Qu'est-ce qu'un entraînement de référence et comment l'utiliser ?

Planifier un entraînement de référence

Patrick Frost préconise trois moments différents dans votre parcours pour effectuer un entraînement de référence : quand vous démarrez ou reprenez après une pause (pour établir ce point de départ), quand vous suivez la même routine d'entraînement depuis un certain temps et que vous avez besoin de faire le point (pour voir si vous progressez réellement), et quand vous essayez d'améliorer un point précis (ce qui vous permet de suivre chaque progrès, si petit soit-il).



Peu importe ce qui vous amène à faire ce test, vous devez suivre trois règles pour qu'il soit le plus efficace possible. Premièrement, donnez-vous à fond. Deuxièmement, enregistrez votre score (temps, nombre de répétitions, poids, selon l'élément que vous testez) à chacune de vos tentatives. Troisièmement, ne changez pas l'entraînement en le refaisant. « Vous testez ce que vous êtes capable de faire, explique le coach Nike. Alors pour être le plus précis possible, vous devez donner tout ce que vous avez, garder une trace des résultats et faire preuve de constance. »



Si vous voulez tester une capacité cardio ou une compétence en particulier, votre premier entraînement de référence devrait reprendre cette activité, explique Patrick Frost. Par exemple, si votre objectif est de courir 1 km en moins de 7 minutes dans un délai de trois mois, il s'agit de déterminer en combien de temps vous parcourez 1 km aujourd'hui. Ou si votre objectif est de faire 10 tractions d'affilée au bout de six mois, votre point de référence sera votre record actuel. Étant donné qu'il faut compter environ six semaines d'entraînement pour constater un changement physiologique majeur, Nick Clayton conseille de réaliser votre entraînement de référence une fois par mois ou tous les deux à trois mois.



Votre forme physique globale est un peu plus difficile à tester, car cela implique d'analyser plus d'éléments. Dans ce cas, les entraînements de référence les plus efficaces intègrent des mouvements composés (des exercices qui font travailler plusieurs articulations et groupes de muscles en même temps) et la plupart des six schémas de mouvement fondamentaux (squat, pivot, fente, pousser, tirer et porter), précise Nick Clayton. Si vous voulez améliorer votre endurance musculaire, Patrick Frost vous suggère de faire 100 air squats, 50 abdominaux et 25 pompes le plus vite possible. Si vous ciblez un renforcement global, faites beaucoup moins de répétitions de squats, de soulevés de terre, de développés couchés et de rameur, mais avec une charge conséquente, dans un temps imparti. (Si l'idée d'être votre propre coach vous fait peur, vous trouverez de bons entraînements de référence sur l'application Nike Training Club.)



Soyons clairs : votre routine d'entraînement ne doit pas se limiter à travailler votre point de référence, explique Nick Clayton. Un programme complet doit inclure les mouvements ciblés, par exemple du running ou des tractions, mais également les zones et les groupes de muscles qui supportent ces mouvements, comme le renforcement de la ceinture abdominale et des fessiers pour le running, et du rameur ainsi qu'un travail de prise pour les tractions, ajoute-t-il. De cette manière, lorsque vous effectuerez votre entraînement de référence pour la 2e, 3e et 10e fois (il n'y a pas de limite), vous constaterez plus probablement des progrès à chaque fois.