Leggings de fitness Nike Black Friday 2025(46)

Nike Zenvy
Nike Zenvy Cycliste taille haute 20 cm pour femme
Meilleure vente
Nike Zenvy
Cycliste taille haute 20 cm pour femme
29 % de réduction
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging long taille haute pour femme
Meilleure vente
Nike Zenvy
Legging long taille haute pour femme
29 % de réduction
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Legging 7/8 taille haute pour femme
Meilleure vente
Nike Pro Sculpt
Legging 7/8 taille haute pour femme
29 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Legging 7/8 taille mi-haute à empiècement en mesh et motif pour femme
Meilleure vente
Nike Pro
Legging 7/8 taille mi-haute à empiècement en mesh et motif pour femme
29 % de réduction
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute Dri-FIT 13 cm pour femme
Meilleure vente
Nike Pro Sculpt
Cycliste taille haute Dri-FIT 13 cm pour femme
28 % de réduction
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging 7/8 taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Zenvy
Legging 7/8 taille haute pour femme
29 % de réduction
Nike Universa
Nike Universa Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
Meilleure vente
Nike Universa
Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
24 % de réduction
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging 7/8 taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Zenvy
Legging 7/8 taille haute pour femme
29 % de réduction
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Cycliste taille haute 8 cm pour femme
29 % de réduction
Nike One
Nike One Legging 7/8 taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Legging 7/8 taille haute pour femme
24 % de réduction
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Legging long taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike One Seamless Front
Legging long taille haute pour femme
29 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Legging taille mi-haute Therma-FIT pour fille
Matériaux recyclés
Nike Pro
Legging taille mi-haute Therma-FIT pour fille
24 % de réduction
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging 7/8 taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Zenvy
Legging 7/8 taille haute pour femme
29 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Short avec sous-short intégré Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Short avec sous-short intégré Dri-FIT pour homme
22 % de réduction
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Legging long taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Legging long taille haute pour femme
28 % de réduction
Nike One
Nike One Legging long à taille haute Therma-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Legging long à taille haute Therma-FIT pour femme
24 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Legging taille haute pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Legging taille haute pour Femme
29 % de réduction
Nike One
Nike One Legging 7/8 taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Legging 7/8 taille haute pour femme
29 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Short 8 cm Dri-FIT pour ado (fille)
Matériaux recyclés
Nike Pro
Short 8 cm Dri-FIT pour ado (fille)
16 % de réduction
Nike One
Nike One Legging taille haute Dri-FIT pour ado (fille)
Matériaux recyclés
Nike One
Legging taille haute Dri-FIT pour ado (fille)
16 % de réduction
Nike (M) One
Nike (M) One Legging 7/8 taille haute avec poches pour femme (maternité)
Matériaux recyclés
Nike (M) One
Legging 7/8 taille haute avec poches pour femme (maternité)
24 % de réduction
Nike One
Nike One Legging long taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Legging long taille haute pour femme
29 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Legging taille haute pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Legging taille haute pour Femme
29 % de réduction
Nike Form
Nike Form Shorty pour femme
Matériaux recyclés
Nike Form
Shorty pour femme
23 % de réduction
Nike Zenvy Rib
Nike Zenvy Rib Legging 7/8 taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Zenvy Rib
Legging 7/8 taille haute pour femme
29 % de réduction
Nike Universa
Nike Universa Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
Meilleure vente
Nike Universa
Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
24 % de réduction
Nike One
Nike One Legging long taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Legging long taille haute pour femme
28 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Short de fitness Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Short de fitness Dri-FIT pour homme
22 % de réduction
Nike One
Nike One Cycliste taille haute 20 cm avec poches pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Cycliste taille haute 20 cm avec poches pour femme
29 % de réduction
Nike One
Nike One Legging 7/8 taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Legging 7/8 taille haute pour femme
19 % de réduction
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Cycliste taille haute 8 cm pour femme
29 % de réduction
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging évasé taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Zenvy
Legging évasé taille haute pour femme
24 % de réduction
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cycliste taille haute 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Zenvy
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
28 % de réduction
Jordan Sport pour protéger des fuites
Jordan Sport pour protéger des fuites Short pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport pour protéger des fuites
Short pour femme
29 % de réduction
Jordan Sport
Jordan Sport Short 13 cm pour femme
Jordan Sport
Short 13 cm pour femme
29 % de réduction
Jordan Sport
Jordan Sport Cycliste à taille haute 18 cm pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Cycliste à taille haute 18 cm pour femme
28 % de réduction
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cycliste taille haute imprimé 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Zenvy
Cycliste taille haute imprimé 13 cm pour femme
28 % de réduction
Nike One
Nike One Legging corsaire taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Legging corsaire taille haute pour femme
28 % de réduction
Nike One
Nike One Legging court à taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Legging court à taille haute pour femme
28 % de réduction
Nike (M) One
Nike (M) One Cycliste taille haute Dri-FIT 20 cm avec poches pour femme (maternité)
Matériaux recyclés
Nike (M) One
Cycliste taille haute Dri-FIT 20 cm avec poches pour femme (maternité)
22 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Legging de fitness 3/4 Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Legging de fitness 3/4 Dri-FIT pour homme
19 % de réduction
Nike One
Nike One Legging taille haute Dri-FIT pour ado (fille)
Matériaux recyclés
Nike One
Legging taille haute Dri-FIT pour ado (fille)
16 % de réduction
Nike Pro pour protéger des fuites
Nike Pro pour protéger des fuites Short Dri-FIT pour fille
Matériaux recyclés
Nike Pro pour protéger des fuites
Short Dri-FIT pour fille
22 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Short 8 cm pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Short 8 cm pour Femme
11 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Legging taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Legging taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
28 % de réduction
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Legging pour ado (fille)
Matériaux recyclés
Nike Pro Dri-FIT
Legging pour ado (fille)
22 % de réduction

