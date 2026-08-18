  1. Nike Black Friday
    2. /
    3. /
  3. Vêtements

Vêtements de sport Nike Black Friday 2026

(124)
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Short de training en maille Dri-FIT 13 cm pour homme
Nike N.A.C.
Short de training en maille Dri-FIT 13 cm pour homme
28 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Legging court taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Legging court taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
29 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Short 2-en-1 pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Short 2-en-1 pour Femme
28 % de réduction
Maintien léger Nike Indy
Maintien léger Nike Indy Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
Matériaux recyclés
Maintien léger Nike Indy
Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
26 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Débardeur Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Débardeur Dri-FIT pour femme
22 % de réduction
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Short 20 cm pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Pro 365
Short 20 cm pour Femme
26 % de réduction
Nike One
Nike One Legging taille haute Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Legging taille haute Dri-FIT pour femme
29 % de réduction
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
29 % de réduction
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Pantalon ample à taille haute et jambes larges Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike 24.7 PerfectStretch
Pantalon ample à taille haute et jambes larges Dri-FIT pour femme
29 % de réduction
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
29 % de réduction
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Short haute performance Dri-FIT 18 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Primary NanoKnit
Short haute performance Dri-FIT 18 cm pour homme
28 % de réduction
Nike One
Nike One Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
29 % de réduction
Nike Universa
Nike Universa Cycliste taille haute sans coutures avant 20 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Cycliste taille haute sans coutures avant 20 cm pour femme
29 % de réduction
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Cycliste taille haute 13 cm pour femme
Nike Pro Seamless
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
28 % de réduction
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Short 13 cm pour femme (grande taille)
Matériaux recyclés
Nike Pro 365
Short 13 cm pour femme (grande taille)
11 % de réduction
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Cycliste taille haute 8 cm pour femme
28 % de réduction
Nike Universa
Nike Universa Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
29 % de réduction
Nike Universa
Nike Universa Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
28 % de réduction
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
Nike Pro Seamless
Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
28 % de réduction
Nike One
Nike One Short 12,5 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Short 12,5 cm pour femme
22 % de réduction
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. T-shirt pour homme
Nike N.A.C.
T-shirt pour homme
29 % de réduction
Nike One Classic
Nike One Classic Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One Classic
Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
22 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Haut de fitness ajusté à manches courtes Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Haut de fitness ajusté à manches courtes Dri-FIT pour homme
26 % de réduction
Kobe
Kobe T-shirt Dri-FIT Max90 pour enfant
Kobe
T-shirt Dri-FIT Max90 pour enfant
29 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Haut de fitness ajusté à manches longues Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Haut de fitness ajusté à manches longues Dri-FIT pour homme
29 % de réduction
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Legging 7/8 taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Legging 7/8 taille haute pour femme
28 % de réduction
Nike Swoosh
Nike Swoosh Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swoosh
Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
28 % de réduction
Nike Universa
Nike Universa Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
28 % de réduction
Nike Unlimited
Nike Unlimited Short de training N.A.C. 18 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Unlimited
Short de training N.A.C. 18 cm pour homme
28 % de réduction
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Débardeur de training Dri-FIT pour homme
Nike N.A.C.
Débardeur de training Dri-FIT pour homme
28 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
16 % de réduction
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Sweat à capuche haute performance à protection UV Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Primary NanoKnit
Sweat à capuche haute performance à protection UV Dri-FIT pour homme
29 % de réduction
Nike Rival
Nike Rival Brassière de sport rembourrée à maintien ultra-élevé pour femme
Matériaux recyclés
Nike Rival
Brassière de sport rembourrée à maintien ultra-élevé pour femme
29 % de réduction
Nike One
Nike One Short 2-en-1 à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Short 2-en-1 à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
28 % de réduction
Nike Unlimited
Nike Unlimited Pantalon avec ouvertures à zip Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Unlimited
Pantalon avec ouvertures à zip Dri-FIT pour homme
29 % de réduction
Nike Miler
Nike Miler Short Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Nike Miler
Short Dri-FIT pour ado
22 % de réduction
