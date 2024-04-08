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Dernière mise à jour : 6 avril 2024
2 min. de lecture

Ma brassière toute cosy

Ma brassière cosy pour fille

À notre âge, on a beaucoup à penser, entre l'école, le sport, les révisions, les potes, et tout le reste.

Donc, on a besoin de moments pour se reposer. Des journées où on enfile des tenues super confortables et où on ne fait rien d'autre que se détendre et recharger les batteries.

Moi, je porte la brassière Alate. Avec son encolure dégagée, elle est facile à mettre le matin, et elle va super bien avec les tenues décontractées.

Elle est tellement confortable. C'est la meilleure. Les bretelles très larges ne me scient pas les épaules. C'est comme si je ne portais pas de brassière de sport.

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Ma brassière cosy pour fille
Ma brassière cosy pour fille

Chaque personne se détend à sa manière. Moi, j'adore que mes week-ends soient tranquilles, mais en bougeant un peu. Je fais mes devoirs et je promène Chester, mon chien. Il y en a qui préfèrent courir entre potes ou faire du yoga en musique.

Peu importe ton activité. L'idéal, c'est d'explorer les différents modèles de brassières de sport pour trouver celui qui te convient.

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Date de première publication : 8 avril 2024

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