Comment prévenir les périostites tibiales lors d'un run

Le running induit des périostites tibiales en raison de l'impact répété sur le tibia lors des runs sur des surfaces dures. Chaque fois que votre pied touche le sol lorsque vous courez, le bas de votre corps absorbe cet impact. C'est ce qui fait du running une activité à fort impact.



Une des fonctions du tibia est d'absorber et de dissiper cet impact. Chaque kilomètre, vous frappez le sol près de 1 600 fois. C'est énorme !



Avec le bon type de foulée, une bonne posture et les bonnes chaussures de running, vous n'avez aucun souci à vous faire. D'ailleurs, les recherches montrent même que le running a un effet protecteur sur les articulations. Par exemple, une étude publiée par le Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy a montré que le running peut améliorer la santé des articulations de la hanche ou du genou.



Alors pourquoi tant d'adeptes du running souffrent-ils de périostite tibiale ? Cela est dû, en partie, au surmenage. Plus vous parcourez de kilomètres, plus le risque augmente. Les chocs constants et répétés peuvent user le tibia. C'est pour cette raison que les études montrent que les marathoniens sont plus nombreux à souffrir de périostite tibiale.



Même si vous faites de la course de fond, courir trop fréquemment peut entraîner une périostite tibiale. Vous ne laissez pas l'os récupérer. Si la périostite tibiale n'est pas traitée, elle peut entraîner une fracture de fatigue tibiale et une douleur accrue.



Des déséquilibres ou des faiblesses musculaires dans le bas du corps, comme des quadriceps tendus ou des hanches faibles, peuvent augmenter le risque de périostite tibiale. Cela entraîne une sollicitation excessive du tibia et l'empêche de disperser correctement l'impact contre le sol.



Une étude publiée dans le British Journal of Sports Medicine a observé un lien entre les runneuses et runners souffrant de périostite tibiale et des muscles de hanche faibles. D'ailleurs, les chercheurs ont conclu qu'il fallait mesurer la force des hanches pour connaître la prédisposition d'un patient à la périostite tibiale.



Votre type de foulée a également une incidence sur la probabilité de développer une périostite tibiale. La surpronation et l'attaque talon sont liées à la périostite tibiale.



Chez les runners ayant une foulée attaque talon, le soulèvement des orteils (dorsiflexion) au moment de toucher le sol provoque une tension des tissus mous entourant le tibia. De la même manière, la surpronation, c'est-à-dire l'enroulement excessif du pied vers l'intérieur et l'aplatissement de la voûte plantaire au moment de l'impact, exerce également une pression sur les structures médianes de la jambe. Cela entraîne des microdéchirures et une inflammation des tissus mous. Ces deux types de foulée augmentent le risque de périostite tibiale.