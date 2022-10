Flohio. The Future is in the Air

Il y a maintenant 33 ans, Nike lançait pour la première fois la bulle d'Air visible pour la Air Max, en bousculant les standards existants pour en définir de nouveaux. Cette saison, nous mettons en avant les athlètes, artistes et challengers qui en font de même. The Future is in the Air.



Au début des années 2000, la musique grime est apparue à Londres comme une réponse à la dure réalité de la vie urbaine. Ce genre est un mélange sonore de reggae et de rythmes influencés par la jungle, dont les paroles évoquent la vie de la rue. Le son dur et haché représente l'attitude anti-establishment et le style rebelle de la jeunesse urbaine de Londres, et identifie son uniforme : un survêtement et une paire de Air Max.



Aujourd'hui, des rappeurs comme Flohio s'inspirent de la créativité DIY et du dynamisme du grime traditionnel pour créer l'avenir du genre. Cette Londonienne du Sud de 27 ans fait de la musique qui évoque le début des années 2000 mais avec des sonorités nettement plus originales. Nous l'avons rencontrée pour parler de son engagement en faveur de la créativité DIY, de sa communauté soudée et de la façon dont la Air Max est encore en phase avec sa génération.