Chaussures et baskets Nike Air Max Plus : l'avenir t'appartient
Nos chaussures Nike Air Max TN dotées d'une silhouette reconnaissable entre mille et d'une empeigne texturée futuriste font revivre le phénomène de la fin des années 90. Conçues à l'origine pour le running de performance, les unités Max Air visibles dans la semelle créent un amorti souple, d'où une aisance absolue dans les impulsions et les réceptions. Que tu enchaînes les kilomètres ou que tu vaques à tes occupations quotidiennes, les baskets Air Max Plus te procurent un confort et une stabilité fiables à chaque pas. Grâce à une vaste palette qui va des tons neutres aux couleurs vives et originales, tu trouveras le modèle qui correspond à ton style bien à toi.
Un confort absolu
Les athlètes méritent un confort constant à chaque foulée. Nous avons lancé la chaussure Nike Air Max 1 dotée d'une unité d'air visible au niveau du talon en 1987. La conception a bien évolué depuis, mais nous n'avons jamais transigé sur le confort que t'offre la semelle Air Sole caractéristique pendant tes runs. Une unité Max Air innovante au talon et à l'avant-pied de nos baskets Air Max TN donne l'impression d'être sur des ressorts quand tu cours, sautes ou marches. Le système d'amorti exceptionnel cible des parties spécifiques du pied de façon à te procurer une stabilité fiable quoi qu'il arrive.
Priorité à la fraîcheur
Si tu as envie de repousser tes limites, choisis des baskets Air Max Plus qui te garantissent plus de fraîcheur. Le mesh placé stratégiquement favorise une aération ciblée là où tu en as le plus besoin. Cela t'offre une sensation aérée, quelle que soit l'intensité de l'entraînement. De plus, nos tissus doux et souples optimisent le confort. Les bandes au niveau de la voûte plantaire te permettent de faire passer tes performances à la vitesse supérieure. Les rainures de la semelle extérieure boostent la flexibilité, de façon à te donner une sensation naturelle à chaque pas.
Une adhérence fiable
Pour les runs hors piste ou les promenades en ville, nos chaussures Air Max Plus offrent l'adhérence nécessaire pour que tu te sentes en sécurité. Tu peux prendre des virages et tourner avec confiance grâce aux semelles en caoutchouc sur toute la longueur. Les motifs d'adhérence accrochent de manière fiable, pour des pas, des runs, des sauts et des squats pleins d'assurance. D'autre part, les pointes en plastique renforcent la structure et la protection de la basket. Le reste de la chaussure est ultra léger. Ainsi, rien ne te retiendra.
Des modèles résistants
Les chaussures Air Max TN allient des matières synthétiques et des textiles afin de créer un toucher doux et un look élégant. Découvre des modèles inspirés des palmiers et de l'océan : ils sont dotés de lignes ondulées caractéristiques qui forment la cage en plastique emblématique. Quant au soutien sous la voûte plantaire, elle évoque la queue des baleines et donne à ce modèle un look reconnaissable entre tous. D'autre part, le col bas et rembourré dessine des lignes chic et épurées tout en t'assurant confort et décontraction lors de ports prolongés.
Le futur du sport
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Envie de nous rejoindre ? Choisis des baskets Nike Air Max Plus portant l'étiquette « Matières Durables ». Les chaussures sont fabriquées avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge. Depuis 2008, toutes nos unités Air provenant de nos sites de l'Oregon et du Missouri sont fabriquées avec au moins 25 % de déchets industriels.