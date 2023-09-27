Les 4 meilleurs styles de legging grande taille par Nike

Tous les leggings ne se ressemblent pas. Même s'ils paraissent similaires, la coupe, le style et la matière jouent un rôle dans le niveau de confort. Le legging Nike One extensible est parfait pour un look décontracté ou pour faire du yoga. Avec sa matière au maintien impeccable, le Nike Universa sera quant à lui plus adapté aux séances d'entraînement.

Tu cherches un legging grande taille, super doux et à taille haute ? Aucun problème. Le Nike Zenvy est fait pour toi. Et si tu aimes les poches, il existe un super legging grande taille Nike avec des poches. Le Nike Go est particulièrement apprécié pour sa coupe épurée, sa tenue légèrement compressive et ses six (oui, oui, six) poches spacieuses.

Quand tu auras trouvé le type de legging Nike qui te convient (ça peut aussi être les quatre), consulte le guide des tailles de leggings Nike pour bien choisir. (Remarque : Les grandes tailles de leggings Nike vont du 0X au 4X.)

(Contenu apparenté : Comment trouver ta taille de brassière de sport Nike ?)