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cycliste taille haute 20 cm pour femme
Nike Zenvy
Cycliste taille haute 20 cm pour femme
29 % de réduction
Nike One
Nike One Cycliste taille haute 20 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Cycliste taille haute 20 cm pour femme
29 % de réduction
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging évasé taille haute pour femme
Nike Zenvy
Legging évasé taille haute pour femme
29 % de réduction
Nike Unlimited
Nike Unlimited Short non doublé Dri-FIT 18 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Unlimited
Short non doublé Dri-FIT 18 cm pour homme
29 % de réduction
Nike Pro Octa
Nike Pro Octa Pantalon ADV Therma-FIT pour homme
Nike Pro Octa
Pantalon ADV Therma-FIT pour homme
29 % de réduction
Nike One Classic
Nike One Classic Débardeur Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One Classic
Débardeur Dri-FIT pour femme
11 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Legging long taille mi-haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Legging long taille mi-haute pour femme
29 % de réduction
Nike Universa
Nike Universa Haut à manches longues et capuche ajustée Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Haut à manches longues et capuche ajustée Dri-FIT pour femme
19 % de réduction
Nike Swift
Nike Swift Brassière de sport à maintien supérieur avec doublure légère pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Brassière de sport à maintien supérieur avec doublure légère pour femme
28 % de réduction
Nike Pro Warm
Nike Pro Warm Legging pour Homme
Matériaux recyclés
Nike Pro Warm
Legging pour Homme
20 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Sweat à capuche Therma-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Sweat à capuche Therma-FIT pour femme
29 % de réduction
Nike Totality
Nike Totality Veste en maille Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Totality
Veste en maille Dri-FIT pour homme
29 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Haut de fitness ajusté à manches longues Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Haut de fitness ajusté à manches longues Dri-FIT pour homme
29 % de réduction
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Legging 7/8 taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Legging 7/8 taille haute pour femme
28 % de réduction
Nike Swoosh
Nike Swoosh Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swoosh
Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
28 % de réduction
Nike Universa
Nike Universa Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
28 % de réduction
Nike Unlimited
Nike Unlimited Short de training N.A.C. 18 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Unlimited
Short de training N.A.C. 18 cm pour homme
28 % de réduction
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Débardeur de training Dri-FIT pour homme
Nike N.A.C.
Débardeur de training Dri-FIT pour homme
28 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
16 % de réduction
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Sweat à capuche haute performance à protection UV Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Primary NanoKnit
Sweat à capuche haute performance à protection UV Dri-FIT pour homme
29 % de réduction
Nike Rival
Nike Rival Brassière de sport rembourrée à maintien ultra-élevé pour femme
Matériaux recyclés
Nike Rival
Brassière de sport rembourrée à maintien ultra-élevé pour femme
29 % de réduction
Nike One
Nike One Short 2-en-1 à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Short 2-en-1 à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
28 % de réduction
Nike Unlimited
Nike Unlimited Pantalon avec ouvertures à zip Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Unlimited
Pantalon avec ouvertures à zip Dri-FIT pour homme
29 % de réduction
Nike Miler
Nike Miler Short Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Nike Miler
Short Dri-FIT pour ado
22 % de réduction
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cycliste taille haute 20 cm pour femme
Nike Zenvy
Cycliste taille haute 20 cm pour femme
29 % de réduction
Nike One
Nike One Cycliste taille haute 20 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Cycliste taille haute 20 cm pour femme
29 % de réduction
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging évasé taille haute pour femme
Nike Zenvy
Legging évasé taille haute pour femme
29 % de réduction
Nike Unlimited
Nike Unlimited Short non doublé Dri-FIT 18 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Unlimited
Short non doublé Dri-FIT 18 cm pour homme
29 % de réduction
Nike Pro Octa
Nike Pro Octa Pantalon ADV Therma-FIT pour homme
Nike Pro Octa
Pantalon ADV Therma-FIT pour homme
29 % de réduction
Nike One Classic
Nike One Classic Débardeur Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One Classic
Débardeur Dri-FIT pour femme
11 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Legging long taille mi-haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Legging long taille mi-haute pour femme
29 % de réduction
Nike Universa
Nike Universa Haut à manches longues et capuche ajustée Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Haut à manches longues et capuche ajustée Dri-FIT pour femme
19 % de réduction
Nike Swift
Nike Swift Brassière de sport à maintien supérieur avec doublure légère pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Brassière de sport à maintien supérieur avec doublure légère pour femme
28 % de réduction
Nike Pro Warm
Nike Pro Warm Legging pour Homme
Matériaux recyclés
Nike Pro Warm
Legging pour Homme
20 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Sweat à capuche Therma-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Sweat à capuche Therma-FIT pour femme
29 % de réduction
Nike Totality
Nike Totality Veste en maille Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Totality
Veste en maille Dri-FIT pour homme
29 % de réduction

