Le meilleur équipement de golf Nike pour les débutants

Les 10 meilleurs essentiels de golf Nike pour les débutants
Guide d'achat
Essayer un nouveau sport requiert beaucoup de pratique ainsi qu'un équipement adapté. Découvrez les meilleurs accessoires essentiels de golf Nike pour votre premier jour sur le green.
Pour celles et ceux qui débutent dans le golf, la location ou l'achat d'un set de clubs et de balles de golf est un point de départ incontournable. Après tout, vous ne pourrez pas atteindre le green sans eux. Mais le golf ne se limite pas aux clubs et aux balles. Pour maximiser vos progrès dans un confort optimal lors de votre prochain parcours, consultez cette liste d'accessoires essentiels pour une première expérience réussie, quelles que soient les conditions.
10 accessoires essentiels de golf Nike pour les débutants
1.Sac de golf
Pour transporter confortablement vos clubs, que vous soyez en voiturette ou à pied, recherchez un sac de golf doté d'un double strap à la forme anatomique. Celle-ci permet de répartir le poids des clubs et de procurer à votre corps une meilleure sensation d'équilibre. Les sacs dotés de poches qui résistent à l'eau peuvent être particulièrement utiles si le temps est menaçant. Vous pouvez y ranger tous vos objets de valeur, et une housse de pluie permet de protéger vos clubs en cas d'intempéries.
2.Gant de golf
Un gant de golf aide à éviter la formation d'ampoules sur les mains et offre une adhérence qui empêche le club de glisser, ce qui est particulièrement pratique si vous avez tendance à transpirer des mains ou si vous jouez au golf dans des conditions chaudes et humides. Confectionnés dans un cuir souple et durable, les gants de golf Nike sont conçus pour être respirants grâce aux perforations sur le dos de la main.
3.Casquette ou visière
Comme pour n'importe quel sport ou activité de plein air, une casquette ou une visière vous protégera du soleil. En ce qui concerne le golf, le soleil dans les yeux peut également perturber votre partie. Les casquettes, visières et bobs de golf Nike sont réalisés dans des matières qui évacuent la transpiration pour vous garder au sec et vous procurer une fraîcheur optimale, tout en apportant la touche finale à votre tenue de golf. Mais dans l'absolu, n'importe quel couvre-chef fera l'affaire.
4.Lunettes de soleil
Une bonne paire de lunettes de soleil constitue un autre accessoire essentiel pour limiter les éblouissements et se protéger du soleil. Tout modèle léger et bien ajusté fera l'affaire, et des verres polarisants seront encore plus efficaces pour éliminer les reflets sur l'eau ou sur la neige.
5.Gourde
Pour passer de longues heures sur le green, pensez à bien vous hydrater. Une gourde réutilisable se rangera aisément dans l'une des poches de votre sac de golf. Recherchez un modèle isotherme pour préserver la fraîcheur des liquides froids.
6.Chaussures de golf
Aux personnes qui découvrent le golf, n'oubliez pas que vous passerez une grande partie de votre temps de jeu debout et à marcher. Un parcours de golf réglementaire de 18 trous s'étend généralement sur plus de cinq kilomètres. Les chaussures de golf offrent un maintien optimal pour les pieds grâce à un amorti supérieur, une adhérence adaptée et des caractéristiques imperméables pour vous protéger de la pluie ou de la rosée.
7.Haut ou polo de golf
Avant de vous rendre sur le terrain de golf pour la journée, vérifiez si le club dans lequel vous allez jouer impose un certain code vestimentaire. Souvent, les clubs de golf exigent le port d'un haut à col et d'un pantalon pour les hommes, et d'un haut à col et d'un pantalon ou d'une jupe pour les femmes. Les vêtements de golf Nike sont conçus pour répondre aux exigences de style de ce sport, tout en offrant des avantages en termes de confort et de performances, tels que l'évaporation rapide de l'humidité, la respirabilité et l'élasticité, afin de profiter d'une amplitude de mouvement complète lors de votre swing. Pour une version tendance du haut à col classique, optez pour un élégant modèle à col minimaliste.
8.Pantalon ou jupe de golf
En fonction de la météo et des exigences vestimentaires imposées sur le parcours, les hommes peuvent porter un pantalon ou un short de golf pour une journée sur le parcours, tandis que les femmes peuvent souvent porter une jupe, un short ou un pantalon. Une fois les règles du code vestimentaire consultées, choisissez ce qui sera le plus confortable et respirant pour une journée entière. Les modèles Nike Dri-FIT évacueront la transpiration, et pour les journées plus fraîches, optez pour un bas intégrant du Nike Therma-FIT pour vous garder au chaud. Il peut être intéressant d'avoir différents vêtements à assortir à votre haut de golf en fonction de la météo.
9.Ceinture
Que ce soit pour compléter votre tenue ou pour vous aider à maintenir votre pantalon en place pendant votre swing, une ceinture est un accessoire utile (mais facultatif) à avoir sous la main. Les ceintures de golf Nike existent en tissu extensible, en cuir et en tissu tissé, toutes conçues pour un confort optimal et une liberté de mouvement. Chaque modèle est agrémenté d'une boucle métallique réglable pour un ajustement personnalisé.
10.Veste de golf
Pour les débutants qui souhaitent pratiquer le golf de manière régulière, ne laissez pas les matinées froides ou les averses vous empêcher de vous entraîner sur le practice. Une veste, avec ou sans manches, en tissu Fleece ou isolante, vous protégera des éléments pour que vous puissiez vous concentrer sur votre partie de golf. Nike propose des modèles pour tous les types de temps, des modèles convertibles en tissu indéchirable aux manteaux à garnissage en duvet isolant avec une finition déperlante. Les modèles Nike Therma-FIT sont spécialement conçus pour retenir la chaleur sans encombrement superflu, afin de vous garder au chaud sans porter de veste épaisse.
Questions fréquemment posées
Quel équipement acheter quand on débute dans le golf ?
Commencez par un ensemble de huit à dix clubs, une douzaine de balles de golf et un sac de golf confortable pour transporter le tout. Vous pouvez également choisir une paire de chaussures de golf confortables offrant un maintien optimal, et des vêtements de golf classiques qui permettent de rester au sec et de profiter d'une fraîcheur optimale, tout en respectant les codes vestimentaires des parcours de golf. Les jours de soleil, pensez à appliquer de la crème solaire sur la peau exposée et à vous hydrater tout au long de la partie.
Combien de clubs doit-on transporter lorsque l'on débute ?
Les débutantes et les débutants peuvent commencer avec huit à dix clubs pour développer leurs compétences. Si vous n'avez pas envie d'investir dans un kit de clubs neufs, essayez d'abord d'en louer ou cherchez des clubs d'occasion à prix réduit.