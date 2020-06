Sept minutes pour s'entrainer en famille

Rééquilibrer sa posture

Cette séance de 7 minutes détend l'ensemble du corps pour lutter contre les déséquilibres posturaux favorisés par une mauvaise position à son bureau. Par conséquent, si vos enfants passent plus de temps que d'habitude devant un écran, invitez-les à vous rejoindre et lancez-vous.



Pour vous amuser encore plus, pourquoi ne pas les mettre au défi de tenir en équilibre le plus longtemps possible sur un exercice de genou ramené contre la poitrine ? Celui qui lâche en premier doit faire une autre série ! Celui qui tient le plus longtemps peut proposer un nouveau mouvement à toute la famille !



Retrouvez plus de jeux et d'activités pour faire bouger vos enfants dans la section « Pour toute la famille » de l'application NTC.