Swoosh Pro : ma brassière de sprint

Ma brassière de sprint
Pour sprinter, c'est la piste et moi. Rien d'autre. Au coup de pistolet, tout ce qui compte, c'est d'atteindre la ligne d'arrivée le plus vite possible.
Si ma tenue me fait mal ou n'est pas assez ajustée, je ne peux pas me concentrer. J'ai besoin de confort et de maintien.
La brassière Swoosh Pro maintient parfaitement sans gêner ma respiration. Rien de mieux pour courir en toute liberté.
Pour moi, les brassières à maintien supérieur comme la Swoosh Pro sont les meilleures pour les entraînements intensifs. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas une autre qui te convient mieux !
Chaque personne a des envies et des besoins différents. Alors explore la gamme des brassières de sport, prends tes mensurations et trouve le modèle le plus confortable pour toi.