Les meilleurs manteaux d'hiver Nike pour femme
Guide d'achat
These styles are the top women’s coats for brisk temperatures.
Si vous vivez (ou voyagez) dans un endroit où le climat est froid et hivernal, il vous faut un manteau d'hiver. Il existe une grande variété de manteaux d'hiver : doudounes isolantes, coupe-vents résistants aux intempéries, polaires chaudes et parkas. Ce guide présente les meilleures vestes d'hiver Nike, pour un parfait équilibre entre style et chaleur.
Découvrez les meilleurs manteaux d'hiver Nike pour femme en fonction de vos besoins.
(Contenu apparenté : Comment laver une veste en duvet)
Les meilleurs manteaux d'hiver Nike pour femme
1. Doudounes à garnissage synthétique
Les doudounes Nike en duvet synthétique offrent une excellente isolation du vent glacial hivernal. Certains modèles sont dotés de l'isolation Thermore, qui contient 100 % de fibres recyclées provenant de bouteilles en plastique et qui imite l'aspect et le toucher du duvet.
De nombreuses doudounes Nike à garnissage synthétique sont également dotées de la technologie Nike Therma-FIT, qui est conçue pour réguler la température naturelle du corps afin de rester au chaud.
Si vous prévoyez de porter votre veste dans un endroit où il pleut beaucoup, recherchez un modèle à capuche avec une finition déperlante pour rester au sec.
2. Doudounes en duvet
Pour une doudoune qui conserve la chaleur tout en restant légère, choisissez une doudoune en duvet. Ces manteaux sont conçus pour ne pas être encombrants tout en assurant une bonne protection contre le froid, en particulier les modèles plus longs qui arrivent à mi-mollet.
Pour une protection supplémentaire face aux conditions météorologiques difficiles, recherchez des manteaux dotés de la technologie Nike Storm-FIT, qui vous protège du vent et de la pluie pour un confort longue durée même par mauvais temps.
3. Anoraks
Les anoraks Nike constituent une option de superposition légère à porter par-dessus les sweat-shirts ou sous les vestes plus volumineuses pour un peu plus de chaleur.
Certains modèles d'hiver, comme la veste anorak Nike Dri-FIT Bliss Luxe, descendent à mi-cuisse pour une meilleure protection et sont dotées d'une taille et d'une capuche réglables pour une coupe personnalisée et une protection face aux intempéries.
4. Vestes de pluie
Fabriquées en polyester déperlant et imperméable, les vestes de pluie Nike permettent de se protéger des précipitations grâce aux tissus durables, aux poignets et cordons élastiques et à leurs capuches.
Si vous recherchez une veste de pluie pour faire de l'exercice, les vestes de pluie Nike spécifiques au running sont également dotées d'une protection contre le vent et la pluie et d'une capuche pour garder les athlètes au sec sur les routes, les sentiers ou les pistes.
5. Parkas
Pour les temps très froids, optez pour des parkas à mi-mollet ou juste au-dessus du genou pour protéger le haut du corps et les jambes du froid. De nombreuses parkas Nike ont une capuche et contiennent une isolation synthétique.
6. Vestes sans manches
Si vous recherchez une option polyvalente à porter les jours plus doux, essayez une veste sans manches. Les modèles en tissu Fleece ou en duvet Nike Sportswear sont parfaits pour le quotidien, et les vestes de running sans manches isolantes Nike conviennent parfaitement aux entraînements en extérieur.
7. Vestes aviateur
Si les doudounes ne sont pas votre truc, optez pour une veste aviateur brillante. Les vestes aviateur Nike offrent un look plus ajusté que les manteaux d'hiver volumineux, et elles peuvent facilement être superposés à un sweat à capuche ou à un vêtement thermique.
8. Vestes en tissu Fleece
Une veste douillette en tissu Fleece est un classique de la garde-robe pour l'automne, l'hiver et le printemps. C'est une option confortable à porter pour se détendre chez soi ou à associer à une tenue de tous les jours. Vous trouverez des vestes en Fleece à zip complet ou à demi-zip dans la collection Nike pour femme, certaines avec des tissus moelleux et d'autres avec la technologie Nike Therma-FIT pour retenir la chaleur.
9. Nike All Conditions Gear (ACG)
Pour les expéditions hivernales en extérieur, rien de tel que les vêtements Nike ACG. Créées pour dévaler les pentes à ski ou partir à la découverte de sentiers enneigés, les vestes Nike ACG sont dotées de tissus durables et résistants aux intempéries, conçus pour supporter les conditions les plus difficiles. De nombreux modèles sont fabriqués avec des matières GORE-TEX pour une protection supplémentaire contre les intempéries.
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Rédaction : Emily Shiffer