserve, nous avons les chaussures bleues pour femme qu'il te faut. Tu t'entraînes pour un marathon ? Nos baskets de running sur route sont dotées d'une semelle conçue avec plusieurs épaisseurs de mousse et un amorti ultra-moelleux pour réduire la fatigue et absorber les chocs. Des bandes internes s'enroulent parfaitement autour du milieu du pied pour un maintien sécurisé. Pour soutenir tes pieds à chaque foulée sur les surfaces dures, nos unités Nike Air Zoom réactives et souples t'aident à amortir les impacts à chaque réception. De plus, l'amorti en mousse te procure une sensation de douceur sous le pied et une impression de fraîcheur. Si tu cours en ville, les baskets bleu clair pour femme au design élégant avec leur tige en cuir résistante apportent une touche résolument Nike à ton look décontracté.


Marque l'histoire sur le terrain


Quand tu enfiles nos baskets bleues pour femme, tu peux donner le meilleur de toi-même sur le terrain. Nos chaussures de foot dotées de la zone de contact NikeSkin te permettent de mieux sentir le ballon grâce à leur tige en mesh technique. Tu profites ainsi d'un meilleur contrôle lors des dribbles et des passes, peu importe la météo. De plus, nos chaussures bleu roi pour femme sont conçues pour offrir un ajustement naturel et bouger en toute liberté. Quand tu joues dehors, les crampons sous la semelle t'aident à garder le contrôle pendant les accélérations et les changements de direction rapides.


Le futur du sport


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des baskets pour femme bleu marine portant la mention « Matières durables ». Elle signifie que les chaussures sont fabriquées avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.