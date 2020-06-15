Les enfants ont-ils vraiment besoin de repos ?

Les enfants ont-ils besoin de journées de repos ?
Coaching
Par Nike Training
La vie d'un enfant est fatigante pour des tas de raisons merveilleuses. Veillez à ce que le vôtre bénéficie du repos dont il a besoin.
Les enfants semblent avoir des réserves d'énergie inépuisables. Mais ont-ils besoin de véritables pauses, sans courir, sauter ou jouer pour récupérer ? Nous avons discuté avec différents spécialistes du domaine et coachs Nike pour découvrir la réponse.
S'il va de soi que le corps humain fait des prouesses, le corps d'un enfant est plus remarquable encore.
Il suffit de regarder comme les enfants semblent capables de courir partout sans jamais s'arrêter. Ou d'enchaîner après un match de football effréné dans le jardin ou une heure de trampoline comme si de rien était. Selon une recherche récente publiée dans la revue scientifique « Frontiers in Psychology », les muscles des enfants présentent une résistance à la fatigue, ainsi qu'une capacité innée à récupérer plus vite que les athlètes d'endurance les mieux entraînés. La possible raison ? Généralement, comme leur corps moins développé ne bouge pas aussi efficacement que le nôtre, les enfants compensent en utilisant de l'énergie aérobie (générée à partir d'oxygène) lors d'une activité physique intense. L'énergie aérobie ne produit pas le même acide lactique, responsable de la sensation de fatigue, que l'énergie anaérobie, dont les adultes se servent pour les efforts intenses et le renforcement musculaire.
Les muscles des enfants présentent une résistance à la fatigue, ainsi qu'une capacité innée à récupérer plus vite que les athlètes d'endurance les mieux entraînés.
Cela ne veut pas dire que vous devriez pousser vos enfants à pratiquer une activité physique intense s'ils se sentent fatigués. « Au contraire, les enfants étant généralement à l'écoute de leurs sensations et s'exprimant avec franchise, il est préférable de les écouter et d'essayer de vous adapter à eux en privilégiant une forme d'activité plus douce », explique Sue Falsone, spécialiste clinique en physiothérapie sportive et membre du Nike Performance Council spécialisée dans la récupération. Si vos enfants sont trop fatigués pour jouer, par exemple, proposez-leur de se joindre à vous pour une promenade à vélo dans le quartier afin qu'ils se sentent mieux. Ou invitez-les à s'étirer à la manière d'un animal, en leur montrant comment réaliser les postures de yoga « chat-vache » ou « chien tête en bas ». « L'objectif est de leur montrer que le fait de bouger son corps, même lorsqu'ils n'en ont pas envie, peut en réalité les aider à se sentir moins abattus », explique Sue Falsone.
Sachant cela, il est important de noter que leur épuisement ne relève sans doute pas de la fatigue physique, comme l'explique le coach Nike Brian Nunez. « La plupart des enfants ne connaissent pas le surentraînement, mais si vous leur enseignez et leur faites réaliser de nouveaux exercices et activités régulièrement, ils peuvent ressentir une surchage mentale. Ce que vous leur demandez mobilise une grande partie de leur concentration, ce qui peut être épuisant pour eux. »
Afin d'éviter cela, Brian Nunez recommande d'aider vos enfants à apprendre une seule compétence nouvelle chaque semaine, comme les squats, et de les laisser expérimenter sur ce thème tout au long de la semaine. Même s'ils se joignent à vous pour l'un des entraînement de notre programme Fitness Adventure with Brian and Bella Nunez, expliquez-leur que leur seul objectif cette semaine est de se familiariser avec ce seul mouvement. La semaine suivante, ils pourront ensuite se concentrer sur les fentes ou les planches. Bien sûr, il reste pertinent de répéter les exercices avec eux au fil du temps. « La pratique ne peut que leur être bénéfique, et la maîtrise des mouvements est un travail de longue haleine », assure Brian Nunez.
« Laissez vos enfants choisir l'activité pratiquée de la même manière qu'ils décident à quel jeu jouer pendant la récréation. »
Brian Nunez, coach Nike
Autre conseil de pro pour les moments où vos enfants ressentent de la fatigue mentale : alternez les journées d'activité structurée plus intensive avec d'autres se rapprochant du jeu pur, conseille Brian Nunez. « Laissez vos enfants choisir l'activité pratiquée de la même manière qu'ils décident à quel jeu jouer pendant la récréation », ajoute-t-il. Dans l'idéal, cette activité non structurée comporte peu de règles, comme le loup. Si vous leur laissez un peu d'autonomie, il est probable qu'ils trouvent même l'activité moins rigide, ce qui va dans le sens du but recherché : que l'exercice physique soit si amusant qu'ils ne veulent plus s'arrêter.