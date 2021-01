Que faire après un échec

1. Accueillez vos émotions.

« Ne sois pas triste. » « Ne te laisse pas envahir par la frustration. » Ces injonctions vous parlent ? « Il est normal de chercher à réprimer sa réaction initiale à un événement négatif, mais la diaboliser ne fera que vous ralentir davantage sur la voie du succès, indique Carrie Cheadle. Accueillez vos émotions de manière à pouvoir les digérer. »



La recherche elle-même a démontré que le simple fait d'identifier ses émotions pouvait accélérer le processus de rebond, ajoute la coach en performance mentale. C'est pour cette raison qu'elle recommande de rechercher sur Internet une « liste d'émotions » contenant une cinquantaine d'exemples afin de mettre plus facilement le doigt sur ce que vous ressentez. « Au lieu d'entasser les émotions dans ces immenses catégories que sont « le bien » ou « le mal », dites-vous plutôt : "Ah, en fait je me sens désespéré" ou "Ce que je ressens, c'est du désespoir". » Identifier une émotion spécifique, mais aussi vous autoriser à la ressentir, peut vous aider à digérer ce qui s'est passé sur le plan psychologique et à vous en remettre plus rapidement, dit-elle.



2. Acceptez les choses pour mieux y réagir.

Si vous avez déjà pratiqué l'improvisation théâtrale, vous connaissez sûrement la règle du « Oui et » : quelle que soit la proposition formulée dans une scène par l'un ou l'autre des comédiens, vous devez toujours l'accepter et vous en servir de socle pour improviser la suite. « Si quelqu'un fait entrer des extraterrestres dans l'histoire mais qu'à votre tour vous vous y opposez, toute l'intrigue tombe à plat », explique Carrie Cheadle. Cela vaut également lorsqu'il s'agit de digérer des déceptions. Si vous vous braquez en niant ce qui vous arrive, vous vous retrouvez dans une impasse. En acceptant les événements et en déterminant comment y réagir, vous posez les bases pour renouer avec le succès.



Selon Jehan Sparks, adopter ce point de vue vous aidera à développer et conserver un état d'esprit axé sur l'évolution personnelle, mais aussi sur la confiance que vous pouvez apprendre de situations difficiles et vous y adapter au lieu de supposer que vos capacités sont figées. Par exemple, si vous perdez votre travail, plutôt que de décider que vous ne pouvez pas percer dans votre domaine, vous pourriez énumérer des moyens de renforcer vos compétences pendant le temps libre dont vous disposez à présent. Si vous vous foulez la cheville une semaine après avoir entamé un nouveau programme de running, au lieu d'abandonner le sport, vous pourriez plutôt multiplier les exercices qui vous permettront d'améliorer votre équilibre au moment de reprendre le running.



Reprogrammer ainsi ses pensées est essentiel, car cela permet également de renforcer votre résilience mentale, ajoute le Dr Sparks. « Les personnes déterminées tendent à réussir car elles sont extrêmement résistantes aux imprévus. Elles tirent des enseignements à partir des expériences négatives. »



3. Mettez l'accent sur le positif.

De la même manière que le pessimisme peut vous entraîner dans un cercle vicieux, la pensée positive peut vous entraîner dans un cercle vertueux. « Si vous faites en permanence la liste des choses positives qui surviennent dans votre vie ou des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, surtout lorsque vous traversez des moments difficiles, vous commencerez à discerner des aspects positifs dans toute chose », explique Jehan Sparks. Elle ajoute que réfléchir aux avantages inattendus de votre nouvelle situation peut également vous permettre d'adopter un état d'esprit positif. Par exemple, si votre course a été annulée, cela signifie que vous pourrez participer à une course virtuelle sur un trajet de votre choix ; de même, si vous êtes contraint de retourner vivre chez vos parents, cela veut dire que vous pourrez économiser davantage en vue d'acheter un plus bel appartement. Dans ces deux cas, vous prenez confiance et vous gagnez en motivation pour avancer et réessayer.



Ce qui importe, selon le Dr Sparks, c'est de mettre en place ces stratégies après avoir accueilli pleinement vos émotions mais avant de vous laisser entraîner dans une spirale de pensées négatives. « Si vous enclenchez le processus trop tôt, celui-ci risque de se retourner contre vous parce qu'il vous paraîtra forcé », précise-t-elle. Rappelez-vous : vous devez d'abord reconnaître vos déceptions avant d'adopter un point de vue plus objectif et de discerner le bon côté des choses qui vous aidera à avancer.



4. Rajustez votre objectif.

Quel que soit l'objectif que vous souhaitez atteindre, vous devrez l'adapter si les événements ne prennent pas la tournure que vous espériez. « Votre cerveau aime s'accrocher à vos intentions initiales, indique Carrie Cheadle, même après que les circonstances ont changé. Si vous n'ajustez pas votre objectif, vous aurez l'impression d'avoir échoué quoi que vous fassiez. »



La manière dont vous ajustez le tir dépend de ce que vous souhaitez accomplir et de ce qui vous motive, dit-elle. Il se peut que vous deviez modifier votre calendrier. Autrement dit, au lieu de partir en voyage avec vos amis cette année, vous programmerez un voyage encore plus grandiose l'année suivante. En cas de séparation douloureuse, vous pourriez aussi créer un emploi du temps tenable en limitant les rendez-vous galants à une sortie par semaine pour reprendre les choses en douceur. Quelle que soit la teneur de ce réajustement, veillez surtout à noter ce nouvel objectif et à rédiger précisément chaque étape vous permettant d'y parvenir, précise la coach en performance mentale. Cette action simple permet de stimuler la zone de votre cerveau centrée sur l'action, elle peut donc augmenter considérablement vos chances de succès.



Dernier point plutôt réjouissant : même si cela semble difficile à croire sur le moment, les revers inattendus peuvent en réalité vous conduire à de meilleurs résultats. C'est ce que les experts appellent la « croissance post-traumatique ». Dans le cadre d'une étude menée en 2019 par l'école de commerce Kellogg de l'université Northwestern, des chercheurs ont suivi de jeunes scientifiques confrontés à différentes épreuves relativement tôt dans leur carrière. Les chercheurs ont découvert que, dix ans plus tard, ces mêmes scientifiques surpassaient régulièrement leurs homologues en publiant des articles qui étaient plus souvent cités et qui avaient une influence supérieure dans leur domaine de spécialité. Selon le responsable de l'étude, le Dr Dashun Wang, cela pourrait s'expliquer par la théorie selon laquelle les expériences difficiles procurent de la force et de la détermination. Selon lui, il est possible que les épreuves que les scientifiques ont traversées « les aient rendus plus forts. »



Désormais, pensez vous aussi à tirer parti de l'adversité.