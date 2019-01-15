Nike lance la Adapt BB, une chaussure de basket performance à laçage automatique

Pendant un match de basket, les pieds peuvent avoir tendance à gonfler. Résultat : tes chaussures pourtant ultra-confortables seront trop serrées au bout de quelques minutes. Trouver la « tenue parfaite », c'est un peu comme viser une cible en mouvement. C'est pourquoi les designers Nike ont créé une solution qui s'ajuste aux pieds des athlètes en temps réel.

(Contenu apparenté : Comment mesurer son pied pour connaître sa pointure)

Nos efforts pour perfectionner la tenue ont donné naissance à un certain nombre d'innovations dans l'histoire de Nike : Huarache, Flywire et Flyknit, pour n'en citer que quelques-unes. Sortie en 2016, la Nike HyperAdapt 1.0 a probablement été notre plus belle innovation vers une tenue ultra-personnalisée. C'était la première sneaker Nike polyvalente et haute performance à intégrer le laçage automatique. Une fois la chaussure au pied, le système se charge de resserrer automatiquement les lacets.

Lancé pour la première fois sur la sneaker de basket Nike Adapt BB, Nike Adapt est un système d'ajustement avancé qui pose les bases d'une tenue personnalisée. En associant un système de laçage automatique avancé, une app et des mises à jour du micrologiciel régulières, la chaussure haute performance assure une tenue impeccable au fil du match.

« Ce n'est pas un hasard si nous avons d'abord choisi le basket pour Nike Adapt : c'est un sport dans lequel les chaussures sont fortement sollicitées », explique Eric Avar, Vice-président de Nike et directeur artistique de l'innovation.

« Pendant un match de basket, les pieds des athlètes changent. Pour nous, la possibilité d'ajuster rapidement la chaussure, en la desserrant pour favoriser la circulation sanguine, puis en la resserrant pour de meilleures performances, va améliorer l'expérience des athlètes. »