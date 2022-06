Le meilleur équipement de natation Nike

Le chlore présent dans les piscines peut dessécher et endommager les cheveux au fil du temps. C'est pourquoi il est recommandé de porter un bonnet de bain pour les protéger. De plus, le bonnet de bain permet de réduire les frottements, d'empêcher les cheveux de vous tomber sur le visage ou devant les yeux et d'éviter qu'ils ne terminent dans le filtre de la piscine. Nike propose plusieurs bonnets de bain en silicone en différentes couleurs, ainsi qu'une taille plus grande offrant plus d'espace aux nageurs et nageuses aux cheveux longs. Le hijab de bain Nike Victory pour Femme offre une protection supplémentaire et présente une bande élastique intérieure pour maintenir les cheveux en place.