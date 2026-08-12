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Chaussures de Running Blanches

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Nike Run Defy Chaussure de running sur route pour homme
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Chaussure de running sur route pour homme
70 CHF
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Chaussure pour femme avec motifs réfléchissants
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105 CHF
Nike Pegasus Premium
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Nike Quest 7
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ACG Zegama Trail
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ACG Zegama Trail
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Nike Quest 7
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Nike Quest 6
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Chaussure de running sur route pour femme
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Nike Vomero Plus
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Chaussure de running sur route pour femme
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Nike Structure Plus
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Nike Pegasus 42
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Chaussure de running sur route pour homme
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Nike Pegasus 42
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Nike Vomero 18
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Nike Pegasus 42
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Nike Pegasus 42
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Nike Downshifter 14
Nike Downshifter 14 Chaussure de running sur route pour Homme
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Nike ACG Ultrafly Trail
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Nike Pegasus Premium
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Nike Pegasus 42
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Nike Vomero Plus
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Nike Vomero Premium
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Nike Ava Edge
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Nike Cosmic Runner SE 2
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Nike Cosmic Runner SE 2
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Nike Vomero Plus
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Nike Vomero Plus
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Nike Winflo 12
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Nike Structure 26
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Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Chaussure de running sur route pour femme
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Nike Vomero Premium
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Vomero Plus SE
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Nike Flex Runner 4
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Nike Run Defy
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Nike Winflo 12
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Nike Winflo 12
Chaussure de running sur route pour femme
125 CHF

Chaussures de running blanches : libère ton potentiel

Notre marque a fait ses débuts avec des chaussures de running. Alors ce n'est pas surprenant que ce sport soit toujours au cœur de nos activités. Aujourd'hui, nous concevons chaque élément de nos chaussures de running blanches pour t'aider à atteindre tes objectifs. Nous fabriquons nos semelles extérieures en fonction de la surface sur laquelle tu cours : tu profites ainsi d'une stabilité maximale, partout où tu vas. Les semelles intérieures offrent un amorti optimal et protègent tes pieds à chaque foulée et à chaque kilomètre. Et avec des empeignes respirantes qui te permettent de rester à l'aise et de te concentrer plus longtemps, tu peux relever ton prochain défi.


Bouge en toute confiance


Chez Nike, nous savons que chaque run et chaque athlète est unique. C'est pourquoi nous concevons nos chaussures de running blanches avec différentes semelles extérieures adaptées à chaque surface. Si tu cours principalement en milieu urbain, choisis des semelles légèrement texturées en caoutchouc résistant, parfaites pour fouler le bitume. Si tu pars à l'aventure sur les sentiers, opte pour des paires dotées de crampons multidirectionnels profonds qui te permettront de rester stable sur les terrains glissants. Si tu préfères l'athlétisme, nous avons conçu des chaussures de running à pointes spécialisées pour t'aider à atteindre la ligne d'arrivée.


Un confort durable


Parce que le running peut être éprouvant pour tes articulations et tes muscles, nous avons doté nos chaussures de running blanches d'un amorti exceptionnel. Nos unités Nike Air offrent une protection optimale sans te ralentir. En plus, leur design performant te donne une sensation de rebond pour te propulser vers l'avant à chaque foulée. Choisis des chaussures de running blanches avec des unités au niveau du talon ou de l'avant-pied pour un maintien ciblé. Et pour plus de rebond, tu peux aussi opter pour des unités Nike Air placées sur toute la longueur de la semelle.


Des performances optimales


Grâce à un large choix de modèles, tu trouveras chez Nike des chaussures de running blanches qui répondront à tes besoins spécifiques. Pour une sensation de légèreté, choisis des paires dotées d'une empeigne en mesh : nous les fabriquons avec des fibres innovantes qui s'adaptent à chaque mouvement de ton pied, pour que rien ne t'empêche de franchir la ligne d'arrivée. En plus, le mesh respirant permet à l'air de circuler autour du pied, pour que tu restes au frais et à l'aise. Si tu as besoin de chaussures durables, conçues pour résister aux éléments, opte pour les versions en cuir. Tu trouveras aussi des chaussures blanches de running avec des finitions GORE-TEX résistantes aux intempéries pour te protéger de la pluie.


La paire qu'il te faut


Pour être au top de tes performances, tu as besoin de baskets adaptées à ton style de run. Nos chaussures de running blanches basses ont un design élégant et minimaliste pour une liberté de mouvement optimale. Elles sont idéales pour sprinter et aborder des surfaces lisses comme les pistes ou les trottoirs. Si tu préfères avoir un peu plus de maintien au niveau de la cheville, mise sur des paires montantes qui offrent une plus grande stabilité. Le col est rembourré pour éviter les frottements, et le talon est muni d'une boucle à l'arrière pour enfiler et retirer facilement la chaussure.


Nike Move to Zero


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Depuis 2008, toutes nos unités Air provenant de nos sites de l'Oregon et du Missouri sont fabriquées avec au moins 25 % de déchets industriels. Nous recyclons aussi des bouteilles en plastique, des tapis et des filets de pêche usagés pour produire des fibres haute performance pour nos vêtements. Pour participer à notre mission, choisis des chaussures de running blanches portant la mention « Matières Durables ».