Leggings de fitness et de training Nike Black Friday: entraîne-toi en toute confiance

Nos leggings de sport Nike Black Friday en promo t'aident à te donner à fond, quelle que soit ton activité. Quand tu t'entraînes sur des circuits, sprintes sur un tapis de course ou enchaînes les postures de yoga, nos tissus haute performance suivent tes mouvements. D'autre part, les matières squat-proof assurent une couverture optimale afin que tu t'entraînes en confiance. Les fibres anti-transpiration évacuent l'humidité, ce qui te garantit fraîcheur et confort dans l'effort.

Trouve la coupe qui te plaît parmi nos leggings de fitness Nike Black Friday en promotion. Les coupes longues conservent la chaleur de ton corps quand tu t'entraînes dans la fraîcheur matinale. Les shorts légers préservent la fraîcheur quand l'intensité augmente. Si tu cherches une sensation de maintien au niveau des muscles, sélectionne des leggings à maintien supérieur. Leur matière lisse, compressive dans les zones stratégiques, sculpte ton corps. D'autre part, les modèles à maintien léger créent une sensation seconde peau et procurent une liberté de mouvement infinie. Notre technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration afin qu'elle s'évapore plus rapidement, de sorte que tu te sentes au sec, en tout confort.

Des marges fines font toute la différence en matière de performance. C'est pourquoi nos leggings de training Nike Black Friday intègrent des détails astucieux, dont des empiècements respirants qui renforcent la circulation de l'air tout en créant un look élégant. Les ceintures ultra-larges ne roulent pas, ne pincent pas, et ne compriment pas, de façon à favoriser ta concentration sur l'entraînement. Tu peux ranger tes affaires essentielles dans les poches zippées, les poches latérales obliques et les poches plaquées à la taille.

Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des leggings de fitness Nike Black Friday portant l'étiquette « Matières Durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.