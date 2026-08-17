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Chaussures et baskets de training blanches

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Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Chaussure de training pour femme
Nike Free Metcon 7
Chaussure de training pour femme
150 CHF
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Chaussure d'entraînement pour homme
Nike Metcon 10
Chaussure d'entraînement pour homme
160 CHF
Nike Hybrid RN
Nike Hybrid RN Chaussures de training pour homme
Bientôt disponible
Nike Hybrid RN
Chaussures de training pour homme
170 CHF
Nike Hybrid RN
Nike Hybrid RN Chaussure de training pour femme
Bientôt disponible
Nike Hybrid RN
Chaussure de training pour femme
170 CHF
Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Chaussure d'entraînement pour homme
Nike Air Monarch IV
Chaussure d'entraînement pour homme
94.95 CHF
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Chaussure de sport en salle pour ado
Matériaux recyclés
Nike Omni Multi-Court
Chaussure de sport en salle pour ado
64.95 CHF
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Chaussure d'entraînement pour femme
Nike Metcon 10
Chaussure d'entraînement pour femme
160 CHF
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Chaussures de training pour Homme
Nike Free Metcon 7
Chaussures de training pour Homme
150 CHF
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Chaussure pour jeune enfant
Matériaux recyclés
Nike Omni Multi-Court
Chaussure pour jeune enfant
52 CHF
Nike Free Metcon 7 SE
Nike Free Metcon 7 SE Chaussure de training pour femme
Nike Free Metcon 7 SE
Chaussure de training pour femme
150 CHF
Nike Bella 7
Nike Bella 7 Chaussure d'entraînement pour femme
Matériaux recyclés
Nike Bella 7
Chaussure d'entraînement pour femme
105 CHF
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Nike Air Max Alpha Trainer 6 Chaussure d'entraînement pour homme
Matériaux recyclés
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Chaussure d'entraînement pour homme
105 CHF
Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Chaussure d'entraînement pour homme (extra-large)
Nike Air Monarch IV
Chaussure d'entraînement pour homme (extra-large)
94.95 CHF
Nike Flex Train
Nike Flex Train Chaussure d'entraînement pour homme
Nike Flex Train
Chaussure d'entraînement pour homme
94.95 CHF
Nike Flex Train
Nike Flex Train Chaussure d'entraînement pour femme
Matériaux recyclés
Nike Flex Train
Chaussure d'entraînement pour femme
94.95 CHF
Nike Metcon 10 By You
Nike Metcon 10 By You Chaussure d'entraînement personnalisable pour homme
Personnaliser
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Nike Metcon 10 By You
Chaussure d'entraînement personnalisable pour homme
195 CHF
Nike Metcon 10 By You
Nike Metcon 10 By You Chaussure d'entraînement personnalisable pour femme
Personnaliser
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Nike Metcon 10 By You
Chaussure d'entraînement personnalisable pour femme
195 CHF
Nike Free RN By You
Nike Free RN By You Chaussure de running sur route personnalisable pour homme
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Nike Free RN By You
Chaussure de running sur route personnalisable pour homme
150 CHF
Nike Free Metcon 7 Be True By You
Nike Free Metcon 7 Be True By You Chaussure personnalisable
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Nike Free Metcon 7 Be True By You
Chaussure personnalisable
185 CHF
Nike Free Metcon 7 By You
Nike Free Metcon 7 By You Chaussure de training personnalisable pour Homme
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Nike Free Metcon 7 By You
Chaussure de training personnalisable pour Homme
185 CHF
Nike Free Metcon 7 By You
Nike Free Metcon 7 By You Chaussure de training personnalisable pour Femme
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Nike Free Metcon 7 By You
Chaussure de training personnalisable pour Femme
185 CHF
Nike Free RN By You
Nike Free RN By You Chaussure de running sur route personnalisable pour femme
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Nike Free RN By You
Chaussure de running sur route personnalisable pour femme
150 CHF
Nike Romaleos 4
Nike Romaleos 4 Chaussure de renforcement musculaire
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Chaussure de renforcement musculaire
29 % de réduction
Nike Flex Train
Nike Flex Train Chaussure d'entraînement pour femme
Meilleure vente
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Chaussure d'entraînement pour femme
29 % de réduction

Chaussures et baskets de fitness blanches : libère ton potentiel

Que tu sois adepte de l'haltérophilie, du running sur tapis roulant ou de séances de HIIT, nos baskets de training blanches te suivent dans chacun de tes mouvements. Les semelles extérieures dotées de motifs adhérents sont faites pour fléchir avec ton pied. De plus, les semelles avec amorti absorbent les chocs. Nous proposons un large choix de paires basses ou montantes pour répondre à tes préférences. Et grâce aux couleurs vives et actuelles, tu peux relever ton prochain défi.


Nous pensons que les jeunes athlètes méritent également des équipements de qualité supérieure. C'est pourquoi nos baskets blanches de training pour enfant possèdent des semelles qui assurent un maintien optimal. Elles apportent aux muscles et aux articulations en pleine croissance l'amorti dont ils ont besoin pour continuer à bouger. Grâce aux tiges en mesh extensible dans les quatre sens, les chaussures s’adaptent à tous leurs mouvements. Les empiècements respirants et les perforations ciblées favorisent la circulation de l'air dans les zones les plus sollicitées.


Lorsque nous avons lancé nos baskets Nike Air en 1978, nous savions que cela marquerait le début d'une grande aventure. Aujourd'hui, ce système d'amorti réputé est présent dans certaines de nos chaussures blanches de fitness. Elles offrent un maintien exceptionnel sans ajouter de poids ou d'encombrement. Opte pour les unités Zoom Air au niveau des talons pour un maintien ciblé et une sensation de rebond et de propulsion. Tu peux également choisir un amorti sur toute la semelle intérieure pour un confort total.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour jouer ton rôle, choisis des baskets de training toutes blanches portant la mention « Matières durables ». Cela signifie que les chaussures sont fabriquées avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.