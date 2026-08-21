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Chaussure Nike Air Max 90 pour homme - Blanc/Aurora Blue/Blanc

Nike Air Max 90

Chaussure pour homme

185 CHF
Chaussure Nike Air Max 90 pour homme - Blanc/Aurora Blue/Blanc
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La Air Max 90 reste fidèle au look de running d'origine, avec sa semelle culte à motif gaufré, ses renforts cousus et ses détails texturés. Tu retrouves le fameux look des années 90. Ses couleurs sont faciles à associer. Et son amorti visible te garantit plus de confort à chaque pas.


  • Couleur affichée : Blanc/Aurora Blue/Blanc
  • Article : IZ2746-100
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Nike Air Max 90

185 CHF

La Air Max 90 reste fidèle au look de running d'origine, avec sa semelle culte à motif gaufré, ses renforts cousus et ses détails texturés. Tu retrouves le fameux look des années 90. Ses couleurs sont faciles à associer. Et son amorti visible te garantit plus de confort à chaque pas.

Avantages

  • Empeigne en cuir véritable et synthétique avec renforts en matière synthétique pour un look superposé plus résistant.
  • Amorti Max Air souple et confortable pour un maintien parfait.
  • Semelle extérieure en caoutchouc à motif gaufré pour une adhérence durable et un style rétro.

Détails du produit

  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Couleur affichée : Blanc/Aurora Blue/Blanc
  • Article : IZ2746-100
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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