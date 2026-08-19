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Vêtements Nike Black Friday 2026

Nike Sportswear
Nike Sportswear Veste plissée pour femme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Veste plissée pour femme
29 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Legging court taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Legging court taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
29 % de réduction
Milwaukee Bucks Essential
Milwaukee Bucks Essential T-shirt Nike NBA pour homme
Milwaukee Bucks Essential
T-shirt Nike NBA pour homme
22 % de réduction
Nike Sportswear Air Max
Nike Sportswear Air Max T-shirt pour homme
Nike Sportswear Air Max
T-shirt pour homme
22 % de réduction
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Pantalon Draft pour homme
Matériaux recyclés
Jordan Brooklyn
Pantalon Draft pour homme
29 % de réduction
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit T-shirt court pour femme
Nike Sportswear Chill Knit
T-shirt court pour femme
11 % de réduction
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Short en molleton pour ado
Nike Sportswear Club Fleece
Short en molleton pour ado
22 % de réduction
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Short 20 cm pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Pro 365
Short 20 cm pour Femme
26 % de réduction
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Short de training en maille Dri-FIT 13 cm pour homme
Nike N.A.C.
Short de training en maille Dri-FIT 13 cm pour homme
28 % de réduction
Nike Sportswear Tuned Air
Nike Sportswear Tuned Air Haut de survêtement tissé pour homme
Nike Sportswear Tuned Air
Haut de survêtement tissé pour homme
30 % de réduction
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Pantalon ample à taille haute et jambes larges Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike 24.7 PerfectStretch
Pantalon ample à taille haute et jambes larges Dri-FIT pour femme
29 % de réduction
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Sweat à capuche oversize pour ado (garçon)
Matériaux recyclés
Nike Sportswear Tech Fleece
Sweat à capuche oversize pour ado (garçon)
29 % de réduction
Nike Swift
Nike Swift Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
29 % de réduction
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Short haute performance Dri-FIT 18 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Primary NanoKnit
Short haute performance Dri-FIT 18 cm pour homme
28 % de réduction
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalon de survêtement oversize taille mi-haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Pantalon de survêtement oversize taille mi-haute pour femme
28 % de réduction
Nike One
Nike One Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
29 % de réduction
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
29 % de réduction
Nike Universa
Nike Universa Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
29 % de réduction
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Short pour Femme
Jordan Brooklyn Fleece
Short pour Femme
28 % de réduction
Nike Trail Second Sunrise
Nike Trail Second Sunrise Short de running Dri-FIT 13 cm avec sous-short intégré pour homme
Matériaux recyclés
Nike Trail Second Sunrise
Short de running Dri-FIT 13 cm avec sous-short intégré pour homme
29 % de réduction
Nike Swim Victory
Nike Swim Victory Ensemble avec robe de bain à manches longues et legging pour femme
Nike Swim Victory
Ensemble avec robe de bain à manches longues et legging pour femme
29 % de réduction
Nike Stride Plus
Nike Stride Plus Haut de running à manches courtes Dri-FIT ADV pour homme
Matériaux recyclés
Nike Stride Plus
Haut de running à manches courtes Dri-FIT ADV pour homme
29 % de réduction
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt pour femme
Dernières sorties
Nike Sportswear
T-shirt pour femme
28 % de réduction
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Cycliste taille haute 8 cm pour femme
28 % de réduction

Promos vêtements du Black Friday Nike 2026 : renouvelez vos tenues de sport

Actualisez votre équipement et vos tenues de sport grâce à nos offres du Black Friday Nike 2026 sur les collections de vêtements. Nos modèles sont fabriqués dans des tissus innovants qui vous permettront d'atteindre vos objectifs, à la salle de sport, comme sur le terrain ou sur le court. Parcourez nos offres du Black Friday Nike sur les vêtements pour homme, femme et enfant et découvrez des vêtements de sport aussi performants que vous.


Choisissez la technologie Nike pour relever vos plus grands défis

Lorsque votre entraînement s'intensifie, vous avez besoin de tissus qui vous gardent au frais, afin que vous puissiez rester concentré sur votre entraînement. Les vêtements de sport Black Friday Nike conçus avec la technologie Dri-FIT évacuent la transpiration de la peau afin qu'elle sèche rapidement. Vous resterez à l'aise et prêt à affronter tout ce que votre entraînement vous réserve. De plus, les vêtements de sport dotés du tissu Nike Breathe laissent l'air chaud s'échapper en assurant une ventilation dans les zones de forte chaleur : idéal pour rester frais plus longtemps.

Ne laissez pas le froid vous arrêter

Lorsque la température baisse, choisissez des vêtements de sport qui vous gardent au chaud. Les sweat-shirts en polaire brossée conservent la chaleur et sont idéals à superposer. Les sweats à capuche avec poches vous permettent de ranger vos affaires et sont parfaits pour protéger vos mains du froid. Choisissez des hauts à zip intégral ou demi-zip pour ajuster la couvrance et la ventilation.

Des vêtements du Black Friday Nike pour affronter les éléments

Les manteaux et vestes Nike vous préservent de l'humidité et du froid. Profitez des offres du Black Friday Nike sur les vestes en duvet synthétique pour rester protégé sans vous encombrer, et sans vous alourdir. Rapides à enfiler, les manteaux de sport doublés en polaire assurent douceur et confort lorsque les conditions météo se dégradent. Quelle que soit votre destination, vous resterez au sec grâce aux manteaux à capuche qui vous offrent une couvrance et une protection supplémentaires contre la pluie. Profitez également des offres sur des vêtements d'extérieur spécialement conçus pour les enfants. Peu importe le temps qu'ils passent dehors, nos manteaux et vestes les garderont bien au chaud.

Des vêtements de sport qui suivent vos mouvements

Restez couvert sans entraver vos mouvements grâce à nos pantalons, leggings et shorts. Nos modèles sont fabriqués dans un tissu léger et durable qui vous accompagnera dans toutes vos activités. Les pantalons de notre sélection du Black Friday Nike suivent vos mouvements, afin que vous puissiez vous pencher et donner des coups de pied avec aisance pendant les entraînements les plus intenses. Choisissez des leggings et des collants de compression pour bénéficier d'un soutien sans faille et d'une sensation enveloppante pendant vos exercices. Le tissu stretch vous permet de bouger naturellement, quel que soit l'objectif de votre entraînement.

Créez votre propre look avec les survêtements Nike

Lorsque vous allez à pied à l'entraînement ou que vous vous entraînez en plein air, vous avez besoin de vêtements dans lesquels vous êtes à l'aise ; pour cela, il est indispensable de trouver la coupe qui vous convient. Enfilez nos ensembles de survêtements pour adopter un look coordonné. Nos hauts et nos joggings amples et extensibles n'entraveront pas vos mouvements. Nos bons plans du Black Friday Nike incluent des vêtements dotés de ceintures élastiques avec cordons de serrage qui offrent un ajustement parfait, tandis que les chevilles côtelées empêchent l'air froid de pénétrer. Optez pour un survêtement assorti ou osez le mix and match pour créer un look personnalisé qui vous permettra d'affirmer votre style.