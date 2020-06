Pourquoi vous avez besoin de runs de récupération

Les runs de récupération sont également intéressants si vous cherchez à augmenter la distance totale que vous parcourez en une semaine. Pour Jason Fitzgerald, une méthode simple pour augmenter votre volume d'entraînement est d'ajouter des jours de running à votre programme. Et ces jours supplémentaires devraient d'abord prendre la forme de runs de récupération. « Ce kilométrage supplémentaire constitue pour vous une toute nouvelle forme de stress ; pour cette raison, il vous faut faire preuve d'un maximum de prudence », explique-t-il. En bref : vitesse lente et courtes distances sont vos maîtres-mots pour commencer.



Lorsque vous aurez progressé, vous pourrez réduire le nombre de jours réservés au running ultra-doux. « Plus vous accumulez de l'expérience en tant que runner, moins vous avez besoin de journées de récupération, précise le coach. Mais même un runner pratiquant la compétition consacrera au moins une journée dans la semaine à un run beaucoup plus court qu'à l'ordinaire, et il réalisera ce run à une allure plus lente et plus confortable. » Prenons l'exemple parfait : même Eliud Kipchoge, qui, en tant que marathonien le plus rapide de tous les temps, peut maintenir une allure d'environ 2:50 minutes par kilomètre pendant 42 kilomètres, réalise de temps en temps un run de récupération de 10 kilomètres à une allure de presque 6 minutes par kilomètre.



Les runs de récupérations sont-ils un passage obligé ? Bien sûr que non. Vous pouvez très bien courir comme vous l'entendez. Mais si vous choisissez de réaliser tous vos runs à la même allure, ni trop rapide, ni trop lente, il y a de grandes chances que votre enthousiasme pour le sport et les bienfaits que vous en retirez atteignent un plateau. Sans compter sur le fait que vous serez vite limité en termes de distance parcourue si vous vous donnez à fond à chaque fois.



« Les runs de récupération sont pour votre corps et votre esprit une forme d'entraînement différente, purifiante. En plus de ça, vous augmenterez probablement le temps que vous passez à pratiquer le running, ajoute Jason Fitzgerald. Et comme l'un des meilleurs moyens de progresser est de courir, plus vous courrez, mieux ce sera. »