Vêtements de sport Nike Black Friday 2026 : le pouvoir de la performance

Booste ta performance avec notre sélection de vêtements de sport Nike en promo à l'occasion du Nike Black Friday. Quand tu t'échauffes, quand tu repousses tes limites ou quand tu récupères, la tenue idéale te permettra de donner le meilleur de toi-même. Découvre des coupes pratiques qui favorisent la liberté de mouvement, et des tissus ultra-extensibles qui t'assurent plus de confort. Tu vas transpirer ? Nos vêtements de sport sèchent rapidement et évacuent l'humidité : tu bénéficies d'un maximum de fraîcheur pendant l'effort. Et quand il fait froid le matin, nos vestes légères, nos pantalons de jogging duveteux et nos vêtements première couche thermiques t'offrent chaleur et confort.

Optimise ta performance

La respirabilité est la clé d'un confort optimal tout au long de la journée. C'est pourquoi nos vêtements de sport Nike Black Friday intègrent des aérations qui favorisent la circulation de l'air. Les goussets au niveau des aisselles de nos débardeurs courts et amples te permettent de bouger librement. Tu cherches des vêtements de sport qui te procureront plus de maintien ? Les sous-vêtements et vêtements première couche de compression s'ajustent parfaitement à tes formes pour créer une sensation de maintien. Nos shorts 2-en-1 à sous-short intégré assurent une couvrance confortable. Nos brassières de sport proposent différents niveaux de maintien, de léger à supérieur. Nos modèles en matières extensibles reprennent vite leur forme, et tu bénéficies donc d'une sensation ajustée jusqu'au bout.

Priorité à la concentration

S'entraîner dur exige de transpirer. Découvre les tenues de sport Nike Black Friday dotées de la technologie Nike Dri-FIT. Elle évacue l'humidité afin qu'elle s'évapore plus rapidement : tu restes donc au sec et en tout confort. D'autre part, des détails bien pensés, notamment moins de coutures, réduisent les frottements et les irritations. Les ceintures larges extensibles de nos leggings, ainsi que les bandes inférieures de nos brassières et hauts courts sont conçues pour s'ajuster à la perfection, sans pincer et sans comprimer.

Du rangement pour tes affaires essentielles

En ville ou sur le terrain, il te faut un endroit où ranger ton téléphone, tes clés et tes écouteurs pendant l'entraînement. Nous avons ce qu'il te faut. Nos pantalons de jogging, shorts de running et leggings de sport intègrent de nombreuses poches. Au sein de notre collection de vêtements de fitness Nike Black Friday, découvre des leggings confortables à poches ouvertes et zippées sur les côtés, ainsi que de nombreuses pièces équipées de poches supplémentaires secrètes, cousues à l'arrière de la taille. Sélectionne un pantalon de jogging à chevilles côtelées qui te protègent des courants d'air, et de cordons de serrage internes qui assurent un ajustement parfait.

Un look emblématique

Tu veux t'entraîner à fond, et tu veux aussi soigner ton look. C'est pourquoi nos vêtements de sport Nike Black Friday comprennent différents modèles et couleurs. Choisis la simplicité d'une pièce noire et blanche classique, ou affirme-toi grâce à des monochromes audacieux, des imprimés ludiques et des couleurs vives éclatantes. Découvre les vêtements de sport équipés de la technologie Nike Stealth Evaporation : elle dissimule la transpiration afin de t'offrir un maximum de fraîcheur. Quel que soit ton choix, des tissus doux qui couvrent bien te permettront de t'entraîner en toute confiance.