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Tenues et Maillots de Basket

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Chicago Bulls Icon Edition
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Miami Heat Statement Edition
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Miami Heat Statement Edition
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LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
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LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
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San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 Victor Wembanyama
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San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 Victor Wembanyama
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Stephen Curry Golden State Warriors 2024/25 Statement Edition
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Stephen Curry Golden State Warriors 2024/25 Statement Edition
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Golden State Warriors Association Edition
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Golden State Warriors Association Edition
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San Antonio Spurs 2025/26 Statement Edition
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San Antonio Spurs 2025/26 Statement Edition
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Denver Nuggets Association Edition
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Denver Nuggets Association Edition
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A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition
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A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition
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Cleveland Cavaliers Icon Edition
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San Antonio Spurs Association Edition
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Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder 2022/23 Association Edition
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Matériaux recyclés
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Los Angeles Lakers City Edition
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Oklahoma City Thunder Icon Edition
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Boston Celtics Association Edition
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Sabrina Ionescu New York Liberty 2026 Rebel Edition
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Boston Celtics Statement Edition
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France Limited Domicile
France Limited Domicile Maillot de basket Jordan pour homme
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France Limited Domicile
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Miami Heat Association Edition
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Boston Celtics Icon Edition
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Los Angeles Lakers Association Edition
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Los Angeles Lakers Association Edition
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Nikola Jokić Denver Nuggets 2024/25 Icon Edition
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Denver Nuggets Icon Edition
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Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23
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Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
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Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
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Dallas Mavericks Icon Edition
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Golden State Warriors Icon Edition
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New York Knicks Association Edition
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New York Knicks Association Edition
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Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition
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Denver Nuggets Statement Edition
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Joel Embiid Philadelphia 76ers Icon Edition
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Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
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Minnesota Timberwolves Icon Edition
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Devin Booker Phoenix Suns 2023/24 Association Edition
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Indiana Pacers Icon Edition
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Cleveland Cavaliers 2025/26 Hardwood Classics
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Phoenix Suns Icon Edition
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Orlando Magic
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New Orleans Pelicans Icon Edition
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Zion Williamson New Orleans Pelicans 2023/24 Statement Edition
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Kyrie Irving Dallas Mavericks 2022/23 Association Edition
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Indiana Pacers Association Edition
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Los Angeles Lakers Association Edition
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WNBA Legends
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LeBron James Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
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LeBron James Los Angeles Lakers 2022/23 Association Edition
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Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
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Milwaukee Bucks Association Edition
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Ja Morant Memphis Grizzlies 2022/23 Association Edition
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LeBron James Los Angeles Lakers 2022/23 Association Edition
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Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
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LeBron James Los Angeles Lakers City Edition
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Ja Morant Memphis Grizzlies 2022/23 Association Edition
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Débardeurs et maillots de basket : donnez le meilleur de vous-même

Pour remporter votre compétition ou encourager votre équipe à la victoire, les maillots de basketball Nike vous aident à profiter pleinement du match. Leurs silhouettes soignées et épurées vous laissent libre de vos mouvements, tandis que les modèles sans manches sont très pratiques avec leurs encolures confortables. Tous les athlètes trouveront leur bonheur dans notre large sélection de tailles et de coupes.

Restez à l'aise sur le terrain

Peu importe où et comment vous aimez jouer, vous allez transpirer en testant vos limites. Nous fabriquons des maillots de basketball avec la technologie Nike Dri-FIT pour vous aider à garder votre concentration, quelle que soit l'intensité de l'action. Grâce aux fibres qui évacuent l'humidité, les vêtements sèchent vite pour que vous restiez au sec et à l'aise. Pour plus de confort, les tissus respirants permettent à l'air d'atteindre votre peau. De plus, les matières extensibles vous donnent la possibilité de bouger, de tourner et de pivoter dans toutes les directions pendant le match.

Supportez votre équipe

Vous suivez la compétition avec vos amis depuis le canapé ou vous encouragez votre équipe sur le terrain ? Quelle que soit la manière dont vous vivez le match, nos maillots de basket vous aident à vous sentir plus proche de l'action. Vous trouverez des débardeurs de basket inspirés des légendes de la NBA, conçus avec les derniers motifs et coloris pour marquer la nouvelle saison. Si vous préférez un look old-school, optez pour un modèle emblématique de notre collection vintage et incarnez vos athlètes favoris sur le terrain.

Des détails qui font toute la différence

Chez Nike, nous savons qu'une performance sportive exceptionnelle se joue à quelques détails près. Nous fabriquons nos hauts sans manches de basket avec une attention particulière aux finitions pour que vous puissiez jouer à votre meilleur niveau plus longtemps. Les coupes amples permettent de porter nos vêtements sans vous laisser distraire. De plus, les ourlets fendus facilitent les mouvements lorsque c'est nécessaire. Les étiquettes aux couleurs des clubs cousues sur l'ourlet et l'incontournable Nike Swoosh vous assurent d'afficher le plus beau look sur le terrain.

Inspirer les jeunes générations

Nous pensons que les enfants du monde entier méritent le même équipement de qualité que les professionnels qui les inspirent. C'est pourquoi nous fabriquons nos maillots de basketball junior avec les mêmes matériaux haute performance que nous utilisons pour nos vêtements en taille adulte. Les tissus anti-transpiration les aident à rester à l'aise, tandis que les matières extensibles leur offrent un maximum de confort. Et comme les jeunes adorent ressembler à leurs héros et héroïnes sportifs, nous proposons un choix de modèles inspirés des maillots de basket d'équipes légendaires.

Pour un avenir meilleur

Parce qu'il n'a jamais été aussi important de prendre soin de notre planète, Nike a créé le programme Move to Zero, notre démarche pour un avenir zéro carbone et zéro déchet. Pour nous aider à y parvenir, nous détournons chaque année environ un milliard de bouteilles en plastique des décharges et les transformons en fils pour tisser nos vêtements. Vous souhaitez nous rejoindre dans cette aventure ? Choisissez des tenues de basket portant la mention « Matières Durables ».