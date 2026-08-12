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Nike Black Friday Survêtements 2026

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Jordan Sport JAM
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Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner
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Paris Saint-Germain Strike 3e tenue
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Jordan Sport Classic
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Atlético Madrid Strike 3e tenue
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Nike Academy
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Paris Saint-Germain Strike 3e tenue
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Nike Stride
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Paris Saint-Germain Hoop Fleece
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Jordan Sport JAM
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Kylian Mbappé Academy
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Paris Saint-Germain Strike 4e tenue
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FC Barcelona Strike Fourth
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Paris Saint-Germain Strike 4e tenue
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Promos Nike Black Friday sur les survêtements : entraîne-toi sans relâche

L'entraînement ne s'arrête pas à cause du mauvais temps. C'est pourquoi les survêtements de nos offres Nike Black Friday sont pensés pour te garder au chaud et à l'aise, quelles que soient les conditions. Découvre des silhouettes minimalistes créées pour favoriser la liberté de mouvement. Les conceptions pratiques facilitent les superpositions et le déshabillage. De plus, les tissus de qualité pro laissent ta peau respirer. Et parce qu'il existe des athlètes de toutes tailles, avec tout type de corps, nous proposons une large gamme de coupes et modèles.


Reste au frais grâce à Nike Dri-FIT


Tu cours. Tu joues au foot. Tu fais de l'athlétisme. Quels que soient ton sport et ta façon de le pratiquer, t'entraîner à fond signifie transpirer. C'est pourquoi nos survêtements Nike du Black Friday intègrent la technologie Nike Dri-FIT de qualité pro. Ce tissu anti-transpiration évacue l'humidité et la disperse à la surface du vêtement afin qu'elle puisse s'évaporer rapidement. D'autre part, les tissages respirants laissent l'air circuler, ce qui t'aide à éviter de surchauffer. Résultat, tu restes au frais et au sec plus longtemps, et tu t'entraînes donc confortablement.


Va jusqu'au bout


Pour soutenir ton équipe, tu ne dois jamais faiblir, quelle que soit la météo. Nos survêtements Nike du Black Friday présentent des coupes et des lignes épurées, de façon à ce que tu puisses jouer sans distraction. Remarque les détails pratiques comme les zips au niveau des chevilles, qui te permettent d'enfiler et d'enlever ton survêtement sans te déchausser. D'autre part, les poignets et chevilles à bordures côtelées aident les survêtements à rester en place. Quand le temps devient vraiment froid, opte pour des couches de base à glisser sous ta tenue afin de créer une protection durable.


Donne le meilleur de toi-même


En matière de running, chaque gramme compte. C'est pourquoi nos survêtements Nike du Black Friday sont fabriqués en tissus légers, mais toujours confortables. Ces matériaux te gardent au chaud sans t'alourdir. Et quand tu te mets à transpirer, les doublures en mesh permettent à l'air de circuler vers ton corps. Nous proposons aussi des modèles dotés de panneaux à fentes qui favorisent le rafraîchissement là où tu en as le plus besoin. Nos poches à zip pratiques te permettent d'accéder à des affaires essentielles comme des en-cas ou ton téléphone sans ralentir le rythme.


Inspire la nouvelle génération


Chez Nike, nous pensons que la prochaine génération d'athlètes mérite le même équipement de qualité pro que les héros qui l'inspirent. C'est pourquoi nos survêtements Nike pour enfant sont confectionnés à partir des mêmes tissus performants que nos lignes pour adulte. Cela comprend des tissus souples qui suivent leurs mouvements, de façon à ce que rien ne les retienne, un Fleece de première qualité ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur, ou encore des ceintures élastiques qui restent en place.