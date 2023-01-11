Les meilleurs survêtements Nike pour homme et femme

Qui a dit qu'un pantalon de jogging ne pouvait pas être classe ? Pour un modèle slim et ajusté, jette un œil à la gamme Nike Tech Fleece. Elle propose des pantalons de survêtement en Fleece premium, fuselés au niveau des mollets.

Avec ses lignes épurées et ses ourlets côtelés, ce pantalon de jogging plaira aux personnes cherchant un modèle qui ressemble à un pantalon sans renoncer au confort. Le tissu Fleece léger de ce pantalon de jogging est chaud et confortable, sans être volumineux. Et la ceinture élastique te permet de le porter comme tu veux.

Ce pantalon est disponible en différentes tailles, pour homme, femme et enfant. Tous les membres de la famille peuvent donc s'habiller en Nike Tech Fleece. Tu peux même choisir un sweat à capuche en tissu Fleece Nike assorti pour créer facilement une tenue complète.

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