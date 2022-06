Un short de running avec une poche pour téléphone : pourquoi est-ce si pratique

Ne portez pas votre téléphone à la main

Si l'idée de pouvoir accéder facilement à votre téléphone en le tenant à la main semble pratique à première vue, ce n'est peut-être pas la meilleure solution pour autant. En effet, cet objet fait que l'une de vos mains est plus lourde que l'autre, ce qui provoque un déséquilibre pendant que vous courez. Lorsque vos bras se balancent à chaque foulée, le côté qui ne tient pas de téléphone compense généralement pour le côté plus lourd. Ainsi, certains muscles sont plus sollicités que d'autres à mesure que vous progressez. Les tensions n'apparaîtront peut-être pas immédiatement, mais vous finirez par les sentir si vous courez avec votre téléphone en main, plus particulièrement si vous pratiquez le running tous les jours.



Lorsque vous tenez votre téléphone en main, vous risquez également de vous laisser distraire plus facilement. Et c'est une autre bonne raison de ne pas le faire. En regardant votre téléphone en même temps que vous courez, vous risquez de faire un faux pas ou de perdre le contrôle de votre foulée, et donc de trébucher ou de tomber. Or vous n'avez certainement pas envie d'endommager votre téléphone, et encore moins de vous blesser. Prenez donc bien soin de ranger votre appareil dans un endroit où il sera en sécurité.