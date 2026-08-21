Chaussure Nike Air Max 90 pour homme

La Air Max 90 reste fidèle au look de running d'origine, avec sa semelle culte à motif gaufré, ses renforts cousus et ses détails texturés. Tu retrouves le fameux look des années 90. Ses couleurs sont faciles à associer. Et son amorti visible te garantit plus de confort à chaque pas.

Couleur affichée : Blanc/Aurora Blue/Blanc

Article : IZ2746-100

Pays/Région d'origine : Viêt Nam