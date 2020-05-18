Sept minutes pour se dépenser en famille

Bouger
Dernière mise à jour : 20 mai 2020

Par Nike Training

Sept minutes pour s'entrainer en famille

Essayez cet entraînement adapté aux familles pour faire le plein d'énergie.

Les enfants ont passé beaucoup de temps à la maison dernièrement, et peut-être même une bonne partie de ce temps face à des écrans. Il est donc important de leur donner l'opportunité de s'étirer, de bouger et de jouer. Voici un entraînement adapté aux familles, que vous pouvez essayer pour permettre à vos enfants de faire le plein d'énergie.

Les enfants ont besoin de bouger après avoir passé des heures à étudier devant un écran, et ils sont très doués pour savoir comment s'amuser. Alors, pourquoi ne pas les associer à votre séance d'entraînement pour un moment sportif en commun ?

Rééquilibrer sa posture

Cette séance de 7 minutes détend l'ensemble du corps pour lutter contre les déséquilibres posturaux favorisés par une mauvaise position à son bureau. Par conséquent, si vos enfants passent plus de temps que d'habitude devant un écran, invitez-les à vous rejoindre et lancez-vous.

Pour vous amuser encore plus, pourquoi ne pas les mettre au défi de tenir en équilibre le plus longtemps possible sur un exercice de genou ramené contre la poitrine ? Celui qui lâche en premier doit faire une autre série ! Celui qui tient le plus longtemps peut proposer un nouveau mouvement à toute la famille !

Retrouvez plus de jeux et d'activités pour faire bouger vos enfants dans la section « Pour toute la famille » de l'application NTC.

Réunissez vos enfants pour cet entraînement de sept minutes ciblant l'ensemble du corps

Commencer l'entraînement

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Date de première publication : 18 mai 2020

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