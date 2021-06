Les bienfaits des entraînements à différents moments de la journée

13h–16h : pour brûler un maximum de calories

Nous avons tous un certain taux métabolique de base (TMB), qui correspond à la quantité d'énergie de base que nous brûlons lorsque nous sommes réveillés et au repos. Ce taux joue un rôle majeur dans les variations du poids. En effet, une étude publiée dans la revue Current Biology a révélé que c'était au cours de l'après-midi et le soir que votre corps brûlait le plus de calories au repos.



Les chercheurs ont découvert que le TMB changeait avec la température du corps, et rien ne fait mieux grimper la température de votre corps qu'un entraînement intense. « Si votre taux métabolique de base est plus élevé l'après-midi et que vous faites également du sport, cette activité physique coûte de l'énergie qui s'ajoute à votre métabolisme de base », explique le Dr Esser, ce qui fait que vous brûlez davantage de calories pendant votre entraînement (et au total ce jour-là).



Si vous voulez brûler plus de calories pour le même effort sans modifier vos autres habitudes de vie, cela peut être une solution.